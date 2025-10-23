Live TV

Două avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Lituaniei. NATO a ridicat avioane de vânătoare

Data publicării:
Su-30 fighter
Avioane de vânătoare Sukhoi Su-30. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: REUTERS

Două avioane militare ruseşti au pătruns joi timp de aproximativ 18 secunde în spaţiul aerian al Lituaniei, ţară baltică membră a NATO, a transmis armata lituaniană, potrivit Reuters.

Cele două aeronave, un avion de vânătoare Sukhoi Su-30 şi un avion-cisternă Iliushin Il-78, se aflau probabil într-o misiune de antrenament de realimentare în zbor când au intrat în spaţiul aerian lituanian în jurul orei 15:00 GMT, zburând dinspre exclava rusă Kaliningrad, teritoriu aflat între Polonia şi Lituania.

Avioane spaniole de vânătoare Eurofighter Typhoon, din cadrul misiunii de poliţie aeriană desfăşurată de NATO în ţările baltice, au fost ridicate de la sol în urma intrării celor două avioane ruseşti în spaţiul aerian al Lituaniei.

Şefa guvernului lituanian, Inga Ruginiene, a reacţionat vehement. "Acest incident demonstrează încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist, sfidând dreptul internaţional şi securitatea ţărilor vecine", a scris ea pe Facebook. "Lituania este în siguranţă. Împreună cu aliaţii noştri, suntem atenţi şi vom apăra fiecare centimetru al ţării noastre", a indicat şefa guvernului de la Vilnius.

La fel ca celelalte două state baltice foste republici sovietice, Letonia şi Estonia, Lituania menţine relaţii dificile cu Rusia şi se remarcă în rândul statelor NATO prin cele mai ridicate procente din PIB alocate apărării şi ajutorului militar pentru Ucraina.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
4
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
bloc afectat de explozie in rahova
5
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
Gică Hagi a rupt tăcerea, după ce turcii au susținut că vrea să se mute din România
Digi Sport
Gică Hagi a rupt tăcerea, după ce turcii au susținut că vrea să se mute din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
echipa de la distrigaz verifica un canal
Ancheta continuă după explozia devastatoare din Rahova. Cum a fost...
vladimir putin - octombrie 2025
Prima reacție a lui Vladimir Putin după ce Donald Trump a impus...
emil ganj
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp...
BUCURESTI - DESCHIDERE AN SCOLAR - SCOALA GIMNAZIALA ORIZONT - 9
„Părinții v-au făcut doar ca să vă facă”. Anchetă la o școală din...
Ultimele știri
Donald Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul platformei de criptomonede Binance
Trump: „Mi-am dat cuvântul țărilor arabe. Dacă va avea loc anexarea Cisiordaniei, Israelul va pierde sprijinul SUA”
Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat în propria locuinţă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Armata română
Care ar fi linia de penetrare a Rusiei în Europa în cazul unui atac. Armand Goșu: România nu e neapărat vizată, dar are obligații
donald trump-octombrie 2025
Nou atac al lui Donald Trump la adresa Spaniei din cauza cheltuielilor de apărare: Nu este un „jucător de echipă”
Screenshot 2025-10-22 135233
Vestul ține Ucraina în viață, China ține Rusia. „Războiul mai poate dura 1-3 ani”. Analiza comandorului Sandu Mateiu
photo-collage.png - 2025-10-22T150625.592
„Rușii joacă un joc de intimidare cu europenii”. Ce vrea Putin să obțină prin incursiunile cu drone în spațiul aerian european
FILE PHOTO: A view of Gediminas street in Vilnius
Contrabanda cu țigări în baloane a dus la închiderea celui mai mare aeroport din Lituania: „Belarusul să-și asume responsabilitatea”
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Fanatik.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Transferul lui Ianis Hagi şi culisele negocierilor din Germania. Giovanni Becali, dezvăluiri de ultimă oră
Adevărul
Dezamăgirea unui român întors acasă după 23 de ani în străinătate: „Ca să te descurci, trebuie să ai pile și...
Playtech
Când ai voie să vinzi uscătoria blocului și ce condiții trebuie respectate. Ce spune legea
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
L-au prins! Cine este bărbatul care a ucis un șofer de autocar: ”A fost cea mai ascuţită”
Pro FM
AJ McLean de la Backstreet Boys, mărturisiri emoționante despre fiicele sale „uimitoare”. Gestul care i-a...
Film Now
Diane Lane își amintește de regretatul Robin Williams. „A ridicat ștacheta atât de sus”. Cei doi au jucat în...
Adevarul
Povestea avocatei românce din Torino care a absolvit Dreptul în trei ani, cu o teză despre Ceaușescu. „În...
Newsweek
Ce tip de pensii speciale urmează să dispară? Parlamentarii rămân totuși cu pensii de 12.000 lei
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Titanic putea pierde una dintre cele mai iubite scene. Studioul a vrut să taie un detaliu care dă culoare...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...