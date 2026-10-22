Live TV

Analiză Drumul către pace, presărat cu minciuni: SUA îl complimentează pe Putin, în timp ce copiii din Ucraina se adăpostesc de atacuri

Data publicării:
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
Steve Witkoff și Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Se spune că prima victimă a războiului este adevărul. Pentru administrația Trump, drumul spre pace cu Rusia este acum presărat cu niște minciuni extraordinare. Steve Witkoff a rostit una în timpul întâlnirii pe care a avut-o miercuri cu Vladimir Putin la Sankt Petersburg, cu scopul de a finaliza acordul privind anexarea teritoriilor ucrainene de către Rusia, prin strategia Casei Albe de a exercita o presiune maximă asupra Kievului și de a adresa complimente dulci Kremlinului, notează The Guardian.

„Vorbiți atât de mult despre președintele meu, președintele Trump, ca fiind un om cu spirit umanitar”, a spus Witkoff, un magnat imobiliar care, datorită prieteniei sale cu liderul american, este acum trimisul special și diplomatul de rang înalt al SUA însărcinat cu încheierea celui mai mare conflict european de după cel de-al Doilea Război Mondial. „Și dumneavoastră sunteți un om cu spirit umanitar, domnule, și vă salut pentru asta. Vă felicit”.

În cei 26 de ani de când Putin se află la putere, sunt rare momentele în care i s-a acordat această onoare specifică. Dacă trecem în revistă faptele de război din trecutul Rusiei – de la campaniile de bombardamente din Cecenia, Georgia și Siria, la miile de cetățeni ruși închiși pentru disidență, până la moartea violentă a unor jurnaliști și politicieni de seamă din opoziție în cadrul unor asasinate și otrăviri abia deghizate – va fi dificil să identificăm meritele lui Putin ca om cu spirit umanitar, notează sursa citată.

Și asta înainte de a privi spre Ucraina, unde Rusia a ales să lanseze o invazie pe scară largă care a curmat viețile a sute de mii de oameni. The Guardian a obținut recent un document strategic rus care arată capacitatea Kremlinului de a lăsa fără curent electric orașele ucrainene în această iarnă, întrerupând până la 90% din alimentarea cu energie electrică a unor orașe precum Kiev, Odesa și Harkov – unde trăiesc milioane de oameni – pentru a provoca în mod intenționat o catastrofă umanitară. Și, judecând după rachetele lansate în fiecare noapte asupra centralelor electrice care alimentează orașele din toată Ucraina, Kremlinul a decis să continue cu această strategie până când Kievul se va preda.

În timp ce Witkoff se întâlnea miercuri cu Putin, elevii din Harkov se grăbeau să coboare pe o scară consolidată, în timp ce sirenele anunțau sosirea dronelor Shahed deasupra orașului. Acesta nu este un adăpost antiaerian obișnuit; este una dintre cele 10 școli subterane pe care Harkov le-a construit din cauza bombardamentelor regulate ale Rusiei asupra orașului, situat la mai puțin de 32 de kilometri de graniță.

Părinții au primit cu bucurie aceste școli pentru că erau sigure, au spus profesorii, iar aceasta era singura modalitate prin care tinerii puteau avea o zi de școală neîntreruptă în timpul unui război care ar putea dura încă ani buni și care s-ar putea reaprinde chiar și în cazul în care s-ar ajunge la un acord de pace fragil.

„Cu toții am crezut în Trump. Cu toții ne-am pus mari speranțe în America și în Trump, sperând că îl va opri pe acest monstru, Putin”, a declarat Olena Svytlychna, șefa departamentului de educație din regiunea Novobavarskyi din Harkov, miercuri, în timp ce se afla în cafeneaua școlii.

„Iar acum avem îndoieli, nu îi credem. Și ne este foarte frică”.

În timp ce Witkoff vorbea, familiile celor șase persoane ucise într-un atac cu drone într-un parc din apropierea orașului Harkov, în această săptămână, organizau funeraliile. Cea mai tânără victimă a atacului a fost o fetiță de un an, Anhelina, care a fost ucisă în timp ce stătea așezată în căruciorul ei, legată cu centura de siguranță, într-un loc de joacă. Mama ei, Inna Mariukhna, o învățătoare din localitate, a fost și ea ucisă în atac. Bilanțul final al victimelor a fost de patru adulți și doi copii, Anhelina și o fetiță de 11 ani.

Aceste vieți abia dacă au fost menționate de Casa Albă, în timp ce aceasta face presiuni pentru ca Ucraina să capituleze cât mai repede posibil în această săptămână – și, mai ales, înainte de alegerile intermediare din 3 noiembrie, când alegătorii vor exprima prin vot un verdict asupra modului în care Trump a condus țara în ultimii doi ani.

La scurt timp după bombardament, Trump le-a spus reporterilor, pe peluza Casei Albe, că Rusia „s-a comportat normal în privința Ucrainei”. După ce a fost criticat pentru această remarcă, el a menționat atacurile în treacăt, doar pentru a minimiza importanța bombardării civililor: au murit „câțiva oameni dintr-un oraș care a fost lovit sau ceva de genul ăsta, dar în mare parte tineri soldați”, a declarat el marți, din Biroul Oval.

Pentru Casa Albă, aceste cuvinte nu înseamnă mare lucru. Obiectivul lui Witkoff era să-l repatrieze pe un cetățean american, un profesor pensionar în vârstă de 74 de ani din Michigan, care fusese reținut în Rusia. Dar dacă Witkoff dorește să obțină un acord de pace până pe 3 noiembrie prin laudele aduse lui Putin, atunci aceasta nu va fi decât prima salvă a Casei Albe în războiul său împotriva adevărului.

Citește și:

Atacuri cu rachete asupra Kievului la câteva ore după discuțiile de pace SUA-Rusia: cât de realistă e apropierea sfârșitului războiului

Cine va sta la masa negocierilor cu Vladimir Putin. Europa încearcă să-și stabilească reprezentantul pentru pacea din Ucraina

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Luca Niculescu.
2
Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce...
US dollars
3
Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei...
traian basescu in studioul digi24
4
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
856684938_1768701085256127_5522680648279944275_n
5
Darău a cerut sesizarea DNA după ce a descoperit că statul a plătit milioane de lei...
Lovitură de teatru: Manchester United și-a ales noul antrenor, după umilința din UEFA Champions League
Digi Sport
Lovitură de teatru: Manchester United și-a ales noul antrenor, după umilința din UEFA Champions League
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Smoke rises over an office building following Russian drone strikes during Russia's attack on Ukraine. Russia massively shells Kyiv with missiles and drones. At least eight people were injured, and one died in the hospital. Explosions echoing across downt
Atacuri cu rachete asupra Kievului la câteva ore după discuțiile de pace SUA-Rusia: cât de realistă e apropierea sfârșitului războiului
Putin's health issues
Cine va sta la masa negocierilor cu Vladimir Putin. Europa încearcă să-și stabilească reprezentantul pentru pacea din Ucraina
ucrainean salvat drona
Povestea uimitoare a soldatului ucrainean care a rezistat singur pe front 491 de zile: „A fost cumplit când mi-am amputat piciorul”
Volodimir Zelenski și Donald Trump
De ce a ripostat Zelenski la ultimele atacuri ale lui Trump. Expert ucrainean în securitate: „Ne îndeamnă în mod deschis să capitulăm”
Ursula von der Leyen și Mark Carney
„Nu vom face ca Trump”. Cum încearcă Uniunea Europeană să obțină mai mulți bani pentru Ucraina (Politico)
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan
Ce va face Ilie Bolojan după plecarea din Guvern. Mai poate păstra...
atac la o școală din bistrița
„A băgat spaima în copii”. După atacul elevului de 13 ani la școala...
Dr. Geoffrey E. Hinton
„Nașul” IA crede că inteligența artificială dă deja semne de...
jandarmerie canabis medicinal
Cum a ajuns bărbatul cu rețetă pentru canabis medicinal să aibă din...
Ultimele știri
Alegeri în Serbia: șase persoane arestate sub suspiciunea că pregăteau acte de violență față de poliție și oponenții politici
Acord de înfrăţire Bucureşti - Kiev, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General
Rezultate LOTO - Joi, 22 octombrie 2026: Peste 3,19 milioane de euro sunt în joc la 6/49. Fond de câștiguri suplimentat la Joker
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii intră într-o perioadă de glorie. Se vor simți ca niște supereroi din 22 octombrie 2026
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
Ce avere uriașă are Nicolae Stanciu. Cu câți bani se întoarce în România după 10 ani jucați în străinătate
editiadedimineata.ro
169 de jurnaliști uciși în Mexic în 20 de ani. 99% dintre crime nu au fost elucidate complet
Fanatik.ro
Milioane de lei din bani publici pentru Bihorul lui Ilie Bolojan! Buget uriaș, performanțe puține pentru...
Adevărul
Mai merită să revii în România în 2027? Dilema unei românce din Irlanda, cu soț german și 30.000 de euro puși...
Digieconomic
Cum să citești factura la energie electrică în 2026: ce înseamnă fiecare cost și cum verifici suma de plată
Digi FM
Un Lamborghini de 300.000 de euro, parcat pe trotuar în București, a stârnit revoltă pe internet: “De unde să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Șomerul” din România care încasează 120.000 € pe an: ”Nu mă încântă banii”
Pro FM
Laurențiu Duță are o familie de revistă. Cum arată soția lui, pe care a cunoscut-o în copilărie, și fiica lor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cu părul cărunt, chipul îmbătrânit și mai suplu, Dwayne Johnson e greu de recunoscut. S-a transformat într-un...
Adevarul
Calendarul admiterii la liceu 2027–2028 a fost modificat. Când vor avea loc repartizarea computerizată și...
Newsweek
Zi decisivă pentru pensionari. CCR decide azi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Șase oase vechi de 46.000 de ani, descoperite într-o peșteră, i-au surprins pe oamenii de știință. ADN-ul lor...
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
Michael Douglas își schimbă radical viața la 82 de ani. Ce planuri are actorul: „Valorile mele s-au schimbat”
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...