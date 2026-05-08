Video Dronă navală misterioasă, descoperită în apropierea insulei Lefkada. Transporta explozibili și avea motorul pornit

Una dintre ipotezele vehiculate este că drona ar fi putut fi pregătită pentru operațiuni împotriva „flotei fantomă” a Rusiei/ Colaj / surse foto: captură video X

Armata greacă investighează originea unei drone navale fără pilot descoperite de pescari într-o peșteră din apropierea insulei Lefkada, în Marea Ionică. Presa elenă susține că ambarcațiunea transporta explozibili și avea motorul încă pornit în momentul în care a fost găsită, existând suspiciuni privind o posibilă legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina.

Armata greacă investighează o dronă navală fără pilot misterioasă observată în Marea Ionică de pescari locali. Aceștia au găsit ambarcațiunea într-o peșteră din apropierea insulei Lefkada, joi, și au alertat garda de coastă, care a remorcat-o ulterior către portul Vasiliki din apropiere. Ministerul grec al Apărării coordonează acum ancheta, relatează BBC.

Presa greacă scrie că drona transporta explozibili și că motorul său era încă pornit în momentul descoperirii. Relatările sugerează, de asemenea, că ambarcațiunea ar putea fi fabricată în Ucraina sau ar avea legătură cu războiul în desfășurare dintre Rusia și Ucraina.

Pe rețelele sociale au apărut imagini în care o ambarcațiune a gărzii de coastă grecești remorchează drona, lungă de câțiva metri, către port. Drona, de culoare închisă, are trapa superioară deschisă. În imaginile video nu se observă marcaje vizibile care să poată ajuta la identificarea originii ambarcațiunii.

Experții militari greci vor încerca să stabilească scopul posibil al dronei și dacă aceasta a ajuns în apele teritoriale grecești din cauza unei defecțiuni tehnice sau a pierderii comunicației cu centrul său de control.

Una dintre ipotezele vehiculate este că drona ar fi putut fi pregătită pentru operațiuni kamikaze împotriva „flotei fantomă” a Rusiei, termen folosit pentru a descrie sute de petroliere care transportă petrol și gaze rusești pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022.

Presa greacă afirmă că ambarcațiunea ar fi drona ucraineană MAGURA V5, utilizată cu succes în mai multe operațiuni, și că aceasta ar fi prima concluzie a anchetei.

Dronele navale ucrainene au revoluționat războiul naval după invazia lansată de Moscova, atacând constant nave de război și petroliere rusești în largul mării și chiar în baze navale. În noiembrie 2025, Ucraina a revendicat un atac cu drone navale asupra a două petroliere rusești sancționate în Marea Neagră.

În martie, Moscova a acuzat Ucraina că a lovit un petrolier rusesc sancționat, încărcat cu gaz natural lichefiat, folosind „drone maritime fără echipaj”, în Marea Mediterană, între Libia și Malta. Petrolierul Arctic Metagaz a fost grav avariat și ulterior a fost observat plutind în derivă, fără echipaj la bord.

