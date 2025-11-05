Donald Trump, cheia pentru eliminarea opoziției Ungariei în calea aderării Ucrainei la UE: „O realizare diplomatică pentru Casa Albă”

Vizita premierului ungar Viktor Orban la Casa Albă, pe 7 noiembrie, ar putea fi mai mult decât o simplă sesiune foto ceremonială. Pentru observatorii din Washington care urmăresc situația din Europa de Est, momentul ales sugerează o ocazie rară de a rezolva unul dintre cele mai dificile blocaje diplomatice ale UE: piedica pusă de Ungaria negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, relatează Kyiv Post.

Vizita are loc după summitul lui Donald Trump cu liderii din Asia Centrală și vine în contextul unei presiuni mai mari din partea SUA pentru a intensifica presiunea economică asupra Rusiei.

Înalți oficiali americani au confirmat că Orban va fi primit vineri dimineață, după care va avea loc un prânz privat, ceea ce indică faptul că discuțiile vor avea o importanță mai mare decât aspectul formal.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în 2022, Ungaria a blocat în repetate rânduri sprijinul UE pentru Kiev – de la sancțiuni la finanțarea reconstrucției. Orban a prezentat ambițiile Ucrainei de aderare la UE ca pe o amenințare, avertizând că sprijinirea Kievului ar putea „ruina Europa”.

Atlantic Council, un grup de reflecție cu sediul la Washington, numește Ungaria „cea mai mare excepție” în poziția aproape unitară a UE față de Rusia.

Pe plan intern, premierul maghiar se bucură de sprijinul naționaliștilor, dar izolarea sa la Bruxelles, înghețarea fondurilor UE și creșterea costurilor energiei l-au făcut vulnerabil.

„Orban a ajuns la capătul puterilor”, a spus marți un diplomat occidental pentru sursa citată.

Înaintea vizitei, Casa Albă a trimis în secret Congresului un raport clasificat în care detaliază restricțiile extinse asupra importurilor și investițiilor rusești – o măsură descrisă de un asistent al Senatului ca fiind „un pas tehnic, dar semnificativ, care strânge șuruburile economiei rusești în timp de război”.

Consilierii republicani sugerează că Trump ar putea profita de întâlnirea de vineri din Biroul Oval pentru a exercita presiuni asupra lui Orban, condiționând eventualele concesii ale SUA de ridicarea veto-ului Budapestei asupra UE.

Opțiunile ar putea include garanții energetice, relaxarea sancțiunilor specifice sau sprijin diplomatic pentru fondurile UE înghețate – o abordare tranzacțională pe care ambii lideri o respectă.

Analiștii văd un avantaj real. James Batchik, de la Atlantic Council, afirmă că „Orban se va îndrepta spre Washington în căutarea unor scutiri de sancțiuni. Echipa lui Trump ar trebui să-l preseze să înceteze să mai joace rolul de sabotor în schimbul unor acorduri economice”.

„Convingerea lui Orban să renunțe la opoziția față de aderarea Ucrainei ar fi o realizare diplomatică pentru Casa Albă, ar evidenția influența pe care Trump o are asupra altor lideri mondiali și ar reprezenta o lovitură strategică pentru Ucraina, Europa și Washington”, a remarcat Batchik marți.

Această abordare prezintă riscuri: un acord vizibil ar putea irita Bruxellesul sau încuraja alți lideri populiști. Însă asistenții din Congres atrag atenția că inacțiunea ar avea un cost mai mare. „Fiecare lună în care aderarea Ucrainei este amânată este o lună de sărbătoare pentru Rusia”, a declarat un asistent pentru sursa citată.

Dacă va avea succes, președintele american ar putea alinia stilul său tranzacțional cu obiective geopolitice mai ample. Progresul în ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE ar stabiliza Kievul, ar semnala împărțirea sarcinilor la nivel european și ar consolida influența SUA în regiune.

Dependența Ungariei față de Moscova s-a accentuat din 2022, oferindu-i lui Orban pârghii pentru a întârzia deciziile UE.

„Trump nu trebuie să iubească UE pentru a o face să funcționeze în favoarea sa. Îndepărtarea lui Orban din echipa lui Putin este o victorie în politica externă pe care orice președinte ar accepta-o”, a declarat un asistent al Congresului.

Editor : A.M.G.