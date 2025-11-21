Donald Trump îl ajută pe Viktor Orban să instituie cenzura media în Ungaria. Serviciul maghiar al Radio Europa Liberă a fost s-a închis

Serviciul maghiar al Radio Europa Liberă a anunțat joi că își încetează activitatea „de la miezul nopții”, la ordinul Agenției Statelor Unite pentru Media Globală (USAGM).

Administrația americană a anunțat pe 7 noiembrie că va închide Szabad Europa la cererea prim-ministrului ungar Viktor Orban, în timpul vizitei liderului naționalist la omologul său american Donald Trump.

„Scopul este de a destabiliza această țară”, a declarat Kari Lake, șefa USAGM, cu o zi înainte de anunț.

Szabad Europa a anunțat că conținutul său „va rămâne disponibil online”.

Închis inițial după prăbușirea Uniunii Sovietice, canalul a fost redeschis în 2020, când Congresul SUA a aprobat finanțarea sa în contextul preocupărilor legate de libertatea presei în Ungaria.

De la revenirea lui Orban la putere în 2010, numeroase mijloace de informare independente și-au încetat activitatea sau au fost cumpărate și transformate în portavoce ale partidului său, Fidesz.

Între timp, mass-media de stat a fost obligată să urmeze linia guvernului.

Editor : A.R.