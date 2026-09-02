Premierul polonez Donald Tusk a declarat că incendiul izbucnit la o fabrică ce furnizează componente pentru drone armatei Ucrainei și celei poloneze a fost un act de sabotaj. Incidentul se înscrie într-un val de presupuse operațiuni hibride atribuite Rusiei în Europa, în timp ce autoritățile poloneze anchetează și un al doilea incendiu izbucnit la o companie din industria de apărare, anunță TVP World.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că incendiul izbucnit la o fabrică poloneză care furnizează componente pentru drone către Ucraina a fost un act de sabotaj, în contextul în care Europa se confruntă cu un val tot mai puternic de presupuse atacuri hibride rusești.

Incendiul a izbucnit în noaptea de duminică spre luni la o unitate de producție operată de WB Group, una dintre cele mai mari companii private din domeniul apărării din Polonia. Fabrica se află în orașul Skarżysko-Kamienna, din centrul-sud al țării.

Unitatea furnizează componente pentru drone utilizate de armatele poloneză și ucraineană.

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În cadrul unei ședințe de guvern desfășurate miercuri, Tusk a descris incidentul drept „un incendiu provocat în mod deliberat, un act de sabotaj”.

Procurorii declaraseră anterior că anchetează incendiul ca pe o posibilă „infracțiune teroristă” comisă în numele unei agenții de informații străine.

Anchetatorii consideră că incendiul a fost declanșat prin plasarea unui dispozitiv care conținea material inflamabil în incinta fabricii.

Depozitele au fost distruse, provocând pagube de cel puțin 15 milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 3,5 milioane de euro.

Nimeni nu a fost rănit, iar fabrica nu funcționa în momentul izbucnirii incendiului. Până în prezent, nu a fost pus sub acuzare niciun suspect.

Un al doilea incendiu în industria de apărare

Tusk a abordat, de asemenea, un alt incendiu care a distrus duminică o unitate de producție și depozitare aparținând companiei JFG Composites, producător de componente pentru avioane.

Unitatea se află în orașul Lublin, în estul Poloniei. „În cazul din Lublin, nu dispunem de astfel de dovezi, dar, având în vedere natura producției, nu putem exclude posibilitatea ca și acesta să fi fost un incendiu provocat în mod deliberat”, a declarat Tusk.

Aproximativ 60 de pompieri au luptat cu flăcările timp de aproximativ șapte ore la unitatea cu o suprafață de 2.000 de metri pătrați.

Pagubele au fost estimate la 30 de milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 6,9 milioane de euro.

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Autoritățile nu au stabilit până în prezent că incendiul de la Lublin a fost provocat intenționat, însă natura activității desfășurate în unitate determină autoritățile să ia în calcul și această ipoteză.

Tusk a avertizat că lunile următoare ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei vor fi cruciale nu numai pentru Kiev, ci și pentru țările aflate pe flancul estic al NATO. Premierul polonez a subliniat, în acest context, amenințarea reprezentată de destabilizare și de eventuale provocări din partea Moscovei.

Berlinul acuză Rusia

În ultimele săptămâni, în mai multe țări europene au fost semnalate presupuse atacuri hibride, amplificând îngrijorările cu privire la operațiuni de sabotaj atribuite Rusiei.

Marți, Germania a acuzat Moscova că se află în spatele unei tentative de atac la aeroportul din Leipzig, produsă luna trecută. În apropierea unui avion de marfă ucrainean de tip Antonov, utilizat pentru transportul de provizii militare, a fost descoperită o dronă încărcată cu explozibili.

„Mijloacele utilizate, precum configurația dronei, componentele, explozivii și sistemele de detonare, ne sunt cunoscute din alte operațiuni hibride ale Rusiei și din războiul său împotriva Ucrainei”, a declarat ministrul german de externe, Johann Wadephul.

Berlinul a anunțat o serie de măsuri ca răspuns la presupusa implicare a Rusiei, printre care închiderea unui consulat și a unui centru cultural rusesc.

Miercuri, presa germană a relatat că anchetatorii au identificat doi suspecți în legătură cu incidentul. Este vorba despre un cetățean leton născut în Rusia și un cetățean rus din Belarus.

Poliția germană a demarat, de asemenea, o anchetă după ce la o centrală electrică situată în apropierea graniței cu Polonia au fost găsite dispozitive incendiare neexplodate. Autoritățile locale au calificat incidentul drept sabotaj.

Moscova respinge acuzațiile

Incidentele au loc într-un context în care mai multe guverne europene avertizează asupra intensificării activităților considerate parte a războiului hibrid al Rusiei.

Polonia, care are o frontieră cu Ucraina și se află pe flancul estic al NATO, este deosebit de atentă la astfel de incidente, mai ales în contextul sprijinului pe care îl oferă Kievului.

Fabrica afectată de incendiul din Skarżysko-Kamienna este implicată în producția de componente pentru drone, un domeniu devenit esențial pentru efortul militar ucrainean și pentru dezvoltarea capacităților de apărare ale Poloniei.

În cazul acestui incendiu, procurorii investighează ipoteza unei acțiuni desfășurate în numele unei agenții de informații străine, iar premierul polonez a afirmat că incendiul a fost provocat în mod deliberat.

În ceea ce privește incendiul de la Lublin, ancheta nu a stabilit până acum existența unui act de sabotaj, însă autoritățile nu exclud această posibilitate.

Moscova a negat în repetate rânduri acuzațiile potrivit cărora s-ar afla în spatele operațiunilor de sabotaj desfășurate în Europa. Autoritățile ruse au calificat astfel de afirmații drept parte a unei campanii anti-ruse și au respins acuzațiile de implicare în incidentele investigate de statele europene.

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Editor : C.A.