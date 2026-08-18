Dronele, noua metodă de trafic cu droguri în închisorile din Franța. Cum au ajuns să pună în pericol elicopterele medicale

Dronele sunt folosite tot mai des în Franța pentru a introduce droguri, telefoane și alte produse interzise în penitenciare. La o închisoare din Villefranche-sur-Saône, anchetatorii estimează că au fost efectuate 1.826 de livrări în mai puțin de două luni, prin care au ajuns la deținuți peste 30 de kilograme de droguri. Fenomenul a căpătat o asemenea amploare încât, la Strasbourg, dronele folosite pentru livrări clandestine perturbă inclusiv zborurile elicopterelor medicale.

Numărul cazurilor a crescut în ultimele luni, indicând o profesionalizare tot mai accentuată a acestor livrări aeriene, scrie Euronews.

Peste 1.800 de livrări într-o închisoare, în mai puțin de două luni

Centrul de arest preventiv din Villefranche-sur-Saône, în departamentul Rhône, se confruntă în mod regulat cu această problemă.

La începutul lunii august, autoritățile au descoperit o rețea de trafic de o amploare fără precedent, care folosea drone pentru a le furniza deținuților droguri.

Inițial, anchetatorii au înregistrat 880 de livrări cu drone în doar 25 de zile și au identificat două zone de decolare situate chiar în apropierea penitenciarului.

O operațiune de amploare desfășurată pe 4 august a dus apoi la arestarea a cinci persoane, dintre care trei au fost prinse în flagrant. Jandarmii au confiscat 500 de grame de canabis, zece cartușe de țigări, 6.000 de euro în numerar, un vehicul și drona folosită pentru efectuarea livrărilor.

Analiza datelor digitale înregistrate de dispozitiv a scos la iveală o activitate și mai amplă: se estimează că au fost efectuate 1.826 de livrări în puțin mai puțin de două luni, prin intermediul cărora au fost introduse în penitenciar peste 30 de kilograme de droguri.

Ancheta a scos la iveală și o organizație foarte bine structurată. Fiecare suspect avea un rol precis, de la preluarea comenzilor și organizarea logisticii până la livrarea coletelor.

Cazuri similare fuseseră înregistrate și în anii precedenți, când în colete au fost descoperite cocaină, heroină, canabis, telefoane mobile și cartele SIM.

La Strasbourg, dronele perturbă zborurile elicopterelor medicale

La Strasbourg, fenomenul are acum consecințe care depășesc cu mult zidurile penitenciarelor.

De câteva săptămâni, dronele împiedică aterizarea pe timp de noapte a elicopterelor care transportă răniți sau pacienți la heliportul spitalului Hautepierre.

Unele dintre aceste dispozitive ar fi folosite pentru efectuarea unor livrări clandestine către deținuții din centrul de arest preventiv Strasbourg-Elsau.

Din cauza riscului de coliziune, elicopterele medicale nu mai pot utiliza heliportul spitalului pe timpul nopții și sunt nevoite să aterizeze pe o altă platformă, de unde pacienții sunt transferați cu ambulanța.

Penitenciarele își consolidează sistemele de apărare împotriva dronelor

În fața amplorii fenomenului, administrația penitenciarelor încearcă să își consolideze capacitatea de răspuns.

Penitenciarele cele mai expuse sunt dotate treptat cu sisteme capabile să detecteze și să neutralizeze dronele.

Până în februarie 2026, în penitenciarele franceze fuseseră instalate și deveniseră operaționale 62 de sisteme anti-dronă, dintr-un total de 78 comandate de Ministerul Justiției. Celelalte 16 sisteme urmează să fie instalate până la sfârșitul anului 2026.

Editor : Ș.A.