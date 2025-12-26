Donald Trump și Karol Nawrocki, discuție telefonică despre războiul din Ucraina: „Putin este cel care trebuie să cedeze”

Președinții Karol Nawrocki și Donald Trump au purtat vineri o conversație telefonică axată pe relațiile transatlantice, securitatea regională și războiul în curs din Ucraina. Discuția s-a concentrat în special pe progresul negocierilor de pace, relatează TVP World.

Biroul președintelui Poloniei a anunțat apelul într-o postare pe platforma X, menționând că cei doi lideri au început prin a-și transmite urări de Crăciun.

Discuția dintre cei doi lideri s-a îndreptat ulterior către starea relațiilor transatlantice și provocările în materie de securitate generate de invazia Rusiei în Ucraina. Aceștia au analizat, de asemenea, evoluția negocierilor de pace.

Alte subiecte abordate au fost rolul Poloniei în cadrul G20, cooperarea economică polono-americană și aspecte legate de energie.

Biroul Președintelui a descris schimbul de opinii ca fiind cald și cordial.

Marcin Przydacz, șeful Biroului de Politică Internațională din cadrul Cabinetului Președintelui, a declarat agenției de știri poloneze PAP că, în timpul convorbirii, Nawrocki a subliniat că liderul rus este agresorul în acest război și că „Putin este cel care trebuie să cedeze în aceste negocieri”.

Întrebat despre răspunsul lui Trump, Przydacz și-a exprimat încrederea că președintele SUA „știe foarte bine cine este dispus să facă compromisuri și cine nu”.

Przydacz a remarcat că, în timp ce Trump este ghidat în primul rând de interesele SUA, rolul Poloniei este de a prezenta perspectiva sa asupra acțiunilor destabilizatoare ale Rusiei în Europa.

Prim-ministrul ceh Andrej Babis a anunțat vineri că Trump l-a sunat pentru a discuta despre războiul din Ucraina, migrație, Europa și Grupul de la Visegrad (V4), un grup regional format din Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria. Babis a declarat că apelul a fost aranjat cu câteva zile înainte, deși a recunoscut că până în ultimul moment a avut îndoieli că va avea loc.

„Este un șoc. Este o veste bună pentru Republica Cehă că, în a doua zi de Crăciun, președintele american ne-a sunat”, a spus Babis, vorbind cu o șapcă roșie pe masă pe care scria „Cehia puternică” – un design inspirat de șapca iconică MAGA a lui Trump.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Adesea supranumit „Trumpul ceh” datorită faptului că este un antreprenor de succes și miliardar devenit politician, Babis a susținut în mod deschis multe dintre politicile celui de-al 47-lea președinte american. Influențat de poziția lui Donald Trump, el s-a distanțat de ajutorul militar acordat Kievului și a subliniat că inițiativele de pace ale liderului american vor pune capăt războiului din Ucraina.

Citește și:

„Nu are nimic până nu aprob eu”, spune Trump despre planul lui Zelenski. Cum crede liderul SUA că vor decurge discuțiile cu Putin

„Scut invizibil”: Oamenii de știință polonezi dezvoltă un sistem care poate „prăji” dronele în câteva secunde

Editor : A.M.G.