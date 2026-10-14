După jaful bijuteriilor coroanei, Luvrul se confruntă cu noi probleme. Directorul muzeului avertizează asupra riscului de închidere

Luvrul, cel mai vizitat muzeu din lume, riscă să fie nevoit să-și închidă porțile pentru public dacă nu va beneficia de o renovare amplă și de investiții în modernizarea infrastructurii și a sistemelor de securitate. Directorul instituției, Christophe Leribault, avertizează că sunt necesare fonduri publice importante, în condițiile în care clădirea se confruntă cu probleme structurale, iar muzeul a fost afectat de scandaluri, inclusiv de jaful bijuteriilor coroanei. Planurile de modernizare, estimate la sute de milioane de euro, au provocat însă dispute privind costurile și prioritățile, anunță France24.

În interviul acordat ziarului Le Figaro, Leribault a afirmat că muzeul intenționează să atragă și surse private de finanțare pentru a-și transforma infrastructura. Cu toate acestea, o injecție substanțială de fonduri publice va trebui aprobată după alegerile naționale de anul viitor.

„Oricine va forma viitorul guvern trebuie să țină cont de faptul că, dacă Luvrul nu va fi reparat, modernizat și transformat, va rămâne foarte repede în urmă și, în cele din urmă, va fi nevoit să-și închidă porțile pentru public. Ar fi un dezastru”, a declarat directorul muzeului.

Guvernul francez trebuie să găsească fonduri pentru renovare

Avertismentul vine într-un moment dificil pentru finanțele publice ale Franței. Guvernele minoritare succesive s-au confruntat, în ultimii ani, cu dificultăți în adoptarea bugetelor anuale, iar actualul prim-ministru, Sébastien Lecornu, încearcă să țină sub control cheltuielile publice pentru a reduce deficitul bugetar considerabil al țării.

În acest context, finanțarea unei renovări de amploare pentru Luvru ar urma să intre în competiție cu alte priorități bugetare.

Christophe Leribault a fost numit în funcție în februarie, după jaful de proporții comis la 19 octombrie anul trecut. Atunci, o bandă de hoți a pătruns în muzeu și a furat bijuterii ale coroanei franceze, evaluate la aproximativ 100 de milioane de dolari.

În urma incidentului, noul director a stabilit drept prioritate rezolvarea problemelor de securitate scoase la iveală de furt.

Un plan general de securitate, în valoare de 83 de milioane de euro, este în curs de implementare. Potrivit declarațiilor făcute de Leribault pentru agenția AFP, măsurile prevăzute în acest plan avansează rapid, în contextul apropierii unui an de la comiterea jafului.

Printre măsuri se numără crearea unui nou post de șef al securității, modernizarea rețelei de camere de supraveghere și îmbunătățirea monitorizării perimetrului muzeului și a punctelor de acces.

Verificările au scos la iveală faptul că unele camere de supraveghere erau vechi, iar sistemul avea lacune importante. Noile investiții urmăresc să remedieze aceste deficiențe și să reducă riscul unor incidente similare.

Directorul Luvrului: Nu există o soluție „miraculoasă”

Leribault susține însă că problemele de securitate nu pot fi rezolvate separat de dificultățile structurale ale clădirii. În opinia sa, îmbunătățirile pe termen lung necesită o reorganizare mai amplă a instituției și intervenții asupra infrastructurii istorice.

Luvrul a primit aproximativ nouă milioane de vizitatori anul trecut, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra spațiilor și instalațiilor muzeului.

„Măsurile necesare pentru securizarea muzeului necesită lucrări la clădirea istorică și la infrastructura acesteia”, a scris directorul. „Nu există o soluție ușoară, «superficială» și miraculoasă. Totul este interconectat, totul este legat”, a adăugat el.

Considerat de mulți un simbol cultural al Franței, Luvrul se confruntă cu probleme legate de instalațiile sanitare vechi, de izolarea insuficientă a unor galerii și de spațiile publice aglomerate. Aceste deficiențe afectează atât funcționarea instituției, cât și experiența milioanelor de oameni care o vizitează anual.

Amploarea lucrărilor necesare și costurile acestora au devenit, între timp, o temă de dispută politică. Președintele Emmanuel Macron a susținut un proiect de renovare în valoare de 600 de milioane de euro, care ar include și construirea unei noi intrări în muzeu.

Planurile au atras însă critici din partea sindicatelor. Reprezentanții acestora i-au reproșat lui Macron și predecesoarei lui Leribault, Laurence des Cars, că au acordat prioritate unor proiecte arhitecturale ambițioase, în detrimentul unor intervenții mai modeste, care ar putea îmbunătăți mai rapid condițiile pentru vizitatori.

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Disputa privește, astfel, nu doar suma necesară pentru renovare, ci și modul în care ar trebui cheltuiți banii: pentru o transformare arhitecturală de amploare sau pentru rezolvarea problemelor cotidiene ale clădirii și ale publicului.

Pentru conducerea muzeului, însă, modernizarea nu mai poate fi amânată. Avertismentul lui Christophe Leribault este că, fără reparații, investiții în infrastructură și îmbunătățirea securității, Luvrul riscă să rămână în urma cerințelor unui muzeu de talie mondială, iar închiderea porților pentru public ar putea deveni, în cele din urmă, inevitabilă.

Editor : C.A.