Live TV

Donald Tusk sfidează veto-ul prezidențial: Polonia va folosi împrumuturile din programul SAFE

Data actualizării: Data publicării:
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, premierul Poloniei Foto: Profimedia Images
Din articol
Tusk a criticat planul lui Nawrocki privind un „SAFE polonez” cu dobândă de 0%

Polonia va folosi un program al Uniunii Europene pentru a finanţa apărarea, în pofida faptului că preşedintele s-a folosit de dreptul său de veto pentru a bloca mecanismul, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, afirmând că şeful statului a trădat interesul naţional, informează Reuters.

Decizia preşedintelui susţinut de opoziţie Karol Nawrocki de a-şi folosi dreptul de veto pentru a bloca această lege a intensificat rivalitatea cu premierul proeuropean Donald Tusk şi complică procesul politic decizional la cel mai înalt nivel din Polonia. Legea în cauză crea mecanismul prin care puteau fi cheltuite pentru apărare 43,7 miliarde de euro în credite UE.

O întâlnire guvernamentală este iminentă, în cadrul căreia guvernul va adopta o rezoluţie pe baza căreia vom finaliza programul Forţelor armate poloneze. Astăzi, peste tot în Europa se întreabă ce s-a întâmplat, cum de este posibil acest lucru, a declarat Tusk despre veto-ul lui Nawrocki.

Varşovia este cel mai mare beneficiar al programului SAFE al UE, dar partidul naţionalist de opoziţie, Lege şi Justiţie (PiS), l-a caracterizat drept un complot german de amestec în afacerile interne ale Poloniei, care ar împovăra ţara cu datorii şi i-ar limita flexibilitatea în achiziţii de arme.

Aliatul lui Nawrocki, PiS, a anunţat joi la televiziune că se va opune hotărârii de guvern de implementare a programului pentru că ar lăsa viitoarele generaţiile de polonezi să plătească dobânzi uriaşe băncilor occidentale.

Tusk a criticat planul lui Nawrocki privind un „SAFE polonez” cu dobândă de 0%

Guvernul lui Tusk susţine că SAFE furnizează finanţare cu dobânzi reduse şi este esenţial pentru securitatea Poloniei în faţa a ceea ce a numit ameninţarea în creştere din Rusia. Veto-ul va încetini investiţiile în industria naţională de apărare, potrivit guvernului.

Legea blocată de Nawrocki ar fi permis băncii de dezvoltare de stat BGK să opereze un fond pentru rambursarea cheltuielilor.

Acum guvernul va trebui să folosească un fond existent pentru forţele armate ale cărui reguli prevăd că nu va putea să ramburseze circa 7 miliarde de zloţi (1,87 miliarde de dolari) care au fost alocaţi pentru poliţia de frontieră.

Nawrocki a propus o lege alternativă care ar implica folosirea profiturilor nerealizate din valoarea în creştere a rezervelor de aur ale băncii centrale pentru a finanţa apărarea. Guvernul a respins propunerea, afirmând că ar întârzia investiţiile şi că în orice caz banca centrală nu a realizat profit în ultimii ani. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
1
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
3
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
sorin grindeanu parlament
4
Grindeanu, despre vuvuzelele AUR: Pot reduce indemnizația, astfel de comportamente nu...
teren desertificat din oltenia
5
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească gratuit, cu bani de la...
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Digi Sport
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Official Visit Of The Swedish Royal Couple To Poland, Warsaw - 10 Mar 2026
Președintele polonez respinge prin veto planul de a accesa împrumuturi UE în valoare de 44 de miliarde de euro pentru apărare
München, Bayern, Deutschland, 15.02.2025: Hotel Bayerischer Hof: Münchner Sicherheitskonferenz 2025: Radoslaw Sikorski,
Ministrul polonez de Externe exclude participarea Poloniei la războiul cu Iranul. „Avem destule probleme pe cap”
Internet Hacking Photo Illustrations, Krakow, Poland - 17 Aug 2021
Polonia blochează un atac cibernetic asupra centrului nuclear. Anchetatorii investighează legătura cu Iranul
hacker gettyimages
Soldați mobilizați pentru a restabili accesul la IT într-un spital polonez după un atac cibernetic. Cine s-ar afla în spatele loviturii
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
Gard de patru metri la granița UE. O țară realizează cu armata o construcție fără precedent la frontiera cu Belarus
Recomandările redacţiei
tutuianu 170629_AUDIERI_GUVERN_TUDOSE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
„Moda” bolilor inventate la AEP. Țuțuianu: „Un angajat aflat în...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Alertă în Turcia: NATO a...
Dronă Shahed
Două mesaje Ro-Alert în județul Tulcea din cauza unei drone. MApN a...
Peter Szijjarto
„Bruxelles-ul dansează cum îi cântă Zelenski”, acuză Ungaria, după ce...
Ultimele știri
Inițiativă în UE: accesul în spațiul Schengen ar putea fi blocat pentru foști soldați ruși. Ce state europene au solicitat măsura
ANAF modifică formularul pentru decontul de TVA după schimbarea cotelor. Ce trebuie să știe firmele
Astăzi este Ziua Mondială a Somnului. Ce afecțiune se poate ascunde în spatele asteniei de primăvară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Fanatik.ro
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari din Giulești. „Drăghia ajunsese șoferul lui Săpunaru, nu fotbalistul Rapidului”. Exclusiv
Adevărul
Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la...
Playtech
Cât vor primi în mână românii plătiți cu salariul minim după 1 iulie 2026. Suma exactă după creșterea la...
Digi FM
Demi Moore, parcă din ce în ce mai slabă. Actrița a stârnit reacții: "Doamne, este tot Hollywoodul pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
Pro FM
De ce se tem Theo Rose și Anghel Damian să arate chipul fiului lor în online: „Nu suntem absurzi”
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de...
Newsweek
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
Digi FM
„Ești vampir?” A împlinit 60 de ani, dar internetul refuză să-l creadă. Imaginile care au devenit virale pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Vedetele din România reacționează la scumpirea carburanților. „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”