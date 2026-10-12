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Donald Trump anunță un acord energetic cu Rusia, dar Kievul spune că nu știa nimic. Reacții dure în Europa: „Acest acord nu ajută”

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motorina pompa sua profimedia-1137600795
Foto: Profimedia
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Din articol
Reacții dure din partea liderilor europeni Zelenski spune că nu a fost informat despre armistițiul energetic Atacurile asupra infrastructurii energetice continuă Ucraina se confruntă cu un deficit de finanțare de zeci de miliarde de dolari

Planul președintelui american Donald Trump de a importa 300.000 de tone de motorină din Rusia a stârnit critici în mai multe capitale europene, unde liderii insistă că presiunea economică asupra Moscovei trebuie menținută. Volodimir Zelenski a declarat că nu a fost informat despre presupusul armistițiu energetic dintre Rusia și Ucraina, în timp ce Kievul se pregătește pentru o nouă iarnă marcată de atacurile asupra infrastructurii energetice, arată Politico.

Trump a anunțat în weekend că intenționează să importe motorină rusească, cu câteva săptămâni înaintea alegerilor intermediare din Statele Unite, în condițiile în care prețurile la energie și costul vieții se numără printre preocupările importante ale alegătorilor.

Anunțul său a inclus și afirmația că Rusia și Ucraina ar fi convenit asupra unui „armistițiu energetic”, precum și un apel adresat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a demisiona. Declarațiile au provocat scepticism și critici în mai multe capitale europene și la nivelul Uniunii Europene.

Reacții dure din partea liderilor europeni

Ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, a criticat luni planul administrației americane, afirmând că acesta nu contribuie nici la reducerea prețurilor la produsele petroliere, nici la menținerea unității transatlantice.

„Acest acord nu ajută nici prețul produselor petroliere, nici unitatea comunității transatlantice”, a declarat oficialul, adăugând că inițiativa „nu este în spiritul european”.

Ministrul irlandez de Externe, Helen McEntee, a calificat anunțul lui Trump privind un acord cu Moscova drept „îngrijorător”.

La rândul său, Gunther Krichbaum, ministrul de stat german pentru Europa, a avertizat că banii cheltuiți pentru energia rusească contribuie la finanțarea războiului împotriva Ucrainei.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a reamintit Washingtonului responsabilitatea Rusiei pentru declanșarea conflictului. „Rusia a început acest război. Nu ar trebui să uităm acest lucru”, a declarat Kallas.

Poziția a fost susținută și de ministrul leton de Externe, Baiba Braze, care a afirmat că sancțiunile, sprijinul pentru Ucraina și izolarea Rusiei rămân esențiale pentru obținerea păcii. „Evident, poziția noastră nu s-a schimbat - presiunea asupra Rusiei, sancțiunile, sprijinul acordat Ucrainei și izolarea Rusiei reprezintă calea către pace”, a declarat aceasta.

Ministrul de stat din cadrul Ministerului britanic de Externe, Stephen Doughty, a precizat că Londra nu intenționează să urmeze exemplul Washingtonului în privința achizițiilor de energie din Rusia și că va intensifica presiunea economică asupra Moscovei.

„Presiune, presiune, presiune asupra Rusiei”, a insistat Budrys.

Zelenski spune că nu a fost informat despre armistițiul energetic

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat luni că Washingtonul ar putea avea și alte motive pentru a urmări încheierea unui acord energetic cu Moscova. El a susținut că volumul de motorină rusească anunțat de Trump nu ar avea un impact semnificativ asupra aprovizionării globale.

În cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, Zelenski a comparat cele 300.000 de tone de motorină avute în vedere cu un consum mondial lunar de aproximativ 120 de milioane de tone. „Nu cred că acest lucru va avea un impact tangibil”, a declarat liderul ucrainean. „Cred că există alte motive în spatele acestei decizii.”

Zelenski a sugerat că Statele Unite ar putea încheia, în schimb, un acord pentru achiziționarea de motorină din Ucraina. „De ce nu încheie atunci America un acord privind motorina cu Ucraina?”, a întrebat el. „Să propunem un acord privind motorina cu Ucraina.”

Președintele ucrainean a dezvăluit, de asemenea, că autoritățile de la Kiev nu fuseseră informate în prealabil despre presupusul armistițiu energetic anunțat de Trump. „Nu, nu știam despre asta”, a declarat Zelenski. „Am aflat și noi asta din mass-media.”

Atacurile asupra infrastructurii energetice continuă

Afirmația lui Trump potrivit căreia Rusia și Ucraina ar fi convenit asupra unui „armistițiu energetic” a provocat confuzie la Kiev și în rândul aliaților europeni ai Ucrainei.

Zelenski a spus că existența unui asemenea acord și condițiile sale reprezentau o noutate pentru autoritățile ucrainene. El a precizat însă că Ucraina ar susține o astfel de înțelegere dacă și Rusia ar respecta-o.

Cu toate acestea, la doar câteva ore după anunțul președintelui american, atacurile rusești au lovit centrale electrice din Ucraina, provocând întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică.

Kievul se pregătește astfel pentru a cincea iarnă de la lansarea invaziei rusești pe scară largă, în februarie 2022. Luna trecută, premierul polonez Donald Tusk avertizase că această perioadă s-ar putea dovedi „tragic de critică” pentru Ucraina, în condițiile atacurilor aproape constante asupra infrastructurii sale.

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În discursul de deschidere al Forumului de Securitate de la Varșovia, desfășurat luni, Tusk i-a criticat pe cei care încearcă să prezinte Rusia și Ucraina ca având responsabilități similare pentru declanșarea războiului. El a avertizat că asemenea poziții oferă un avantaj președintelui rus Vladimir Putin.

La rândul său, Kaja Kallas a susținut că orice încetare a focului trebuie să fie echilibrată și să nu favorizeze Rusia. „Nu ar trebui să se aplice doar rafinăriilor, unde Ucraina are una, iar Rusia are multe”, a declarat șefa diplomației europene, avertizând că o asemenea abordare ar avantaja Moscova.

Kallas a cerut, de asemenea, Statelor Unite să se alăture Uniunii Europene și Marii Britanii în adoptarea unor sancțiuni severe împotriva Rusiei „Desigur, SUA sunt cel mai mare aliat al nostru, dar mesajul nostru este clar: dacă vrem să punem capăt acestui război, singura modalitate de a face acest lucru este să exercităm o presiune mai mare asupra Rusiei”, a afirmat ea.

Ucraina se confruntă cu un deficit de finanțare de zeci de miliarde de dolari

Nevoile financiare ale Ucrainei vor fi discutate joi, la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni a șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană.
Fondul Monetar Internațional estimează că Ucraina s-ar putea confrunta anul viitor cu un deficit de finanțare cuprins între 30 și 35 de miliarde de dolari.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică seara, după o convorbire telefonică cu Zelenski, că Ucraina va ocupa un loc central pe agenda reuniunii Consiliului European din această săptămână.

„Ucraina va fi în centrul atenției la Consiliul European de săptămâna aceasta”, a transmis von der Leyen, avertizând că războiul intră într-o „nouă fază, mai sumbră”.

Editor : C.A.

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