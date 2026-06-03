„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă: Ungaria pregătește introducerea taxei pe avere

Într-un studio de televiziune slab luminat, unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria este pe punctul de a izbucni în lacrimi. Este începutul lunii mai, la câteva săptămâni după alegerile generale care au pus capăt celor 16 ani de domnie a lui Viktor Orban, iar magnatul publicității Balasy Gyula are un anunț de făcut. Gyula îi spune intervievatorului că tocmai a cedat statului afacerile sale, împreună cu o parte din economiile sale personale. A adus chiar și un act notarial – un document legal care atestă schimbarea dreptului de proprietate, relatează The Guardian.

„În situația actuală, nu cred că grupul nostru de companii are un viitor”, a spus el.

Gyula s-a numărat printre cei mai importanți beneficiari ai epocii Orban. Companiile sale gestionau o rețea de panouri publicitare cunoscută sub numele de panourile albastre, pe care o serie de personalități – de la finanțatorul George Soros până la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen – au fost prezentate drept dușmani ai poporului, în cadrul unor campanii de propagandă finanțate de stat.

Astăzi, panourile publicitare stau goale. Noul lider al Ungariei, Peter Magyar, și partidul său, Tisza, și-au îndreptat atenția asupra oligarhilor lui Orban. Nu numai că Gyula nu mai are acces la contractele din sectorul public, dar este foarte probabil ca impozitul pe milioanele care i-au mai rămas să crească.

Ministrul finanțelor, Andras Karman, a promis că până pe 5 iunie va oferi mai multe detalii cu privire la o reformă planificată a sistemului fiscal, care ar putea face ca Ungaria să devină primul stat membru actual al UE care introduce un nou impozit pe avere din anii 1980 încoace.

Anunțând această politică într-o postare pe X vara trecută, Magyar a afirmat că această măsură „nu este o pedeapsă, ci un semn de justiție socială și solidaritate într-o țară funcțională și umană”.

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Până în prezent, detaliile sunt puține. În programul său electoral, Tisza a promis o taxă anuală de 1% pentru cei cu active de peste 1 miliard de forinți (2,4 milioane de lire sterline), aplicată asupra părții din avere care depășește acest prag. Proprietățile, acțiunile în companii și activele deținute în străinătate vor fi luate în calcul, a declarat Magyar pe X, la fel ca și bunurile precum iahturile, avioanele private, tablourile și mașinile sport. Pentru a descuraja evaziunea fiscală, averea deținută de soți și copii va fi, de asemenea, impozabilă.

„Ungaria are mare nevoie de un impozit pe avere, din două motive”, a afirmat Zoltan Pogatsa, economist politic și conferențiar la Universitatea din Vestul Ungariei. În primul rând, el consideră că impozitele existente pe avere sunt prea mici, iar în al doilea rând, este de părere că acest impozit va asigura transparența.

„Impozitul pe avere propus de Tisza este o modalitate de a readuce banii publici în vistieria statului”, a spus el.

După ce a analizat averea celor mai bogați 50 de maghiari, conform clasamentului revistei Forbes, Pogatsa a ajuns la concluzia că 38 dintre aceștia fie și-au acumulat averea în timpul mandatului lui Orban prin licitații publice, fie erau deja bogați, dar au beneficiat în mare măsură de achizițiile publice pe durata mandatului său.

Mulți dintre ei ocupă funcții-cheie în sectoare precum mass-media, energia, construcțiile, sectorul bancar și imobiliar, fiind beneficiarii a ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Sistemul de Cooperare Națională (NER), în cadrul căruia loialitatea politică era răsplătită cu oportunități economice.

Printre cei mai cunoscuți oligarhi din rețeaua NER se numără Lorinc Meszaros, care ocupă primul loc în clasamentul Forbes din Ungaria, cu o avere estimată la 5 miliarde de dolari. Instalator de gaze din același orășel ca și fostul prim-ministru, imperiul său acoperă sectoarele energiei, construcțiilor, finanțelor, turismului și mass-media. Cu ani în urmă, el și-a pus averea pe seama a trei lucruri – „Dumnezeu, norocul și Viktor Orban” – deși a atribuit succesul și inteligenței și muncii asidue.

Pe locul 27 în clasament, cu o avere de 245 de milioane de dolari, se află ginerele lui Orban, Istvan Tiborcz. Interesele sale includ sectorul imobiliar, hotelier și bancar.

Dezbaterea privind impozitul pe avere are o dimensiune globală, guvernul din Brazilia și sindicatele din California făcând presiuni pentru adoptarea unei legislații în acest sens. În Regatul Unit, Partidul Verde și numeroși deputați laburiști susțin această idee. În Franța, președintele socialist François Mitterrand a introdus Impôt sur les Grandes Fortunes în 1982, doar pentru ca acesta să fie abrogat sub mandatul lui Emmanuel Macron. Anul trecut, parlamentul francez a fost foarte aproape de a reinstaura această taxă, iar aceasta va fi probabil un subiect important de discuție în cadrul alegerilor prezidențiale de anul viitor. Deocamdată, însă, Ungaria pare să fie prima care va face acest pas.

Magyar are mână liberă, după ce și-a asigurat o majoritate de două treimi în parlament. Descris ca un partid-umbrelă, Tisza era inițial de centru-dreapta, dar s-a extins pentru a reuni alegătorii anti-Orban din întreg spectrul politic. Dacă există un lucru asupra căruia susținătorii săi sunt de acord, acesta este necesitatea desființării sistemului NER.

Magyar a promis să reformeze procedura de licitație publică și a înființat un Oficiu Național pentru Recuperarea și Protecția Bunurilor în scopul combaterii corupției. Cu toate acestea, în multe cazuri, averile au fost dobândite în conformitate cu normele în vigoare la momentul respectiv.

„Aici cred că ar putea interveni impozitul pe avere, într-o situație în care este imoral, dar legal”, a declarat Pogatsa.

Unul sau doi lideri din mediul de afaceri și-au exprimat deja sprijinul. Antreprenorul din domeniul transporturilor rutiere, Gabor Bojar, care a susținut Tisza în timpul campaniei, a declarat site-ului de știri Telex în luna aprilie: „Bogații plătesc impozite și în alte țări, iar omul de rând plătește proporțional mult mai mult în impozite – acest lucru este nedrept și sistemul trebuie schimbat”.

„Mă bucur dacă trebuie să plătesc impozite mari, pentru că asta înseamnă că probabil câștigăm și mult”.

Nu toată lumea este de acord. Viktor Zsiday, administrator de fonduri de investiții și comentator economic, susține că soluția la îmbogățirea fără justă cauză nu ar trebui să fie impozitarea, ci urmărirea penală. „Ar fi bine ca, în discursul public, impozitul pe avere să nu fie amestecat cu sancționarea celor care obțin venituri nejustificate”, a scris el anul trecut.

Zsiday nu se opune redistribuirii în sine, descriind Ungaria drept „aproape un paradis fiscal pentru bogați”, dar ar prefera să se aplice cote de impozitare mai mari asupra dividendelor și a profiturilor societăților comerciale.

„Impozitul pe avere pune întreprinderile maghiare într-o situație dezavantajoasă, întrucât povara fiscală a acestora este mai mare decât cea a companiilor deținute de cetățeni străini”, a declarat el pentru The Guardian. „Cu siguranță nu asta își dorește guvernul, dar este o promisiune electorală, așa că, din păcate, va fi pusă în aplicare”.

Cu o cotă unică de impozit pe venit, atât persoanele cu venituri mici, cât și cele cu venituri mari din Ungaria plătesc doar 15%. Cota aplicabilă dividendelor și câștigurilor de capital este, de asemenea, de 15%. Impozitul pe moștenire este de 18%, dar membrii familiei imediate nu plătesc nimic pentru bunurile moștenite. În comparație, cota din Regatul Unit este de 40%. Impozitul pe profit este, de asemenea, scăzut, conform standardelor europene, fiind de doar 9%.

Încă din 2014, când Ungaria a adoptat legislația privind trusturile, inspirată din modelul britanic, persoanele extrem de înstărite beneficiază de scutiri fiscale generoase pentru economiile lor private. Pentru a finanța serviciile publice, Ministerul de Finanțe a recurs la alte tipuri de impozite. Salariații plătesc contribuții la asigurările sociale în valoare de 18,5%. Cu un nivel considerabil de 27%, cota TVA este cea mai ridicată din UE.

Rezultatul este un sistem în care lucrătorii suportă o povară disproporționată. Taxele pe vânzări se numără, de obicei, printre cele mai regresive forme de colectare a veniturilor, deoarece persoanele cu venituri mici cheltuiesc o proporție mai mare din venituri pe bunuri de bază, precum alimentele și combustibilul.

Rezultatul este o concentrare masivă a averilor la vârful piramidei sociale, a declarat Istvan Karagich, directorul executiv al firmei de analiză economică Blochamps Capital. Cercetările acesteia au fost citate de toate părțile implicate în dezbatere, deoarece guvernul colectează doar informații limitate cu privire la avere.

În Ungaria există 4,2 milioane de gospodării. Primii 1% dețin aproximativ 35% din avere, a spus Karagich. Primii 10% dețin mai mult de două treimi. „Situația asta trebuie să se schimbe”, a spus el. „Să-i spunem «răzbunarea societății»”.

Cu toate acestea, el consideră că pragul de 1 miliard de forinți este prea mic. „Dacă ai două proprietăți și o mică întreprindere, ai intra sub incidența acestei taxe. Două milioane de lire sterline nu reprezintă averea lui Jeff Bezos. Această taxă va afecta antreprenorii maghiari care dețin întreprinderi mici și mijlocii”.

El propune un prag de 5 miliarde de forinți – aproximativ 10 milioane de lire sterline – așa cum a sugerat inițial Magyar atunci când a anunțat această politică vara trecută. La acest nivel, statul ar colecta aproximativ 100 de miliarde de forinți (240 de milioane de lire sterline) pe an de la cel mult 10.000 de gospodării. Reprezentând doar 0,25% din veniturile anuale ale statului, suma colectată pare să nu merite efortul.

Cu toate acestea, Tisza a propus și alte măsuri pentru a colecta mai multe venituri de la cei bogați, printre care și eliminarea scutirilor fiscale pentru trusturi. Fondurile suplimentare vor fi destinate sprijinirii persoanelor cu venituri mici. S-a promis o cotă de bază a impozitului pe venit de 9%, precum și reduceri ale TVA-ului.

Pentru Miroslav Palansky, profesor de economie la Universitatea Carolină din Praga și director de cercetare la Tax Justice Network, impozitele pe avere nu servesc doar la strângerea de fonduri – ele pot stimula economia. „După un anumit nivel, inegalitatea nu mai favorizează creșterea economică. Atunci când averea este distribuită mai echitabil, mai multe persoane au posibilitatea de a contribui la PIB”.

Modificările ar trebui să sporească transparența, întrucât autoritățile fiscale pot impozita doar ceea ce pot cuantifica. De asemenea, acestea ar putea duce la apariția unor noi nume în clasamentul Forbes.

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Editor : A.M.G.