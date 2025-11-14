Live TV

Donald Trump a fost de acord să reducă semnificativ tarifele vamale pentru Elveția. Ce vor obține SUA la schimb

Data publicării:
sua-elvetia-tarife
Steagurile Statelor Unite ale Americii și Elveției. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Donald Trump a fost de acord să reducă tarifele vamale ale SUA aplicate Elveției de la 39% la 15% ca parte a unui nou acord comercial, diminuând astfel taxele care afectau relațiile economice și loveau exportatorii elvețieni, relatează The Guardian.

Cele două țări au semnat un „memorandum de înțelegere fără caracter obligatoriu”, a anunțat guvernul elvețian, în urma discuțiilor bilaterale de la Washington și a intenselor presiuni exercitate de firmele elvețiene.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a confirmat și el vineri această evoluție importantă, declarând pentru CNBC, rețeaua de știri financiare, că ambele părți „au ajuns, în esență, la un acord”.

Administrația Trump a acceptat să reducă tarifele vamale aplicate Elveției și Liechtensteinului „la maximum 15 %” în cadrul acordului, potrivit unei declarații a guvernului elvețian.

Astfel, tarifele vamale aplicate de SUA Elveției vor fi aliniate la cele aplicate Uniunii Europene, ceea ce va permite exportatorilor elvețieni să beneficieze de același tratament ca și concurenții din țările vecine.

În schimb, Elveția va reduce tarifele vamale „pentru o serie de produse americane”, se arată în comunicat. „Pe lângă toate produsele industriale, peștele și fructele de mare, acestea includ și produsele agricole din SUA pe care Elveția le consideră nesensibile”.

Oficialii elvețieni s-au angajat, de asemenea, să acorde o serie de cote pentru produsele americane care pot fi exportate în Elveția fără taxe vamale, inclusiv 500 de tone de carne de vită, 1.000 de tone de carne de bizon și 1.500 de tone de carne de pasăre.

„Data punerii în aplicare a acestor concesii de acces pe piață va fi coordonată cu SUA pentru a se asigura că taxele vamale sunt reduse în același timp”, se arată în comunicat.

Acesta este cel mai recent acord comercial „cadru” încheiat de Trump și administrația sa. Spre deosebire de acordurile oficiale de liber schimb, care sunt substanțiale și pot necesita ani de negocieri, aceste înțelegeri au de obicei un domeniu de aplicare restrâns și sunt puțin detaliate.

Momentul exact al punerii în aplicare și data la care vor intra în vigoare noile tarife și cote nu au fost încă stabilite.

„Vor transfera o mare parte din producție aici, în Statele Unite – produse farmaceutice, topirea aurului, echipamente feroviare”, a declarat Greer la CNBC, „așa că suntem foarte entuziasmați de această înțelegere și de ceea ce înseamnă ea pentru industria americană”.

Conform guvernului elvețian, companiile din țară „intenționează să realizeze investiții directe” în SUA în valoare de 200 de miliarde de dolari „până la sfârșitul anului 2028”.

Acordul a fost finalizat după ce liderii executivi elvețieni s-au întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă la începutul acestei luni.

Cursă de 72 de ore pentru Elveția. Guvernul vrea să-l convingă pe Donald Trump pe ultima sută de metri să reducă taxele vamale de 39%

Elveția nu respinge ideea de a cere ajutorul lui Roger Federer sau al șefului FIFA în problema tarifelor americane

