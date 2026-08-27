Două persoane au fost ucise într-un „act de violenţă„ la un liceu de lângă Berlin

O femeie şi un bărbat au fost ucişi într-un „act de violenţă” la un liceu din apropierea Berlinului, în Germania, relatează dpa şi AFP, potrivit Agerpres.

Un suspect a fost reţinut de poliţie, conform agenţiei germane de presă dpa.

Incidentul violent a avut loc în oraşul Gosen-Neu din apropiere de capitala germană.

Conform ziarului Maerkische Allgemeine, citat de Reuters, una dintre victime este o tânără de 18 ani care frecventa respectivul liceu, iar făptaşul ar fi fostul ei iubit, în vârstă de 19 ani.

Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost ucis în timp ce încerca să oprească atacul, se arată în relatare.

Separat, Berliner Zeitung a scris că alte două persoane au fost rănite.

Editor : B.P.