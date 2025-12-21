Live TV

După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni. „E nevoie de discuții într-un cerc mai larg”

Data publicării:
profimedia-1030135055
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele SUA Donald Trump. Sursa: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunţat duminică în favoarea unei noi întâlniri cu aliaţii europeni după discuţiile dintre o delegaţie ucraineană şi partea americană de la Miami, în contextul în care continuă eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează dpa.

Există sentimentul comun că după munca echipei noastre diplomatice în SUA, ar trebui să ţinem acum consultaţii cu partenerii europeni într-un cerc mai larg, a postat pe platforma X Zelenski după o convorbire telefonică cu premierul norvegian Jonas Gahr Store.

Delegaţia ucraineană în Florida lucrează cu negociatorii americani şi progresează rapid, a scris Zelenski în mesajul său. El a vorbit despre negocieri constructive, dar nu a furnizat niciun detaliu şi a mulţumit Norvegiei pentru sprijinul său.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

După discuţiile dintre negociatorii din SUA, Europa şi Ucraina de la Berlin, de duminica trecută şi luni, negocierile asupra unei soluţii de pace au intrat în următoarea fază la Florida, în acest weekend.

Negociatorii americani au vrut să le transmită rezultatele discuţiilor de la Berlin reprezentanţilor Rusiei, iar negociatorul Moscovei, Kirill Dmitriev, a vorbit despre discuţii constructive.

Multe depind de dorinţa reală a Rusiei de a pune capăt războiului, a scris Zelenski. Dar în această privinţă Moscova transmite numai semnale negative, a adăugat el.

Zelenski a acuzat Rusia de atacuri pe linia frontului, crime de război în regiune de frontieră şi lovituri asupra infrastructurii din Ucraina.

Potrivit preşedintelui ucrainean, forţele ruse au utilizat aproximativ 1.300 de drone de luptă, aproape 1.200 de bombe cu planare şi nouă rachete şi rachete de croazieră împotriva Ucrainei numai săptămâna trecută.

Citește și:

Volodimir Zelenski vrea să-l înlocuiască pe Dmitro Karpenko, şeful Comandamentului Aerian Sudic. Care sunt motivele

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
avion
2
Un avion a vărsat tone de kerosen peste 8 comune belgiene înainte de aterizarea de...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
3
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Vladimir Putin
4
Raportul bugetar al Rusiei dezvăluie pentru prima dată prețul războiului: în 2026...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
5
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Digi Sport
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski vrea să-l înlocuiască pe Dmitro Karpenko, şeful Comandamentului Aerian Sudic. Care sunt motivele
Jared-Kushner-Steve-Witkoff-Kirill-Dmitriev-decembrie-2025
Negocieri SUA - Rusia, în Florida, privind războiul din Ucraina. Kirill Dimitriev: Discuţiile au fost constructive şi vor continua
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
Volodimir Zelenski anunță că SUA vor organizarea de negocieri directe Ucraina-Rusia
volodimir zelenski la birou
Zelenski explică de ce nu pot fi organizate alegeri în teritoriile ucrainene ocupate. „E clar cum ar proceda Rusia”
Vladimir putin / Ursula von der Leyen
Acordul UE pentru Ucraina menține Kievul în luptă, dar păstrează activele rusești intacte. „UE a privit Rusia în ochi și a clipit”
Recomandările redacţiei
2025-12-21-9322
Nicușor Dan anunță un referendum printre magistrați pentru a stabili...
raport nicusor dan
Peste 250 de magistrați au transmis mesaje lui Nicușor Dan în care au...
putin
Decizia luată de Rusia privind acordul militar semnat cu România în...
nicusor dan 5
Un grup de parlamentari cere suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan...
Ultimele știri
„Fă-o pentru președinte”. Trezoreria SUA le cere companiilor și oamenilor de afaceri să contribuie la „Conturile Trump pentru copii”
Peste 1 milion de lire sterline confiscate de la frații Tate vor fi folosite pentru combaterea violenţei împotriva femeilor
Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere de peste 700 de miliarde de dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei...
Fanatik.ro
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Antrenoarea de tenis care predă lecții în pantofi cu toc a generat mari controverse. Imaginile cu ea au...
Adevărul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Playtech
'Suntem în divorţ, poate vinde bunurile comune înainte de despărţire?'. Explicaţia avocaţilor
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare...
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
contor gaze
Prețurile la gaze vor crește din 2026 chiar și cu 35%. Experții avertizează în privința acceptării tacite a...
Newsweek
Care pensionari trebuie să trimită un document la Casa de Pensii, până la final de an? Ce beneficiu pot pierde
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...