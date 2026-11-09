Dronele ucrainene ar putea renunța la Starlink. Alternativa israeliano-europeană, mai greu de bruiat

Forțele ucrainene specializate în atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune ar fi început să testeze o alternativă la Starlink, sistemul de comunicații prin satelit al companiei SpaceX, condusă de Elon Musk. Tehnologia HiSKY, dezvoltată de o companie israeliană, oferă viteze de transfer mult mai mici, dar ar putea asigura legături de date dificil de bruiat și nu depinde de deciziile politice ale Washingtonului. Utilizarea sa de către armata ucraineană nu a fost însă confirmată oficial, anunță Kyiv Post.

Primele afirmații despre utilizarea noii tehnologii au apărut la sfârșitul lunii octombrie în presa militară rusă.

Potrivit acestor relatări, Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) au început să instaleze la bordul dronelor folosite pentru atacarea rafinăriilor de petrol și a infrastructurii militare din adâncul teritoriului rus terminale care se conectează la sistemul de comunicații prin satelit HiSKY SmartLight. Acesta ar putea reprezenta o alternativă la terminalele Starlink sau Starshield, produse de compania americană SpaceX și utilizate pe scară largă de armata ucraineană încă din 2022.

Analistul militar rus Konstantin Malofeev a susținut, într-un raport publicat pe 30 octombrie, că o dronă echipată cu tehnologie HiSKY și aflată deasupra teritoriului Rusiei nu poate fi bruiată. Explicația sa este că sistemul poate trece automat de la un satelit comercial la altul atunci când semnalul se degradează.

Malofeev a afirmat că Ucraina a fost nevoită să caute o alternativă după ce Elon Musk a blocat utilizarea serviciului Starlink deasupra Rusiei, pentru a evita riscul ca sateliții companiei sale să fie doborâți de forțele ruse.

Trecerea la HiSKY le-ar fi permis operatorilor ucraineni să lanseze atacuri coordonate cu roiuri de drone asupra rafinăriilor rusești și să controleze mai multe aeronave în același timp, pentru identificarea și lovirea punctelor vulnerabile ale instalațiilor, a susținut analistul rus.

Centrul de Coordonare pentru Asistența Noii Rusii (CCANR), o organizație asociată Rusiei, a afirmat într-o analiză video publicată pe RuTube, pe 29 octombrie, că a obținut „informații confirmate” potrivit cărora forțele ucrainene au început să utilizeze tehnologia HiSKY în atacurile împotriva Rusiei.

„Nu este vorba de Starlink. Este vorba de echipamente europene care permit, prin intermediul rețelelor de comunicații europene, pilotarea dronelor cu rază lungă de acțiune și a altor dispozitive, precum ambarcațiunile fără echipaj, împotriva întregului teritoriu al Federației Ruse”, a declarat directorul CCANR, Aleksandr Liubimov.

„Nu există limitări ale capacităților acestor echipamente, așa cum există în cazul Starlink, care nu funcționează în Rusia”, a adăugat el.

Potrivit lui Liubimov, Ucraina testează tehnologia în regiunile de frontieră ale Rusiei, în perspectiva unei utilizări mai extinse.

„Noi (n.r. Rusia) ne putem aștepta la o utilizare în masă a dronelor (n.r. echipate cu terminale HiSKY) împotriva oricărui punct din Federația Rusă, folosind acest sistem de comunicații spațiale, mai exact unul care nu aparține lui (n.r. Elon Musk, CEO-ul SpaceX), ci Europei”, a afirmat oficialul rus.

Ce este sistemul HiSKY

Potrivit informațiilor publicate de companie, HiSKY este o firmă israeliană care are o filială în Regatul Unit, hiSkySat Ltd. Aceasta operează un centru de cercetare și dezvoltare la Harwell, în comitatul Oxfordshire.

Proiectul beneficiază de o finanțare de nouă milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 12 milioane de dolari, acordată de Agenția Spațială a Regatului Unit prin intermediul Agenției Spațiale Europene (ESA), potrivit unui comunicat al guvernului britanic.

Serhiy „Flash” Beskresnikov, expert ucrainean în comunicații militare și consilier al președintelui Volodimir Zelenski în domeniul electronicii militare, a comentat informațiile duminică, într-o declarație pentru Euromaidan Press.

„Nu confirm și nici nu infirm această informație venită din partea rușilor. Nu știu de ce acest lucru a provocat atâta agitație în mass-media rusă, având în vedere că astfel de tehnologii nu mai reprezintă de mult ceva unic”, a declarat acesta.

Restricțiile impuse de SpaceX au afectat dronele ucrainene

În jurul datei de 14 octombrie, companiile deținute de Elon Musk au introdus o limitare a vitezei pentru terminalele SpaceX utilizate în Ucraina. Astfel, dacă un terminal se deplasa cu o viteză mai mare de 160 de kilometri pe oră, comunicațiile încetau să funcționeze.

Măsura a afectat atacurile ucrainene cu drone echipate cu Starlink și Starshield și a făcut inutilizabile, în anumite situații, dronele de interceptare de mare viteză dezvoltate de Ucraina și folosite de Forțele Armate împotriva dronelor rusești cu propulsie cu reacție.

Elon Musk a afirmat că administrația de la Casa Albă a cerut companiei SpaceX să introducă limita de viteză. Oficialii americani au susținut, în schimb, că decizia i-a aparținut lui Musk. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat pe omologul său american, Donald Trump.

Potrivit lui Zelenski și altor oficiali ucraineni, zeci de drone, în valoare de milioane de dolari, care se îndreptau spre ținte din Rusia, s-au prăbușit în prima zi de aplicare a restricțiilor.

Reacțiile internaționale la măsura care a afectat capacitatea Ucrainei de a utiliza drone, precum și solicitarea Congresului american ca SpaceX să se supună unei anchete oficiale privind introducerea limitei de viteză, au contribuit la restabilirea serviciilor Starlink și Starshield pentru unitățile ucrainene până pe 24 octombrie. Audierile în Congres sunt programate să înceapă în ianuarie.

Avantajele și limitele tehnologiei HiSKY

Potrivit presei ucrainene, Forțele Armate ale Ucrainei au început să utilizeze, de la mijlocul lunii octombrie, cel mai mic și mai ieftin terminal HiSKY, un dispozitiv de șase kilograme, denumit Sirius 16x16 Ku, pentru atacurile cu drone asupra Rusiei. Acest lucru s-ar fi întâmplat în perioada în care restricțiile impuse de SpaceX erau încă în vigoare.

Primele fragmente ale unei drone ucrainene echipate cu tehnologie HiSKY ar fi fost recuperate de forțele ruse de apărare antiaeriană cu puțin timp înainte de sfârșitul lunii octombrie, potrivit acelorași relatări.

Într-o analiză publicată duminică, grupul de cercetare ucrainean DP Defpulse a precizat că utilizarea sistemului HiSKY de către Forțele Armate ale Ucrainei nu este confirmată în totalitate, dar este considerată foarte probabilă.

Tehnologia le-ar putea oferi operatorilor ucraineni legături de comunicații capabile să transfere date cu o viteză de aproximativ 2 Mbps, prin fascicule concentrate care pot trece de la un satelit geostaționar la altul, în funcție de necesități. Potrivit analizei, această configurație ar face legătura electronică dintre dronă și operator extrem de dificil de bruiat.

Principalul dezavantaj este însă capacitatea redusă de transfer de date. Terminalele Starlink și Starshield, care utilizează constelația masivă de sateliți SpaceX aflați pe orbită joasă, pot asigura viteze de transfer de aproximativ 50-250 Mbps sau chiar mai mari.

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Această diferență este importantă pentru pilotarea dronelor. Starlink permite transmiterea unui volum mare de date și controlul vizual al unei aeronave cu rază lungă de acțiune, în timp ce capacitatea mai redusă a sistemului HiSKY limitează acest tip de utilizare.

Cu toate acestea, o conexiune HiSKY ar putea transmite corecții de curs către o dronă aflată în zbor. Astfel, operatorii ar putea redirecționa anumite aeronave dintr-un grup de atac către ținte precise, fără să fie necesară transmiterea continuă a unui flux video de mare rezoluție, potrivit analizei DP Defpulse.

Ucraina a reluat atacurile asupra rafinăriilor rusești

În perioada 15-29 octombrie, Ucraina și-a suspendat atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, în urma unei solicitări venite din partea Statelor Unite. Casa Albă ar fi amenințat că Washingtonul ar putea lua măsuri împotriva Kievului dacă atacurile asupra sectorului energetic rus continuau, argumentând că acestea contribuiau la creșterea prețurilor la pompă pentru șoferii americani.

În noaptea de 30 octombrie spre 1 noiembrie, Ucraina a reluat însă atacurile cu drone asupra instalațiilor petroliere rusești, aparent sfidând solicitările americane.

Printre obiectivele vizate s-au numărat rafinăria Novokuibyshevsk, din regiunea Samara, pe 30 octombrie, rafinăria Kstovo, din regiunea Nijni Novgorod, pe 1 noiembrie, și o stație de distribuție a petrolului din Samara, pe 2 noiembrie.

Au urmat rafinăria Yanos din Iaroslavl, pe 3 noiembrie, rafinăria din Riazan, pe 5 noiembrie, rafinăria Afipsky din regiunea Krasnodar, pe 6 noiembrie, și o a doua rafinărie din regiunea Saratov, pe 7 noiembrie. În noaptea de duminică spre luni a fost atacată și rafinăria KINEF din regiunea Leningrad, în apropierea localității Kirishi.

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Potrivit relatărilor din presa locală și imaginilor satelitare înregistrate de sistemul american FIRMS, care monitorizează incendiile la nivel mondial, atacurile ucrainene asupra instalațiilor din Nijni Novgorod, Iaroslavl și Riazan au fost mai precise decât cele din lunile precedente.

Dronele ar fi vizat în special turnurile de distilare și instalațiile de cracare, provocând incendii de amploare care, în unele cazuri, au continuat să ardă timp de mai multe zile.

Luni după-amiază, la aproximativ 12 ore după atacul ucrainean, peste două treimi din rafinăria KINEF erau încă cuprinse de flăcări, potrivit datelor FIRMS.

Editor : C.A.