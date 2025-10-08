Dominique Pelicot a spus în instanță că este „diavolul”, după abuzurile la care a supus-o pe soția sa: „Avea încredere în mine”

Dominique Pelicot s-a autodescris drept „diavolul” în fața instanței, marți, la nouă luni după ce a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru violarea fostei sale soții și invitarea altor zeci de bărbați să o abuzeze, potrivit The Times.

Pelicot, în vârstă de 72 de ani, depunea mărturie la Curtea de Apel din Nîmes după ce unul dintre bărbații condamnați pentru viol în Avignon în decembrie a contestat verdictul.

În timp ce vorbea, fosta sa soție stătea în partea opusă a sălii de judecată. Era prima dată când Gisèle Pelicot, în vârstă de 72 de ani, îl vedea de la încarcerarea sa de anul trecut.

Au fost căsătoriți timp de cinci decenii, având trei copii și șapte nepoți. Fiul lui Gisèle Pelicot, Florian, în vârstă de 46 de ani, a fost alături de ea la audiere. Fratele și sora sa nu au participat în urma unei divergențe în familie.

La sfârșitul mărturiei sale, Pelicot a cerut din nou iertare familiei sale. Nici soția sa, nici fiul acesteia nu au reacționat în vreun fel vizibil.

Apelul a fost lansat de Husamettin Dogan, un imigrant turc șomer care a fost condamnat la nouă ani de închisoare de către instanța inferioară. El neagă că a violat-o.

Instanța de apel a aflat că Dogan, în vârstă de 44 de ani, împreună cu alți zeci de bărbați, l-au cunoscut pe Pelicot pe o platformă de întâlniri sexuale. Dogan a fost invitat de Pelicot la domiciliul său din Mazan, lângă Avignon, unde Gisèle Pelicot era inconștientă după ce i s-au dat trei pastile tranchilizante de 2,5 mg de către soțul ei, care i le pusese în aperitivul ei fără ca femeia să știe.

Când Dogan a ajuns la casă, a întreținut relații sexuale cu Gisèle, deși aceasta era „inertă”, potrivit mărturiilor prezentate în instanță. El a fost fotografiat și filmat de Pelicot, care a păstrat imaginile într-un fișier computerizat intitulat „abus” (abuz). Instanța a aflat că cel puțin 72 de bărbați au violat-o pe Gisèle Pelicot în circumstanțe similare. Un total de 51 de bărbați au fost condamnați la închisoare între trei și 20 de ani. Poliția nu a reușit să identifice alte 21 de persoane.

Pelicot, care a fost adus din închisoare pentru a depune mărturie, a susținut că a fost un soț bun o mare parte din viața sa de om căsătorit, înainte de începerea violurilor.

„Timp de 40 de ani am fost impecabil și timp de 10 ani am fost nefericit”, a spus el.

Întrebat de ce Gisèle Pelicot nu bănuise niciodată că era drogată de el și supusă unor violuri repetate, el a spus: „Am făcut totul ca să nu observe”.

Bărbatul a spus că ea avea încredere în el. „Avea încredere în mine și nu l-a observat pe diavol.”

„Nu trăiești cu cineva 50 de ani dacă nu-l iubești.”

Dogan susține că a fost manipulat de Pelicot și păcălit să creadă că Gisèle Pelicot a consimțit la un joc sexual în care se prefăcea că doarme.

Pelicot a respins această afirmație. „Toți bărbații știau că ideea era să o abuzeze pe soția mea, care fusese adormită fără ca ea să știe. Toți aveau aceste informații. Am spus întotdeauna că era sedată.”

Dogan a susținut, de asemenea, că Pelicot a făcut presiuni asupra lui pentru a întreține relații sexuale cu ea. Pelicot a negat acest lucru.

„Toți inculpații au spus că i-am șantajat. Nu este absolut deloc adevărat. Știu ce spun ei, dar știu ce au făcut și știu ce am făcut. Am recunoscut ce am făcut și plătesc pentru asta.”

Izbucnind în lacrimi, a continuat: „Sunt în izolare și nu ies niciodată din celulă. Singura persoană care vine să mă vadă este avocatul meu, iar singurele lucruri care mă țin în viață sunt scrisul și literatura.”

Pelicot s-a înfuriat când avocații apărării au încercat să-l interogheze cu privire la acuzațiile conform cărora ar fi agresat sexual un agent imobiliar din regiunea pariziană în 1999 și uciderea altuia în 1991.

„Nu voi răspunde la întrebările dumneavoastră”, a strigat el. „Aveți grijă ce spuneți și ce prezentați.”

Audierea continuă.

Editor : Ș.R.