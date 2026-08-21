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Dronele, noua „armă” a UE împotriva dăunătorilor. Riscurile și avantajele reformei pregătite de Bruxelles

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drona in zbor
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
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Din articol
O interdicție concepută înainte ca dronele să devină instrumente agricole Dronele pot identifica dăunătorii și trata numai zonele afectate Bruxelles-ul mizează pe inteligență artificială și agricultura de precizie

Comisia Europeană vrea să relaxeze interdicția privind folosirea dronelor pentru pulverizarea pesticidelor, în cadrul unei reforme mai ample a normelor europene în domeniu. Susținătorii măsurii afirmă că tehnologia permite tratarea precisă a zonelor afectate, reducerea cantității de substanțe chimice și limitarea costurilor și a impactului asupra mediului, potrivit Politico.

O interdicție concepută înainte ca dronele să devină instrumente agricole

Folosirea dronelor agricole s-a extins rapid la nivel mondial începând din anii 2010, acestea transformându-se în mai puțin de un deceniu dintr-o noutate într-un instrument agricol obișnuit. Fermierii europeni nu le pot utiliza însă pentru pulverizarea pesticidelor decât în situații foarte specifice, din cauza legislației în vigoare.

Bruxelles-ul intenționează acum să schimbe regulile, iar propunerea beneficiază de sprijinul statelor membre, care solicită de mai mulți ani o reformă în acest domeniu.

„Europa dispune de talentul și tehnologia necesare pentru a deveni lider în agricultura digitală. Acum trebuie să ne asigurăm că fermierii beneficiază de ele”, a scris marți, pe Bluesky, comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen.

Utilizarea dronelor agricole în UE este reglementată atât de legislația aeronautică, cât și de o directivă din 2009 privind folosirea durabilă a pesticidelor, care interzice pulverizarea aeriană.

Cadrul legislativ a fost conceput pentru limitarea dispersării substanțelor pulverizate, a contaminării mediului și a riscurilor de expunere generate de avioanele și elicopterele folosite la stropirea culturilor. Normele au fost însă adoptate cu mult înainte ca dronele să devină instrumente agricole utilizate pe scară largă.

În prezent, autoritățile naționale pot permite pulverizarea pesticidelor cu dronele doar acolo unde aplicarea directă este dificilă sau periculoasă. Printre exemple se numără podgoriile terasate din Portugalia, livezile de meri din Tirolul de Sud și terenurile inundate, unde tractoarele nu pot intra, iar muncitorii care folosesc pulverizatoare purtate în spate sunt expuși unui risc mai mare.

Dronele pot identifica dăunătorii și trata numai zonele afectate

Susținătorii reformei susțin că actuala procedură de autorizare este greoaie și că avantajele dronelor depășesc situațiile excepționale în care acestea pot fi utilizate în prezent.

Dronele pot scana terenurile agricole, pot identifica mai devreme dăunătorii și deficitul de apă și pot aplica îngrășămintele și pesticidele cu o precizie mai mare. Prin tratarea exclusivă a zonelor afectate, tehnologia ar putea reduce consumul de substanțe chimice și costurile, limitând totodată efectele asupra mediului și sănătății.

CropLife, organizație de lobby a industriei pesticidelor, arată că dronele funcționează în principal cu baterii și produc astfel mai puține emisii decât tractoarele.

Ministerul ceh al Agriculturii afirmă că interesul fermierilor pentru această tehnologie a crescut constant, în special în contextul în care aceștia trebuie să reducă riscurile asociate utilizării pesticidelor.

Dronele sunt „instrumente care pot contribui la reducerea cantității de produse aplicate, la limitarea efectelor acestora asupra organismelor care nu sunt vizate și, în același timp, la menținerea competitivității producției agricole”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Vojtěch Bílý.

Normele europene ar trebui să permită pulverizarea cu drone atunci când „riscurile nu sunt mai mari decât cele asociate aplicării de la sol”, a adăugat el.

Comisia Europeană recunoaște însă că există în continuare „lacune importante în materie de cunoștințe” privind utilizarea în siguranță a dronelor agricole.

Nu se știe cu exactitate cât de departe se pot dispersa pesticidele pulverizate și nici ce tipuri de drone pot aplica substanțele chimice cu cea mai mare precizie.

În același timp, restricțiile actuale îngreunează efectuarea testelor și obținerea unor informații suplimentare. Comisia menționează nemulțumirile sectorului, potrivit cărora „dronele reprezintă tehnologia cel mai mult împiedicată de actualul cadru legislativ, deși ar putea contribui la utilizarea mai durabilă a pesticidelor”.

Organizațiile de mediu cer ca autoritățile să acționeze prudent înainte de a permite pulverizarea cu drone pentru categorii extinse de pesticide. Criticii invocă și riscurile pentru protecția datelor, precum și posibilitatea ca prețul ridicat al tehnologiei să adâncească diferențele dintre marile exploatații agricole și fermele mici.

Bruxelles-ul mizează pe inteligență artificială și agricultura de precizie

Comisia pregătește și o strategie digitală pentru agricultură, care ar urma să fie prezentată până la sfârșitul anului și care urmărește să plaseze Europa în fruntea tranziției către agricultura de precizie.

„Inteligența artificială, sateliții, dronele și agricultura de precizie pot crește productivitatea, pot permite utilizarea mai eficientă a resurselor și pot reduce birocrația”, a afirmat Christophe Hansen.

O primă tentativă de reformare a legislației privind dronele a eșuat în contextul disputei politice referitoare la legea europeană pentru reducerea utilizării pesticidelor, retrasă în 2024. În luna decembrie a aceluiași an, 15 capitale europene, printre care și Praga, i-au cerut Comisiei să elaboreze o nouă propunere.

Comisia a inclus relaxarea normelor privind dronele într-un pachet legislativ mai amplu referitor la siguranța alimentelor și a hranei pentru animale.

Potrivit propunerii, statele membre ar putea autoriza utilizarea dronelor pe scară mai largă, cu condiția ca acestea să nu fie considerate mai riscante decât pulverizarea tradițională de la sol. Comisia dorește să elaboreze și orientări tehnice, însă Consiliul UE a convenit în luna mai ca guvernele să primească mai rapid libertatea de a autoriza dronele.

Măsura nu a generat opoziția puternică întâlnită în cazul altor componente ale pachetului și nici nu pare să provoace dispute importante în Parlamentul European înaintea unui posibil vot în toamnă.

Întregul pachet trebuie însă adoptat ca un tot unitar, iar președinția irlandeză a Consiliului UE nu a găsit încă o cale clară pentru obținerea unui compromis asupra prevederilor mai controversate. Dacă pachetul va fi respins, modificarea normelor privind dronele riscă să devină din nou victima unei dispute politice mai ample.

Editor : Ș.A.

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