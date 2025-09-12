Live TV

Video Donald Tusk, replică pentru Trump în cazul dronelor rusești: „Nu este vorba despre nicio eroare. Ne-am dori să fi fost”

Data publicării:
trump-juncker-tusk-tw
Donald Tusk îl critică pe președintele SUA

Prim-ministrul polonez Donald Tusk şi mai mulţi alţi oficiali de la Varşovia au dat asigurări vineri că incursiunile dronelor din această săptămână în spaţiul aerian al ţării nu au fost o eroare a Rusiei, după ce preşedintele american Donald Trump sugerase că ar fi vorba despre ceva accidental, relatează Reuters.

„Ne-am dori şi noi ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o eroare. Dar nu a fost. Şi ştim asta”, a declarat Donald Tusk pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Miercuri dimineaţă, Polonia a doborât drone în spaţiul său aerian cu sprijinul avioanelor militare ale aliaţilor săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianţei militare occidentale deschide focul  de când a începutl războiul Rusiei în Ucraina.

Vineri dimineaţă, ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, a comentat şi el declaraţia lui Trump. „Cred că acesta este un mesaj care ar trebui să ajungă astăzi la preşedintele Trump: nu este vorba de o eroare – acesta a fost un atac deliberat al Rusiei”, a subliniat el la postul de televiziune Polsat News.

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, care se află vineri în vizită la Kiev, a răspuns, de asemenea, la declaraţiile lui Trump. „În noaptea în care 19 drone ruseşti au trecut graniţa Poloniei, 400 (de drone) plus 40 de rachete au trecut graniţa Ucrainei. Acestea nu au fost erori”, a declarat el într-un videoclip postat pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri la New York. Reuniunea va începe la ora 15:00, ora locală (n.r. 22:00, ora României), a precizat Ministerul polonez de Externe.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump la birou
1
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
2
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
photo-collage.png - 2025-08-17T195026.745
3
Nicușor Dan: „E neplăcut să iei bani de la educație, sănătate și să plătești pentru...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
4
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
profimedia-1036013505
5
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga...
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Digi Sport
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Statue of justice,law concept
Loteria generată de protestul magistraților. Mai multe instanțe din...
drona militara
Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia...
Cutite femeie parlament
Femeie prinsă cu șase cuțite asupra sa, la Palatul Parlamentului. Ea...
edl sincron marinescu_00410
Ministrul Justiției, după ce instanțe din țară au suspendat procese...
Ultimele știri
Marian Staș: De la grădiniţă până la clasa a 12-a, sistemul școlar preuniversitar e încă înrădăcinat în vechea sa paradigmă comunistă
Cum percep românii educația la începutul anului școlar și care sunt principalele dificultăți semnalate (sondaj INSCOP)
Donald Trump crede că intrarea dronelor în Polonia ar putea fi o „eroare” a Rusiei. Reacția promptă a Poloniei: „Și noi am vrea să fie”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald si Melania Trump, in vizita oficiala in Marea Britanie
„Nu-i așa că e frumos?” Cum folosește guvernul de la Londra monarhia pentru a-l îmblânzi pe Donlad Trump
Donald Trump și Benjamin Netanyahu /
Crește nemulțumirea administrației Trump față de deciziile lui Netanyahu, spun surse de la Casa Albă. „Mereu el bombardează pe cineva”
economia sua dolar steag american
FMI: Economia SUA începe să arate primele semne de slăbiciune, după ani de rezistență
Ministers Attend Cabinet Meeting
Ambasadorul britanic în SUA, Peter Mandelson, demis din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein
Law enforcement officials, including members of an FBI forensics team, investigate a wooded area near the crime scene where political activist Charlie Kirk was shot and killed at Utah Valley University in Orem, Utah
Cum a reușit să fugă asasinul lui Charlie Kirk după atacul din campusul universitar. Ce a dezvăluit ancheta poliției
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a terminat! Patru zodii vor avea noroc din plin: „Acum este momentul potrivit pentru a...
Cancan
Bărbatul din SUA care a ucis-o pe Iryna și-a motivat gestul. Nu o să îți vină să crezi ce scuză are...
Fanatik.ro
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar fi ridicat ilegal o...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu...
Adevărul
Cum arată una dintre cele mai moderne școli din România. Se află într-un orășel de la capătul țării și este...
Playtech
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor eligibile
Digi FM
Cristina Cioran, după ce fostul ei iubit a fost condamnat la patru ani de închisoare: "Mă concentrez pe copii...
Digi Sport
"La revedere!" Xabi Alonso n-a stat la discuții: a dat un nume "greu" afară din antrenament
Pro FM
Val de reacții după ce Justin Bieber a apărut într-o pădure, plimbându-se pe un scuter în lenjerie: „Trăiește...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să...
Newsweek
Ajutor la pensie pentru plata facturilor. Dacă nu te înscrii repede, pierzi banii pe două luni
Digi FM
La cine ajunge casa de modă Armani, după moartea designerului care a creat imperiul. Giorgio Armani nu avea...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
„Regina” lui. Cameron Diaz, alături de Benji Madden, la un an de la ultima lor apariție în public. Soții, la...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea