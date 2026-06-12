Live TV

Video Două medalii „Erou al Ceceniei” pentru fiul lui Kadîrov: una pentru susținerea războiului din Ucraina, cealaltă după o bătaie în arest

Data actualizării: Data publicării:
Adam Kadyrov
În septembrie 2023, Adam Kadîrov a apărut într-o filmare în care bătea cu pumnii și picioarele un prizonier acuzat că a ars Coranul. Sursa foto: Profimedia Images

Fiul liderului cecen Ramzan Kadîrov a primit, la vârsta de 18 ani, a doua distincție de „Erou al Ceceniei”. Adam Kadîrov a primit titlul pentru „sprijinul necondiționat” acordat războiului Rusiei din Ucraina, a scris vineri pe Telegram Magomed Daudov, un aliat apropiat al lui Kadîrov senior. Daudov a menționat că decernarea distincției a fost programată și pentru a marca Ziua Rusiei, o sărbătoare națională, anunță The Moscow Times.

Kadîrov a primit primul său premiu „Erou al Ceceniei” la vârsta de 15 ani, în 2023, după ce a bătut, în arest preventiv, un tânăr rus acuzat că a ars Coranul. De la acea bătaie, la care autoritățile ruse au închis ochii, Adam Kadîrov a acumulat mai multe distincții și a fost numit în mai multe funcții de conducere în Cecenia natală.

În anunțul de vineri, Magomed Daudov s-a referit la tânăr folosindu-i titlurile de asistent al șefului Republicii Cecenia și secretar al Consiliului de Securitate cecen.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Daudov însuși, care a luptat de partea rebelilor în timpul celor două războaie cecene, dar a trecut ulterior de partea cealaltă după ce liderul de atunci, Akhmat Kadîrov, a promis să-i grațieze pe luptătorii separatiști, a primit distincția de Erou al Rusiei în 2007.

Kadîrov Sr. l-a promovat pe Daudov, care a fost acuzat de încălcări grave ale drepturilor omului, la gradul de general-maior.

Între timp, moștenitorul aparent al tronului de facto al lui Kadîrov a intrat pe piața de băuturi energizante, scrie The Moscow Times. Sub marca sa personală, K-13, Adam Kadîrov a lansat oficial această bombă stimulantă efervescentă în această săptămână.

Într-un videoclip postat online mai devreme, Kadîrov senior este văzut degustând băutura energizantă într-un nou magazin de tip big-box din Groznîi, capitala Ceceniei.

Cei cu o memorie bună vor aprecia ironia. În 2012, Ramzan Kadîrov a cerut interzicerea băuturilor energizante, declarând că „substanțele intoxicante sunt inacceptabile într-o societate musulmană”.

Citește și:

Fiul lui Ramzan Kadîrov a rămas fără un organ după ce fost implicat într-un accident rutier grav

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (80)
1
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
3
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
MALMÖ, Sweden. , . Two JAS 39C Gripen make a flyover and begin the celebration of Veterans Day at the Bastion (Bastion Uppsala) in Malmö on Friday, May 29, 2026. Photo: Johan Nilsson/TT/Code 50090 undefined This text is auto translated Credit: TT News Age
4
NATO a declanșat cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de...
claudiu manda si olguta vasilescu
5
„Guvernul Tomac va trece şi cred că asta e un lucru bun. Se încheie cu era Bolojan”...
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026
Digi Sport
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ramzan Kadîrov la Moscova
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin atât de îngrijorat de situația din Cecenia
Kadîrov
Fiul lui Kadîrov vinde acum băuturi energizante. Tatăl său a suspendat legea în care aceste produse erau incompatibile Coranului
The aftermath of the flood in Dagestan.
Inundații în Daghestan, mii de persoane afectate. Rusia instituie starea de urgență. Experți: Sunt deficiențe grave ale infrastructurii
ramzan kadirov
Kadîrov a primit o medalie „Pentru contribuția la dezvoltarea științei”. Dictatorul cecen a primit 38 de distincții în patru ani
kadirov declaratie
Rară diferență de opinie între Putin și Kadîrov: dictatorul cecen condamnă atacurile Iranului din Orientul Mijlociu
Recomandările redacţiei
harta moldova uniunea europeana
Republica Moldova și Ucraina încep luni negocierile de aderare la UE...
profimedia-1107742527
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste...
Maia Sandu
Maia Sandu, prima reacție după avansul negocierilor Republicii...
Volodimir Zelenski ajunge la Palatul Cotroceni.
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski după vestea privind...
Ultimele știri
O confuzie i-a adus companiei Virgin Galactic cea mai mare scădere la bursă în industria spațială, după listarea SpaceX
CM 2026. Zara a retras de la vânzare tricourile dedicate echipei Curacao la Cupa Mondială, care conțineau o greșeală de ortografie
MAE a primit solicitări de asistenţă care vizau 41 de români, pe fondul tensiunilor din Irlanda de Nord. Mai mulți minori revin în țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Andreei Marin nu își petrece vacanța la plajă. Unde va lucra Violeta în această vară: „Va învăța foarte...
Cancan
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri...
Fanatik.ro
Fanul ”erou” de dinaintea Cupei Mondiale 2026: băutura pe care o va cumpăra din toate cele 48 de țări...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Cât costă să devii acționar la Universitatea Craiova! Condiția lui Mihai Rotaru pentru viitorii investitori
Adevărul
„A deschis frigiderul și a mâncat o cașcavea”: o ursoaică cu pui a intrat de două ori în casa unui bătrân din...
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Salma Hayek a furat toate privirile la deschiderea CM 2026. Apariția ei în costum roșu aprins a făcut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut praf la TV pe Cristiano Ronaldo: "O rușine pentru fotbal! Mie mi-ar fi jenă"
Pro FM
Andra, spectaculoasă după ce a slăbit considerabil. Val de reacții după ce artista a apărut într-o rochie...
Film Now
Cine este logodnicul lui Kate Hudson. Actrița i-a dedicat o postare dulce de ziua lui de naștere: „Cel mai...
Adevarul
Pîslaru: 40% dintre români la vârsta activă nu lucrează - și cel mai greu abia urmează, când se pensionează...
Newsweek
Parlamentarii au votat pentru creșterea unor pensii cu 200 lei. Care perioade vor deveni contributive?
Digi FM
Dan Negru critică două dintre destinațiile de vacanță preferate ale românilor: „Nu le-aș recomanda”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Pericol ascuns în sezonul cald. Bacteria rară care poate provoca simptome severe după mușcătura de căpușă
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur de fani după ce a făcut publică o fotografie în care apare alături de Sutton...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme