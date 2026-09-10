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Video După caniculă, furtunile fac ravagii în vestul Europei. Italia și Spania, lovite de inundații și tornade. Cel puțin doi morți

Data publicării:
Severe flooding inundates museum area in Portugal
Inundații puternice în Spania și Italia. Sursa: Profimedia
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Din articol
Averse torențiale și inundații în estul Spaniei Aproape 150 de intervenții în Mallorca. O femeie a murit luată de un torent După furtuni, temperaturile urcă din nou. Sunt prognozate până la 40 de grade Tornadă în Toscana. Plajele din zona Viareggio, devastate

Canicula a lăsat locul furtunilor violente în vestul Europei. Italia și Spania au fost lovite de ploi torențiale, inundații fulgerătoare, rafale puternice de vânt și tornade. Cel puțin doi oameni au murit, iar autoritățile au emis numeroase avertizări meteorologice.

Inundațiile fulgerătoare au provocat ravagii în mai multe zone din Spania, în timp ce ploile torențiale și rafalele puternice de vânt au lovit inclusiv destinații turistice populare.

Drumurile s-au transformat în râuri, pe măsură ce furtunile au lovit fără încetare coasta mediteraneană, iar noi alerte meteorologice au fost emise pentru mai multe regiuni.

Vremea extremă a făcut deja o victimă. O femeie a murit după ce a fost luată de apele învolburate ale unei inundații produse în Mallorca.

Averse torențiale și inundații în estul Spaniei

În această dimineață (n.r. joi dimineața), pe coasta de sud a provinciei Valencia și la nord de Alicante au căzut până la 30 de litri de ploaie pe metru pătrat într-o singură oră. În Murcia, oamenii au mers prin apa noroioasă care le ajungea până la genunchi, în timp ce inundațiile au acoperit străzi întregi.

În Palma, imagini impresionante arată locuitorii luptându-se cu rafalele violente de vânt și ținându-se strâns de umbrelele de soare pentru a nu fi luați de vânt.

Potrivit Agenției Meteorologice de Stat din Spania (AEMET), miercuri mai multe regiuni au fost plasate sub alerte meteorologice, pe fondul unor condiții periculoase. Au fost emise avertismente meteorologice de nivel portocaliu în Insulele Baleare, Catalonia, Murcia și Valencia.

Alerta portocalie semnalează un risc semnificativ sau major de fenomene meteorologice severe, care pot provoca perturbări substanțiale și pot reprezenta un pericol pentru viață.

În Insulele Baleare, avertismentele de cod portocaliu au fost emise pentru Mallorca, Menorca, Ibiza și Formentera. AEMET a prognozat că aversele puternice vor afecta estul Spaniei și Insulele Baleare pe tot parcursul zilei.

Rafale puternice de vânt urmau să lovească Peninsula Iberică și Insulele Canare, în timp ce o ceață densă urma să acopere nordul, sud-estul și zonele de coastă ale Mării Mediterane.

Alerta emisă de AEMET a vizat șase tipuri de fenomene meteorologice: ploi, furtuni, fenomene costiere, vânt și căldură extremă. Agenția a avertizat că în unele zone s-ar putea acumula până la 100 de milimetri de precipitații în doar trei-patru ore. Ploile ar putea fi însoțite de rafale de vânt de până la 90 de kilometri pe oră și de grindină.

Aproape 150 de intervenții în Mallorca. O femeie a murit luată de un torent

Furtuna a provocat miercuri aproximativ 150 de situații de urgență în Mallorca, după ce copacii căzuți și inundațiile au provocat haos pe insulă.

Autoritățile au intervenit de urgență, iar Aeroportul din Mallorca, principalele drumuri și mai multe parcuri au fost închise temporar.

O femeie a murit în Felanitx, un oraș rural din estul insulei Mallorca, după ce a fost luată de un torent.

Femeia, în vârstă de 67 de ani, ar fi alunecat pe o stradă inundată, în timp ce torentele de apă formate în urma ploilor abundente au măturat localitatea.

După furtuni, temperaturile urcă din nou. Sunt prognozate până la 40 de grade

În timp ce o mare parte a Spaniei continuă să fie afectată de furtuni, temperaturile sunt așteptate să crească brusc în zone întinse ale peninsulei. Potrivit experților de la Meteored, temperaturile vor ajunge cu 8 până la 10 grade Celsius peste media obișnuită pentru această perioadă a anului.

Valea Guadalquivir din Andaluzia și valea Guadiana din Extremadura vor fi printre cele mai afectate de căldura extremă. Temperaturile ar putea ajunge la 39 de grade Celsius și, în unele zone, ar putea atinge un maxim de 40 de grade.

Mai la nord, în văile râurilor Ebro și Tajo, precum și în depresiunea Lleida din Catalonia, temperaturile vor depăși cu ușurință 35 de grade Celsius.

Căldura sufocantă se va extinde chiar și până în orașul Bilbao și în valea râului Miño, din regiunea Galicia, situată în nord-vestul Spaniei, unde sunt așteptate, de asemenea, temperaturi maxime de 35 de grade Celsius.

Tornadă în Toscana. Plajele din zona Viareggio, devastate

Și Italia a fost lovită de fenomene meteorologice extreme. Cele mai importante pagube au fost raportate în Toscana, unde o tornadă s-a format deasupra mării, a ajuns pe uscat și a distrus numeroase plaje din zona Viareggio.

Copaci înalți de 20-30 de metri au fost, în unele cazuri, smulși din rădăcini de vântul puternic. Aceștia au căzut pe asfalt, au distrus mașinile oamenilor și au provocat pagube importante mai multor terase.

Probleme importante au fost înregistrate și în nordul Italiei, în special în zonele montane. În Bolzano, ploile abundente au provocat alunecări de teren, iar calea ferată a fost afectată de aceste fenomene. Mai multe curse feroviare au fost anulate sau suspendate, iar traficul a fost perturbat în mai multe orașe importante din nordul țării.

În Milano, Brescia și în unele orașe din provincia Veneția, străzile au fost inundate. În unele cazuri, sistemele de canalizare nu au mai făcut față cantității mari de apă. În alte zone, râurile au ieșit din matcă, inclusiv la periferia orașului Milano.

Vremea rea a dus și la anularea unor concerte la care fuseseră vândute zeci de mii de bilete.

În Italia este în continuare în vigoare codul portocaliu pentru vreme rea în jumătatea de nord a țării. Meteorologii avertizează însă că este posibil ca avertizările să fie extinse și în alte regiuni, pe măsură ce fenomenele meteorologice severe se deplasează.

Citește și: Furtunile au lovit Balcanii după valurile de caniculă: un mort, mii de apeluri la urgență și pagube în mai multe țări

Editor : C.A.

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