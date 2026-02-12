Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc

Bloomberg, citând surse, a raportat că două țări UE au devenit principalul obstacol în calea propunerii Uniunii de a înlocui plafonul de preț pentru petrolul rusesc cu o interdicție privind serviciile necesare pentru transportul combustibilului.

Potrivit surselor Bloomberg, Grecia și Malta și-au exprimat îngrijorarea cu privire la această măsură în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor UE, luni, unde a fost prezentat ultimul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Acestea au avertizat că o astfel de schimbare ar putea afecta industria navală europeană și prețurile energiei.

Ambele țări au solicitat, de asemenea, clarificări cu privire la propunerile de impunere a sancțiunilor asupra porturilor străine pentru manipularea petrolului rusesc și de înăsprire a supravegherii vânzătorilor de nave, în scopul reducerii numărului de nave care intră în flota Moscovei, au adăugat sursele.

Un reprezentant al guvernului elen a refuzat să comenteze. Nestor Laiviera, reprezentantul guvernului maltez la Bruxelles, a declarat că țara sa este angajată în discuții tehnice pentru a se asigura că rezultatul final este aplicabil.

Citește și

SUA vor ceda două posturi de comandă NATO europenilor, parte a schimbării echilibrului alianței. Posturi primite la schimb de americani

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a propus înlocuirea plafonului actual al prețului petrolului rusesc cu o interdicție a serviciilor necesare pentru transportul acestuia.

Propunerea este un element cheie al celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Sancțiunile UE necesită aprobarea tuturor statelor membre și pot suferi modificări înainte de adoptare. Blocul își propune să finalizeze măsurile restrictive până la sfârșitul lunii februarie.

Publicarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Comisiei Europene a fost amânată din cauza discuțiilor privind o propunere de interzicere totală a serviciilor maritime în porturile UE pentru toate navele care transportă petrol rusesc.

Franța a insistat ca pachetul să fie deosebit de dur cu flota umbră a Rusiei.

Citește și

Donald Trump, învins de Marele Juriu. Instanța a refuzat acuzarea democraţilor care au cerut ca militarii să refuze ordinele ilegale

Editor : Sebastian Eduard