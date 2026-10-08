Donald Tusk denunță un „cult al violenței” în rândul tinerilor, după atacurile cu cuțitul din școlile poloneze

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi asupra răspândirii unui „cult al violenței” în rândul tinerilor, pe care îl pune pe seama influenței rețelelor sociale, a jocurilor video și a conținutului violent de pe internet. Declarațiile vin după o serie de atacuri cu cuțitul comise de adolescenți în școlile din Polonia, care au determinat autoritățile să anunțe sporirea prezenței poliției în apropierea instituțiilor de învățământ.

„Acest cult al violenţei a devenit omniprezent în lume şi, din păcate, a ajuns şi în Polonia”, a deplâns Donald Tusk într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres.

El a adăugat că acest fenomen are loc „sub influenţa internetului, a jocurilor video şi a conţinutului care promovează violenţa pură”, fcând referire la meciuri spectacol de arte marţiale sau sporturi de contact organizate între celebrităţi, influenceri, persoane publice, care au ca principal scop divertismentul şi generarea de audienţă.

El a făcut referire la „un fenomen al imitaţiei” care afectează băieţii, aflaţi „foarte adesea într-o stare de criză mentală”, care, la rândul său, este „legată de un comportament de grup” care implică, în special, fenomene de hărţuire.

Şeful guvernului polonez a anunţat o prezenţă sporită a poliţiei în jurul instituţiilor de învăţământ după cazurile recente de atacuri cu cuţitul în şcoli.

Tusk l-a criticat de asemenea pe preşedintele naţionalist Karol Nawrocki pentru că a respins un proiect de lege care, potrivit prim-ministrului, avea ca scop combaterea violenţei şi a discursului instigator la ură pe reţelele de socializare.

Declarațiile premierului polonez vin după două atacuri cu cuțitul comise în școli din Polonia, pe 7 și 8 octombrie. Primul incident a avut loc la Ostrołęka, unde un tânăr de 19 ani a atacat mai multe persoane, provocând rănirea a nouă oameni.

O zi mai târziu, în localitatea Leszczydół-Nowiny, un adolescent de 15 ani a atacat cu cuțitul trei angajați ai unei școli. O femeie de 37 de ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite.

Poliția poloneză a dejucat și un posibil al treilea atac, în localitatea Sierpc, unde un adolescent de 17 ani a fost reținut, fiind suspectat că pregătea o agresiune.

Editor : M.I.