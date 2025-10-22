Live TV

După Suedia, și Norvegia ajută Ucraina să treacă peste iarnă. Ce sumă i s-a promis lui Zelenski pentru investiții în sectorul energetic

Data publicării:
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Norway
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu premierul norvegian Jonas Gahr Store. Sursa: Reuters

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a anunțat miercuri că acordă fonduri suplimentare pentru a ajuta Ucraina să-și asigure energia electrică și încălzirea înainte de sezonul de iarnă. În cadrul întâlnirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Store a declarat că Norvegia alocă 1,5 miliarde de coroane norvegiene (n.r. aproximativ 150 de milioane de dolari) pentru a asigura accesul Ucrainei la energie electrică și încălzire, anunță European Pravda.

„Norvegia oferă un sprijin puternic Ucrainei și va continua să o facă. Este esențial să menținem un dialog strâns cu autoritățile ucrainene pentru a ne asigura că sprijinul acordat răspunde nevoilor reale din Ucraina”, a subliniat el.

Prim-ministrul norvegian a adăugat că interacțiunile cu Ucraina sunt acum strânse și regulate, atât direct cu președintele, cât și cu membrii guvernului ucrainean.

„În cadrul întâlnirii (n.r. cu Volodimir Zelenski), am prezentat planurile Norvegiei de a continua sprijinul acordat Ucrainei până în 2026. Sprijinul acordat Ucrainei va rămâne unul puternic”, a subliniat Store.

Pe 20 octombrie, Consiliul Afacerilor Externe al UE a solicitat Comisiei Europene să elaboreze măsuri suplimentare pentru consolidarea securității energetice a Ucrainei.

Pe 13 octombrie, Uniunea Europeană pregătea deja un pachet suplimentar de ajutor pentru Ucraina în valoare de 100 de milioane de euro pentru perioada de iarnă, anunță European Pravda.

Polonia s-a angajat, de asemenea, să ajute Ucraina în urma atacurilor rusești asupra sectorului energetic.

Pe 21 octombrie, Suedia a anunțat o contribuție de 35 de milioane de euro, prin intermediul Băncii Mondiale, pentru a ajuta Ucraina să se pregătească pentru iarnă.

Citește și Europa și Kievul pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina (Bloomberg)

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
Explozie în Rahova.
3
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
4
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Rafinărie rusă atacată de dronă
5
Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în interiorul Rusiei: „Rușii...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
STENOGRAME Pensiile speciale, motiv de râcă în Coaliție. Tanczos...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_05_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Statul...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Scandalul pensiilor speciale: Grindeanu spune că știe, pe surse, că...
Nereguli grave la spitalul din Constanța, unde o tânără a murit după...
Ultimele știri
Rusia a desfășurat un exercițiu nuclear sub supravegherea lui Putin: „Toate obiectivele au fost îndeplinite în totalitate”
Craniul unui mamut vechi de aproximativ 350.000 de ani va fi expus la Palatul Culturii din Iași
Dezarmarea Hamas este o „sarcină dificilă”, a recunoscut vicepreședintele american JD Vance, după discuțiile cu Benjamin Netanyahu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
panou-armata-rusia
Campania de recrutare a Rusiei, față-n față cu refuzul din Iacutia: Nimeni nu se înghesuie să moară pentru interesele Kremlinului
Screenshot 2025-10-22 150726
„Politica SUA riscă să se transforme într-o glumă”: Rusia profită de ezitările Washingtonului. Ce a blocat summitul Trump-Putin
atac rusesc-gradinita harkov-octombrie 2025
Rușii au atacat o grădiniță din Harkov. Volodimir Zelenski: „Bandiții și teroriștii pot fi puși la locul lor doar prin forță”
dronă în aer
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, spune că dronele rusești care intră pe teritoriul României vor fi „cu siguranță” doborâte
Screenshot 2025-10-22 135233
Vestul ține Ucraina în viață, China ține Rusia. „Războiul mai poate dura 1-3 ani”. Analiza comandorului Sandu Mateiu
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a răspuns Victoria Beckham când a fost întrebată direct despre aventura lui David cu Rebecca Loss...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Ce au scris italienii înaintea meciului de la București, dintre FCSB și Bologna: „Construcții în stil...
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum poți deveni moștenitor legal dacă nu ești rudă directă
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
S-a terminat! Final în ”telenovela Edi Iordănescu”
Pro FM
Paula Seling, la trei ani de la divorțul de bărbatul pe care l-a iubit 17 ani: "Schimbările nu sunt foarte...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
DOCUMENT CCR dezbate 6 cereri de creștere a pensiei. Care pensionari ar putea lua bani în plus?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Diane Lane, după ce Jennifer Lopez a dezvăluit rolul pe care regretă că l-a refuzat: „A fost rândul meu”
UTV
Gestul care a făcut-o pe Adela Popescu să plângă: mesajul emoționant al fiului său