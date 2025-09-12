Prim-ministrul polonez Donald Tusk şi mai mulţi alţi oficiali de la Varşovia au dat asigurări vineri că incursiunile dronelor din această săptămână în spaţiul aerian al ţării nu au fost o eroare a Rusiei, după ce preşedintele american Donald Trump sugerase că ar fi vorba despre ceva accidental, relatează Reuters.

„Ne-am dori şi noi ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o eroare. Dar nu a fost. Şi ştim asta”, a declarat Donald Tusk pe X.

Miercuri dimineaţă, Polonia a doborât drone în spaţiul său aerian cu sprijinul avioanelor militare ale aliaţilor săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianţei militare occidentale deschide focul de când a începutl războiul Rusiei în Ucraina.

Vineri dimineaţă, ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, a comentat şi el declaraţia lui Trump. „Cred că acesta este un mesaj care ar trebui să ajungă astăzi la preşedintele Trump: nu este vorba de o eroare – acesta a fost un atac deliberat al Rusiei”, a subliniat el la postul de televiziune Polsat News.

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, care se află vineri în vizită la Kiev, a răspuns, de asemenea, la declaraţiile lui Trump. „În noaptea în care 19 drone ruseşti au trecut graniţa Poloniei, 400 (de drone) plus 40 de rachete au trecut graniţa Ucrainei. Acestea nu au fost erori”, a declarat el într-un videoclip postat pe X.

La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri la New York. Reuniunea va începe la ora 15:00, ora locală (n.r. 22:00, ora României), a precizat Ministerul polonez de Externe.

Editor : C.A.