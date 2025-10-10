Live TV

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump. Foto. Leon Neal/ Getty Images

Donald Trump amenință Spania cu eliminarea din NATO. Președintele american este nemulțumit că țara europeană nu a crescut bugetul pentru apărare. Membrii alianței de securitate susținute de SUA au convenit în iunie să își majoreze semnificativ cheltuielile militare până la 5% din PIB, îndeplinind astfel o prioritate majoră a lui Trump, care vrea ca europenii să cheltuiască mai mult pentru propria apărare, anunță Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat joi că alianța NATO ar trebui să ia în considerare excluderea Spaniei din rândurile sale, din cauza unei dispute privind cheltuielile militare insuficiente ale acestei țări din Europa de Vest.

Premierul spaniol Pedro Sanchez spune însă că nu se va angaja să atingă obiectivul de 5%, calificându-l drept „incompatibil cu statul nostru social și viziunea noastră asupra lumii”.

La o întâlnire în Biroul Oval cu președintele finlandez Alexander Stubb, Trump a spus că liderii europeni trebuie să convingă Spania să-și intensifice angajamentele față de alianță.

„Va trebui să începeți să discutați cu Spania”, a spus Trump. „Trebuie să îi sunați și să aflați de ce sunt în urmă”.

El a adăugat: „Nu au nicio scuză să nu facă acest lucru, dar nu-i nimic. Poate ar trebui să-i dați afară din NATO, sincer”.

Spania a aderat la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord în 1982.

Alianța de apărare colectivă cu 32 de membri a fost în centrul atenției de când Rusia a invadat Ucraina în 2022 și a declanșat cel mai sângeros război terestru din Europa de după al Doilea Război Mondial, anunță Reuters.

