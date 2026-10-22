Se spune că prima victimă a războiului este adevărul. Pentru administrația Trump, drumul spre pace cu Rusia este acum presărat cu niște minciuni extraordinare. Steve Witkoff a rostit una în timpul întâlnirii pe care a avut-o miercuri cu Vladimir Putin la Sankt Petersburg, cu scopul de a finaliza acordul privind anexarea teritoriilor ucrainene de către Rusia, prin strategia Casei Albe de a exercita o presiune maximă asupra Kievului și de a adresa complimente dulci Kremlinului, notează The Guardian.

„Vorbiți atât de mult despre președintele meu, președintele Trump, ca fiind un om cu spirit umanitar”, a spus Witkoff, un magnat imobiliar care, datorită prieteniei sale cu liderul american, este acum trimisul special și diplomatul de rang înalt al SUA însărcinat cu încheierea celui mai mare conflict european de după cel de-al Doilea Război Mondial. „Și dumneavoastră sunteți un om cu spirit umanitar, domnule, și vă salut pentru asta. Vă felicit”.

În cei 26 de ani de când Putin se află la putere, sunt rare momentele în care i s-a acordat această onoare specifică. Dacă trecem în revistă faptele de război din trecutul Rusiei – de la campaniile de bombardamente din Cecenia, Georgia și Siria, la miile de cetățeni ruși închiși pentru disidență, până la moartea violentă a unor jurnaliști și politicieni de seamă din opoziție în cadrul unor asasinate și otrăviri abia deghizate – va fi dificil să identificăm meritele lui Putin ca om cu spirit umanitar, notează sursa citată.

Și asta înainte de a privi spre Ucraina, unde Rusia a ales să lanseze o invazie pe scară largă care a curmat viețile a sute de mii de oameni. The Guardian a obținut recent un document strategic rus care arată capacitatea Kremlinului de a lăsa fără curent electric orașele ucrainene în această iarnă, întrerupând până la 90% din alimentarea cu energie electrică a unor orașe precum Kiev, Odesa și Harkov – unde trăiesc milioane de oameni – pentru a provoca în mod intenționat o catastrofă umanitară. Și, judecând după rachetele lansate în fiecare noapte asupra centralelor electrice care alimentează orașele din toată Ucraina, Kremlinul a decis să continue cu această strategie până când Kievul se va preda.

În timp ce Witkoff se întâlnea miercuri cu Putin, elevii din Harkov se grăbeau să coboare pe o scară consolidată, în timp ce sirenele anunțau sosirea dronelor Shahed deasupra orașului. Acesta nu este un adăpost antiaerian obișnuit; este una dintre cele 10 școli subterane pe care Harkov le-a construit din cauza bombardamentelor regulate ale Rusiei asupra orașului, situat la mai puțin de 32 de kilometri de graniță.

Părinții au primit cu bucurie aceste școli pentru că erau sigure, au spus profesorii, iar aceasta era singura modalitate prin care tinerii puteau avea o zi de școală neîntreruptă în timpul unui război care ar putea dura încă ani buni și care s-ar putea reaprinde chiar și în cazul în care s-ar ajunge la un acord de pace fragil.

„Cu toții am crezut în Trump. Cu toții ne-am pus mari speranțe în America și în Trump, sperând că îl va opri pe acest monstru, Putin”, a declarat Olena Svytlychna, șefa departamentului de educație din regiunea Novobavarskyi din Harkov, miercuri, în timp ce se afla în cafeneaua școlii.

„Iar acum avem îndoieli, nu îi credem. Și ne este foarte frică”.

În timp ce Witkoff vorbea, familiile celor șase persoane ucise într-un atac cu drone într-un parc din apropierea orașului Harkov, în această săptămână, organizau funeraliile. Cea mai tânără victimă a atacului a fost o fetiță de un an, Anhelina, care a fost ucisă în timp ce stătea așezată în căruciorul ei, legată cu centura de siguranță, într-un loc de joacă. Mama ei, Inna Mariukhna, o învățătoare din localitate, a fost și ea ucisă în atac. Bilanțul final al victimelor a fost de patru adulți și doi copii, Anhelina și o fetiță de 11 ani.

Aceste vieți abia dacă au fost menționate de Casa Albă, în timp ce aceasta face presiuni pentru ca Ucraina să capituleze cât mai repede posibil în această săptămână – și, mai ales, înainte de alegerile intermediare din 3 noiembrie, când alegătorii vor exprima prin vot un verdict asupra modului în care Trump a condus țara în ultimii doi ani.

La scurt timp după bombardament, Trump le-a spus reporterilor, pe peluza Casei Albe, că Rusia „s-a comportat normal în privința Ucrainei”. După ce a fost criticat pentru această remarcă, el a menționat atacurile în treacăt, doar pentru a minimiza importanța bombardării civililor: au murit „câțiva oameni dintr-un oraș care a fost lovit sau ceva de genul ăsta, dar în mare parte tineri soldați”, a declarat el marți, din Biroul Oval.

Pentru Casa Albă, aceste cuvinte nu înseamnă mare lucru. Obiectivul lui Witkoff era să-l repatrieze pe un cetățean american, un profesor pensionar în vârstă de 74 de ani din Michigan, care fusese reținut în Rusia. Dar dacă Witkoff dorește să obțină un acord de pace până pe 3 noiembrie prin laudele aduse lui Putin, atunci aceasta nu va fi decât prima salvă a Casei Albe în războiul său împotriva adevărului.

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Editor : A.M.G.