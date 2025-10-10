Live TV

Doi giganți ai industriei europene cer eliminarea directivei UE privind sustenabilitatea corporativă

Foto: Profimedia Images

Gigantii industriali TotalEnergies şi Siemens au cerut guvernelor europene să abroge una dintre principalele legi ale Uniunii Europene privind sustenabilitatea corporativă, argumentând că reglementarea afectează competitivitatea economică a continentului, potrivit unei scrisori obţinute de Reuters.

Scrisoarea, semnată de directorii executivi Patrick Pouyanné (TotalEnergies) şi Roland Busch (Siemens), a fost adresată preşedintelui francez Emmanuel Macron şi cancelarului german Friedrich Merz, în numele a 46 de companii europene.

Abrogarea directivei ar reprezenta „un semnal clar şi simbolic că guvernele şi Comisia Europeană sunt angajate în mod real să restabilească competitivitatea Europei”, se arată în documentul datat 6 octombrie.

Adoptată anul trecut, Directiva UE privind diligenţa corporativă în materie de sustenabilitate obligă firmele să remedieze încălcările drepturilor omului şi problemele de mediu din lanţurile lor de aprovizionare, sub sancţiunea unor amenzi de până la 5% din cifra de afaceri globală.

Legea a devenit una dintre cele mai controversate măsuri din agenda verde europeană, iar Bruxelles-ul negociază în prezent modificări pentru simplificarea regulilor, în urma opoziţiei venite din Germania, Franţa, SUA şi Qatar, dar şi din partea unor companii precum ExxonMobil.

Siemens a declarat că Europa are nevoie de „o schimbare decisivă de direcţie, departe de reglementarea excesivă”, în timp ce TotalEnergies nu a oferit un comentariu. Propunerea celor două companii merge însă mai departe decât planurile actuale ale UE, care vizează doar relaxarea şi nu eliminarea completă a directivei.

Editor : A.C.

