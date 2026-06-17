Drone și sateliți pe plajele din Grecia. Neregulile și șezlongurile amplasate ilegal vor fi depistate din aer

Autoritățile elene vor să folosească drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista neregulile. Măsura, aflată în dezbaterea Parlamentului de la Atena, vizează în special amplasarea ilegală a șezlongurilor și umbrelelor, scrie Agerpres.

Proiectul de lege presupune utilizarea de drone şi imagini din satelit pentru a monitoriza plajele în vederea depistării situaţiilor în care sunt încălcate regulile de acces, potrivit Proto Thema și DPA.

În principiu, cetăţenii au acces la toate plajele din Grecia, întrucât nu există plaje private. Potrivit unei legi adoptate în 2024, nu mai mult de o treime din suprafaţa oricărei plaje poate fi ocupată de şezlonguri destinate utilizării lor comerciale.

Având în vedere numărul foarte mare de plaje din această ţară, controalele la faţa locului efectuate de autorităţile elene sunt practic imposibil de realizat, motiv pentru care se va recurge de acum la utilizarea tehnologiei.

Pentru încălcările legii sunt prevăzute sancţiuni semnificative, inclusiv amenzi mari. Încălcările grave sau repetate ar putea duce, de asemenea, la închidere temporară a unităţilor comerciale şi la excluderea acestora de la viitoarele proceduri de atribuire a concesiunilor pentru plaje.

Editor : Ș.A.