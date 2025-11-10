Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia. Poliția descrie scena drept „haos”

Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în vestul Slovaciei, accident soldat cu zeci de răniți, a anunţat guvernul de la Bratislava.

Aproximativ 800 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri, care circulau între Svaty Jur şi Pezinok, la aproximativ 20 de kilometri nord de capitala Bratislava, în momentul coliziunii, conform autorităţilor.

„Zeci dintre ele au suferit răni minore”, a declarat ministrul slovac de interne, Matus Sutaj Estok, la locul accidentului, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

11 persoane au fost transportate la Spitalul din Bratislava, a adăugat el, precizând că nu au existat decese.

„Poliţiştii aflaţi la faţa locului asistă intensiv serviciile de urgenţă”, a precizat poliţia regională din Bratislava pe Facebook, descriind scena drept „haos”.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul feroviar a implicat trenul expres Tatran, care face legătura între Kosice şi Bratislava, şi un tren expres regional, care circula de la Nitra spre capitală.

Autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza accidentului.

„Trenul a trecut pe roşu şi a părăsit gara când nu ar fi trebuit. Al doilea tren, expres, l-a lovit din spate cu peste 100 km/h”, a declarat Ivan Bednarik, directorul Căilor Ferate Slovace, la faţa locului.

„Ambii conductori au fost testaţi negativ pentru alcool şi droguri”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Editor : B.P.