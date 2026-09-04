Drona găsită pe o insulă din Finlanda este de fabricație rusească. Ce au mai descoperit autoritățile

Poliţia de Frontieră finlandeză a anunţat vineri că drona găsită marţi pe o insulă din apropierea oraşului Porvoo, la aproximativ 50 de kilometri est de Helsinki, este o dronă de recunoaştere Geoscan 701 de fabricaţie rusească.

„Acest model este utilizat atât de agenţiile statului, cât şi de entităţile civile, aşa că în acest moment nu este posibil să se confirme utilizarea preconizată a dispozitivului, nici ţara sau entitatea care îl utilizează”, a declarat Poliţia de Frontieră într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Agenţia a declarat că a lansat o anchetă, împreună cu alte autorităţi, privind o posibilă încălcare a integrităţii teritoriale a ţării, pentru a încerca să stabilească unde, când şi cum a ajuns drona pe teritoriul finlandez.

„Pentru a nu compromite ancheta, Poliţia de Frontieră nu va face alte comentarii detaliate în această etapă cu privire la caracteristicile dispozitivului sau orice alte posibile observaţii”, a afirmat instituţia.

Drona de recunoaştere, un aparat de zbor cu aripi fixe, lung de câţiva metri, a fost descoperită marţi după-amiază pe o plajă stâncoasă de pe insula Pellinge de către un localnic, care a alertat autorităţile.

Potrivit presei locale, anchetatorii suspectează că drona ar fi putut pluti în derivă în direcţia plajei, după ce s-a prăbuşit în mare, deoarece prezenta urme de umezeală.

Finlanda, membră NATO din 2023, a suferit mai multe încălcări ale spaţiului aerian în acest an, comise atât de drone ucrainene, cât şi de aeronave militare ruseşti.

Unele dintre aceste drone ucrainene, lansate de Kiev pentru a ataca ţinte ruseşti din apropierea Mării Baltice, au deviat de la cursul lor şi s-au prăbuşit pe teritoriul finlandez fără a provoca pagube.

Editor : M.I.