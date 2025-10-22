După Suedia, și Norvegia ajută Ucraina să treacă peste iarnă. Ce sumă i s-a promis lui Zelenski pentru investiții în sectorul energetic

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a anunțat miercuri că acordă fonduri suplimentare pentru a ajuta Ucraina să-și asigure energia electrică și încălzirea înainte de sezonul de iarnă. În cadrul întâlnirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Store a declarat că Norvegia alocă 1,5 miliarde de coroane norvegiene (n.r. aproximativ 150 de milioane de dolari) pentru a asigura accesul Ucrainei la energie electrică și încălzire, anunță European Pravda.

„Norvegia oferă un sprijin puternic Ucrainei și va continua să o facă. Este esențial să menținem un dialog strâns cu autoritățile ucrainene pentru a ne asigura că sprijinul acordat răspunde nevoilor reale din Ucraina”, a subliniat el.

Prim-ministrul norvegian a adăugat că interacțiunile cu Ucraina sunt acum strânse și regulate, atât direct cu președintele, cât și cu membrii guvernului ucrainean.

„În cadrul întâlnirii (n.r. cu Volodimir Zelenski), am prezentat planurile Norvegiei de a continua sprijinul acordat Ucrainei până în 2026. Sprijinul acordat Ucrainei va rămâne unul puternic”, a subliniat Store.

Pe 20 octombrie, Consiliul Afacerilor Externe al UE a solicitat Comisiei Europene să elaboreze măsuri suplimentare pentru consolidarea securității energetice a Ucrainei.

Pe 13 octombrie, Uniunea Europeană pregătea deja un pachet suplimentar de ajutor pentru Ucraina în valoare de 100 de milioane de euro pentru perioada de iarnă, anunță European Pravda.

Polonia s-a angajat, de asemenea, să ajute Ucraina în urma atacurilor rusești asupra sectorului energetic.

Pe 21 octombrie, Suedia a anunțat o contribuție de 35 de milioane de euro, prin intermediul Băncii Mondiale, pentru a ajuta Ucraina să se pregătească pentru iarnă.

Editor : C.A.