Donald Tusk critică planul lui Karol Nawrocki privind un „SAFE polonez” cu dobândă de 0 %

Data publicării:
profimedia-1029373677
Donald Tusk l-a îndemnat pe Karol Nawrocki să ratifice legea care permite activarea instrumentului SAFE al Uniunii Europene. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Tusk: „Un alt Donald influenţează preţul combustibililor”

Premierul polonez Donald Tusk a criticat luni propunerea președintelui Karol Nawrocki privind crearea unui „SAFE polonez” cu dobândă de 0 %, o alternativă la programul european de împrumuturi pentru apărare, avertizând că instabilitatea internațională în creștere nu permite „manevre” care să „submineze credibilitatea” Poloniei.

Premierul polonez Donald Tusk l-a îndemnat luni pe preşedintele Karol Nawrocki să ratifice legea care permite activarea instrumentului Acţiunea de Securitate pentru Europa (SAFE) al Uniunii Europene şi a avertizat că instabilitatea internaţională în creştere nu permite „manevre” care să „submineze credibilitatea” ţării, după ce şeful statului polonez a ameninţat că va respinge programul de împrumuturi europene în valoare de 43,7 miliarde de euro, destinat pentru 139 de proiecte de apărare.

În opinia preşedintelui polonez, aceste împrumuturi sunt însoţite de o „lipsă de transparenţă şi de controale anticorupţie” şi comportă riscul unui „blocaj politic” din partea Bruxelles-ului.

Ca alternativă, preşedintele Nawrocki şi guvernatorul Băncii Centrale a Poloniei, Adam Glapinski, au propus săptămâna trecută un „SAFE polonez” cu dobândă de 0 %, care ar putea fi finanţat parţial prin vânzarea şi răscumpărarea ulterioară a unei părţi din rezervele naţionale de aur.

Propunerea respectivă va fi discutată marţi, într-o reuniune la care au fost convocaţi premierul Donald Tusk şi ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Premierul Tusk a declarat în cursul unei conferinţe de presă comune la Varşovia cu prim-ministrul Ţărilor de Jos, Rob Jetten, că va participa la întâlnire, dar a criticat faptul că propunerea prezidenţială a fost făcută publică „fără detalii concrete”.

Tusk: „Un alt Donald influenţează preţul combustibililor”

Referitor la creşterea preţului la petrol din cauza atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului, premierul polonez, făcând aluzie la preşedintele american Donald Trump, a subliniat că „este un alt Donald care are o influenţă reală asupra a ceea ce se întâmplă cu preţul la combustibili”.

Tusk a făcut aluzie la o prognoză a lui Donald Trump, potrivit căreia preţurile vor scădea în curând, întrucât campania de bombardamente a Washingtonului şi Tel Aviv-ului se va încheia rapid.

Premierul polonez a fost, de asemenea, categoric în privinţa obstacolelor ridicate de Ungaria în cadrul UE pentru acordarea ajutorului comunitar Kievului şi a afirmat că prim-ministrul ungar, Viktor Orban, este un politician care nu-şi mai ascunde deloc simpatia pentru preşedintele Putin şi politica Rusiei.

La rândul său, şeful guvernului olandez a subliniat necesitatea consolidării unităţii pe continent şi a afirmat că „cea mai mare ameninţare la adresa securităţii europene vine dinspre est, dinspre Federaţia Rusă”.

