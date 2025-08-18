Live TV

Doi români au murit înecați în Italia. Trupurile au fost recuperate după zeci de ore de căutări

inec
Doi români au murit înecați în Italia. Foto: Captură video

Tragedie pe un râu din Italia. Patru tineri s-au înecat doar în regiunea Lombardia. Două dintre victime sunt români. Corpurile lor au fost găsite fără viață de scafandrii italieni, după zeci de ore de căutări.

Este vorba despre doi bărbați tineri, unul dintre ei avea 27 de ani, celălalt ar fi urmat să împlinească 24 de ani peste doar 2 săptămâni.

Tânărul de 24 de ani lucra ca șofer de TIR pentru o firmă din Italia. În aceast weekend, a mers împreună cu prietenii pe malul unui râu. Au făcut acolo un grătar, iar la un moment dat au decis să facă toți o baie, ca să se răcorească. Au ieșit împreună pe mal, însă românul ar fi decis să mai facă o baie. După mai multe minute în care nu a dat niciun semn, prietenii lui au început să-l caute și au sunat la numărul de urgență. După 36 de ore de căutări, salvatorii ajunși la fața locului l-au găsit fără viață.

Scenariul a fost aproape identic și în cazul bărbatului de 27 de ani. Ambii au făcut baie în zone în care scăldatul era interzis.

În total, doar în regiunea Lombardia, din nordul Italiei, 4 oameni s-au înecat în acest weekend. Cel mai tânăr dintre ei avea doar 16 ani.

Un bărbat din Anchorage a primit, în timpul summitului din Alaska, o motocicletă nouă cadou de la Vladimir Putin
Accident grav pe autostradă în Grecia, pe drumul spre Thassos: Trei oameni au murit carbonizați și alți doi sunt grav răniți
Rusia revine la barter pentru prima dată după destrămarea URSS. Cum încearcă Putin să țină economia funcțională
