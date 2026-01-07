Live TV

Doi giganți tehnologici din Germania și-au unit forțele pentru dezvoltarea armelor laser. Marina germană, în curând, primul beneficiar

Laser
Germania, în cursa pentru arme laser

Considerate până nu demult ficțiune științifică, armele cu energie dirijată, precum laserul, sunt acum o realitate.

Forțele armate americane dispun de sistemele LANCE [Laser Advancements for Next-generation Compact Environments], DE M-SHORAD [Directed Energy Maneuver Short-Range Air Defense] și HELIOS [High Energy Laser with Integrated Optical-Dazzler and Surveillance], în timp ce, în Israel, Iron Beam tocmai a fost pus în funcțiune pentru a completa Iron Dome [sau Cupola de fier], scrie Zone Militaire.

Alte țări s-au angajat pe această cale. În cadrul marii parade militare organizate la Beijing, în septembrie anul trecut, Armata Populară de Eliberare [APL] a dezvăluit sistemul LY-1, pe care l-a prezentat ca fiind „cel mai puternic tun laser din lume”, fără a preciza însă dacă acesta a fost deja pus în funcțiune.

În Europa, Ministerul Apărării britanic a anunțat un contract în valoare de 360 de milioane de euro pentru instalarea armelor laser DragonFire la bordul distrugătoarelor de tip 45 ale Marinei Regale.

Și Franța nu este mai prejos. După ce a testat cu succes sistemul Helma-P pentru combaterea dronelor, Direcția Generală pentru Armament a comandat recent un „demonstrator laser de mare putere” unui consorțiu format din MBDA, Safran Electronics and Defense și CILAS, în cadrul programului SYDERAL [Sistem laser de apărare de nouă generație]. Obiectivul este de a dispune de o capacitate operațională înainte de 2030.

Germania, în cursa pentru arme laser

În cele din urmă, și Germania s-a alăturat cursei. În 2019, Ministerul Apărării german a notificat un contract către Rheinmetall Waffe Munition GmbH și MBDA Deutschland GmbH pentru dezvoltarea și testarea unei arme laser cu fibră optică cu o putere de cel puțin 20 kW [cu obiectivul de a atinge 100 kW] de pe o navă a Marinei Germane.

Acest lucru a fost realizat cu succes pentru prima dată în octombrie 2022, la bordul fregatei de apărare aeriană Sachsen [F124]. Și asta sub egida Oficiului Federal pentru Echipamente, Tehnologii Informaționale și Asistență în Serviciu al Bundeswehr [BAAIBw]. De atunci, după ce a fost supus la peste 100 de teste suplimentare pe mare, demonstratorul a fost transferat la Oficiul Federal pentru Tehnologii și Achiziții de Apărare [WTD 91] al Bundeswehr pentru a evalua contribuția sa la lupta împotriva dronelor.

„Chiar și în fața celor mai dificile ținte și în condiții de mediu extreme, sistemul și-a demonstrat capacitatea de a urmări cu precizie un punct de vizare de dimensiunea unei monede de un euro și de a concentra energia laserului asupra acestuia. Această precizie de urmărire și angajare evită ratările și garantează astfel o siguranță maximă”, a subliniat Rheinmetall într-un comunicat publicat pe 5 ianuarie pentru a anunța crearea unei întreprinderi comune cu MBDA Deutschland în acest domeniu.

Ce este Iron Beam, sistemul militar de interceptare care tocmai a intrat în dotarea Israelului. „Începutul unei revoluţii tehnologice”

Într-adevăr, cele două companii și-au exprimat intenția de a-și pune în comun activitățile legate de armele laser în prima jumătate a anului 2026. „Noua companie se va baza pe cooperarea stabilită în 2019, precum și pe implementarea cu succes a unui demonstrator laser naval, pentru a dezvolta și furniza sisteme de arme laser inovatoare și performante, inițial pentru marină”, au explicat acestea.

Marina germană va primi în curând un prim sistem laser care „va completa tunurile și rachetele ghidate, în special pentru neutralizarea dronelor și a altor ținte foarte agile la distanță scurtă și foarte scurtă”.

„Această etapă demonstrează modul în care o cooperare industrială și tehnologică țintită în Germania poate duce la tehnologii de vârf. Încă de la început, cei doi parteneri s-au concentrat pe punctele forte respective. Acest lucru ne permite să oferim rapid forțelor armate germane un produs cu capacități unice”, a subliniat Roman Köhne, directorul Rheinmetall Waffe Munition GmbH.

Dar, evident, această abordare este valabilă doar pentru Germania.

„Naționalizarea tehnologiei a fost o prioritate încă de la început: pe lângă garantarea suveranității naționale și a securității aprovizionării în caz de criză, unul dintre obiective este menținerea, crearea și dezvoltarea locurilor de muncă în Germania pe termen lung”, a concluzionat Köhne.

