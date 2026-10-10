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Video Două tornade au lovit Sicilia: mașini răsturnate și zeci de răniți. Peste 270 de elevi au fost evacuați dintr-o școală

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Trapani, Sicilia - tornada
O dublă trombă marină a lovit zona Trapani; fenomenul meteorologic a provocat pagube clădirilor și autoturismelor, pe 9 octombrie 2026, în Trapani, Sicilia, Italia. Foto: Profimedia
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Două tornade au lovit orașul de coastă Marsala, din vestul Siciliei, rănind zeci de persoane, provocând pagube clădirilor, printre care și o școală, și răsturnând mașini, relatează The Guardian.

Vineri dimineață au început să circule o serie de videoclipuri în care se vedeau două trombe marine care se apropiau de orașul sicilian dinspre mare, în timp ce oamenii se pregăteau pentru sosirea lor.

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S-a raportat că zeci de persoane au fost rănite, dintre care cel puțin 11 au fost transportate la spital după ce au fost lovite de resturi aruncate în aer și de cioburi de sticlă. Printre cei mai grav răniți s-a numărat un bărbat de 70 de ani, internat la spitalul din Mazara del Vallo în stare critică, cu mai multe fracturi.

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O școală a fost, de asemenea, lovită de vânturile puternice, șase copii suferind tăieturi și zgârieturi ușoare. În momentul în care tornada a lovit, în clădire se aflau 273 de elevi, toți fiind evacuați în siguranță. Imaginile filmate cu drona, care arată urmările dezastrului, au relevat pagube extinse la școală, cu geamuri sparte și bănci și scaune răsturnate.

În ultimii ani, locuitorii din sudul Italiei s-au pregătit pentru sosirea unui „medicane” – o furtună mediteraneană rară, cu caracteristici similare unui uragan, capabilă să genereze vânturi cu viteze de peste 90 de kilometri pe oră și valuri care ating cinci metri înălțime. 

Sistemul meteorologic s-a format pe fondul unei călduri intense în Africa de Nord și al apelor neobișnuit de calde din Marea Mediterană. Oamenii de știință au avertizat că temperaturile ridicate ale mării, determinate de criza climatică, pot furniza energie suplimentară pentru furtuni puternice în regiune.

Potrivit experților, temperaturile record înregistrate în zona mediteraneană au contribuit la producerea furtunii excepționale care a provocat scufundarea super-iahtului „Bayesian” în largul coastelor Siciliei, în august 2024, soldată cu moartea a șapte persoane, printre care magnatul din domeniul tehnologiei Mike Lynch și fiica sa adolescentă.

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Editor : A.M.G.

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