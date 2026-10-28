Doi dintre suspecții tentativei de sabotaj de la Brașov voiau să incendieze o clădire din sudul Germaniei (presă)

Poliţia germană a arestat doi cetăţeni belaruşi suspectaţi că ar fi planificat atacuri de sabotaj în sudul Germaniei, a anunţat miercuri Parchetul General din Munchen, revista Der Spiegel relatând că aceştia acţionau în numele Rusiei şi că România îi suspectează, de asemenea, de implicare în incendiul de la CARFIL Braşov, relatează Reuters.

Suspecţii ar fi planificat să incendieze o clădire sau o infrastructură critică din zona oraşului Nurnberg, a declarat Parchetul pentru Reuters.

Procuratura a adăugat că suspecţii - doi bărbaţi, în vârstă de 39 şi 50 de ani - au acţionat în numele unui guvern sau al unei organizaţii străine, în schimbul unei remuneraţii.

Aceştia se află în arest preventiv din 7 octombrie.

Nu a fost menţionată ţara pentru care sunt bănuiţi că ar fi lucrat, precizează Reuters.

Moscova a negat în repetate rânduri acuzaţiile aduse de Germania şi alte ţări privind comiterea unor atacuri de sabotaj.

Der Spiegel a relatat că autorităţile române îi anchetează, de asemenea, pe cei doi bărbaţi pentru presupusa implicare într-un atac în care au incendiat un parc industrial din oraşul Braşov, în noaptea de 14 septembrie, unde se află sediul unei firme din domeniul apărării care produce lansatoare de grenade şi muniţie.

Procurorii români specializaţi în combaterea crimei organizate au declarat că solicită extrădarea celor doi suspecţi reţinuţi în Germania şi a unui ucrainean reţinut în Polonia, toţi fiind suspectaţi de implicare în cazul incendiului provocat.

Au apărut și noi informații în cazul tentativei de sabotaj de la platforma industrială a fabricii de armament Carfil din Brașov. Sabotorii ar fi venit înainte cu câteva zile în zonă pentru a supraveghea activitatea și pentru a se decide asupra momentului atacului.

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Editor : A.M.G.