Donald Tusk sfidează veto-ul prezidențial: Polonia va folosi împrumuturile din programul SAFE

Polonia va folosi un program al Uniunii Europene pentru a finanţa apărarea, în pofida faptului că preşedintele s-a folosit de dreptul său de veto pentru a bloca mecanismul, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, afirmând că şeful statului a trădat interesul naţional, informează Reuters.



Decizia preşedintelui susţinut de opoziţie Karol Nawrocki de a-şi folosi dreptul de veto pentru a bloca această lege a intensificat rivalitatea cu premierul proeuropean Donald Tusk şi complică procesul politic decizional la cel mai înalt nivel din Polonia. Legea în cauză crea mecanismul prin care puteau fi cheltuite pentru apărare 43,7 miliarde de euro în credite UE.

„O întâlnire guvernamentală este iminentă, în cadrul căreia guvernul va adopta o rezoluţie pe baza căreia vom finaliza programul Forţelor armate poloneze. Astăzi, peste tot în Europa se întreabă ce s-a întâmplat, cum de este posibil acest lucru”, a declarat Tusk despre veto-ul lui Nawrocki.



Varşovia este cel mai mare beneficiar al programului SAFE al UE, dar partidul naţionalist de opoziţie, Lege şi Justiţie (PiS), l-a caracterizat drept un complot german de amestec în afacerile interne ale Poloniei, care ar împovăra ţara cu datorii şi i-ar limita flexibilitatea în achiziţii de arme.



Aliatul lui Nawrocki, PiS, a anunţat joi la televiziune că se va opune hotărârii de guvern de implementare a programului pentru că ar lăsa viitoarele generaţiile de polonezi să plătească dobânzi uriaşe băncilor occidentale.

Tusk a criticat planul lui Nawrocki privind un „SAFE polonez” cu dobândă de 0%

Guvernul lui Tusk susţine că SAFE furnizează finanţare cu dobânzi reduse şi este esenţial pentru securitatea Poloniei în faţa a ceea ce a numit ameninţarea în creştere din Rusia. Veto-ul va încetini investiţiile în industria naţională de apărare, potrivit guvernului.

Legea blocată de Nawrocki ar fi permis băncii de dezvoltare de stat BGK să opereze un fond pentru rambursarea cheltuielilor.



Acum guvernul va trebui să folosească un fond existent pentru forţele armate ale cărui reguli prevăd că nu va putea să ramburseze circa 7 miliarde de zloţi (1,87 miliarde de dolari) care au fost alocaţi pentru poliţia de frontieră.



Nawrocki a propus o lege alternativă care ar implica folosirea profiturilor nerealizate din valoarea în creştere a rezervelor de aur ale băncii centrale pentru a finanţa apărarea. Guvernul a respins propunerea, afirmând că ar întârzia investiţiile şi că în orice caz banca centrală nu a realizat profit în ultimii ani.

