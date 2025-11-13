„Dorm aproximativ două ore”. Stilul de viață al noului premier din Japonia provoacă scandal în Țara Soarelui Răsare

Şefa Guvernului japonez Sanae Takaichi dezvăluie joi că doarme doar două ore pe noapte, provocând un val de critici şi de acuzaţii de faptul că încurajează supramunca într-o ţară în care echilibrul între muncă şi viaţa personală rămâne un subiect de îngrijorare.

”Dorm aproximativ două ore, patru ore cel mult. Am impresia că îmi dăunează pielii”, a declarat şefa Guvernului în faţa membrilor unei Comisii parlamentare, în care era interpelată despre durata zilei de muncă, extrem de lungă în Japonia.

Guvernul lui Sanae Takaichi poartă negocieri cu privire la o posibilă prelungire a orelor suplimentare de muncă - pe care o prezintă drept o strategie în favoarea favorizării creşterii economice.

”Dacă putem crea condiţiile unei situaţii în care oamenii să poată găsi un echilibru, care să le corespundă dorinţelor între păstrarea copiilor şi responsabilităţile familiale şi să muncească în acelaşi timp şi să profite de timpul lor liber, ar fi ideal”, a declarat Sanae Takaichi, prima femeie care conduce Guvernul Japoniei.

Ea a apărat aceste negocieri, argumentând că angajaţii şi angajatorii au diverse nevoi, unii au două locuri de muncă pentru a-şi câştiga existenţa, iar întreprinderile impun limite stricte ale orelor suplimentare.

Premierul a subliniat că orice modificare va garanta protecţia sănătăţii muncitorilor.

După ce a fost aleasă la conducerea Partidului Liberal Democrat (PLD), Sanae Takaichi a anunţat că vrea ”să uite echilibrul muncă-viaţă personală”.

”Voi munci, munci, munci, munci şi iar munci”, a dat ea asigurări.

Ea i-a făcut deja să tresară pe observatori, săptămâna trecută, la programarea unei reuniuni cu colaboratorii săi la ora locală 3.00 (20.00, ora României), în vederea pregătirii unei sesiuni parlamentare.

Echilibrul între timpul de muncă şi viaţa personală rămâne un subiect de prim-plan în Japonia, o ţară în care mulţi angajaţi sunt afectaţi de un nivel foarte ridicat al stresului.

În unele cazuri, munca suplimentară a cauzat moartea.

Japonezii desemnează acest fenomen prin cuvântul ”karoshi”.

