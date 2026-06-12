Fiul liderului cecen Ramzan Kadîrov a primit, la vârsta de 18 ani, a doua distincție de „Erou al Ceceniei”. Adam Kadîrov a primit titlul pentru „sprijinul necondiționat” acordat războiului Rusiei din Ucraina, a scris vineri pe Telegram Magomed Daudov, un aliat apropiat al lui Kadîrov senior. Daudov a menționat că decernarea distincției a fost programată și pentru a marca Ziua Rusiei, o sărbătoare națională, anunță The Moscow Times.

Kadîrov a primit primul său premiu „Erou al Ceceniei” la vârsta de 15 ani, în 2023, după ce a bătut, în arest preventiv, un tânăr rus acuzat că a ars Coranul. De la acea bătaie, la care autoritățile ruse au închis ochii, Adam Kadîrov a acumulat mai multe distincții și a fost numit în mai multe funcții de conducere în Cecenia natală.

În anunțul de vineri, Magomed Daudov s-a referit la tânăr folosindu-i titlurile de asistent al șefului Republicii Cecenia și secretar al Consiliului de Securitate cecen.

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Daudov însuși, care a luptat de partea rebelilor în timpul celor două războaie cecene, dar a trecut ulterior de partea cealaltă după ce liderul de atunci, Akhmat Kadîrov, a promis să-i grațieze pe luptătorii separatiști, a primit distincția de Erou al Rusiei în 2007.

Kadîrov Sr. l-a promovat pe Daudov, care a fost acuzat de încălcări grave ale drepturilor omului, la gradul de general-maior.

Între timp, moștenitorul aparent al tronului de facto al lui Kadîrov a intrat pe piața de băuturi energizante, scrie The Moscow Times. Sub marca sa personală, K-13, Adam Kadîrov a lansat oficial această bombă stimulantă efervescentă în această săptămână.

Într-un videoclip postat online mai devreme, Kadîrov senior este văzut degustând băutura energizantă într-un nou magazin de tip big-box din Groznîi, capitala Ceceniei.

Cei cu o memorie bună vor aprecia ironia. În 2012, Ramzan Kadîrov a cerut interzicerea băuturilor energizante, declarând că „substanțele intoxicante sunt inacceptabile într-o societate musulmană”.

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Editor : C.A.