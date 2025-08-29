Live TV

După Ursula von der Leyen, și șeful Consiliului European vine în România. Antonio Costa va face „turul capitalelor” UE

Data publicării:
European Council President Antonio Costa speaks during a press conference
Antonio Costa, președintele Consiliului European. Foto: Profimedia

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, îi va vizita pe liderii statelor membre, în ţările lor, în primele trei săptămâni ale lunii viitoare, el urmând să se întâlnească la Bucureşti cu preşedintele român Nicuşor Dan pe 4 septembrie, informează un comunicat al Consiliului European.

Acest aşa-numit „tur al capitalelorîi va permite preşedintelui Costa să adune opinii de la şefii de stat şi de guvern privind situaţia din UE şi să pregătească terenul pentru următoarele summituri internaţionale şi ale Consiliului European.

În următoarele trei săptămâni, voi călători în întreaga Europă pentru a-i întâlni pe liderii UE în capitalele lor. Discuţiile vor ajuta la conturarea agendei noastre comune pentru lunile viitoare, a declarat Costa, citat în comunicat.

Ca preşedinte al Consiliului European, este de datoria mea să ascult şi să înţeleg priorităţile tuturor liderilor, în special în aceste vremuri de nesiguranţă. Rolul meu este să construiesc consens. Cu fiecare vizită, voi face eforturi pentru a întări cooperarea noastră, pentru că în lumea imprevizibilă de astăzi, unitatea noastră este cea mai mare putere a noastră, a adăugat preşedintele Consiliului European.

În întâlnirile cu liderii statelor UE, Antonio Costa va discuta principalele priorităţi politice, precum şi despre metode de lucru în Consiliul European.

Costa va vizita majoritatea ţărilor UE între 1 şi 19 septembrie. O primă întâlnire cu premierul belgian Bart de Wever a avut loc pe 27 septembrie la Bruxelles.

În prima săptămână a acestui tur, Antonio Costa se va întâlni cu prim-ministrul sloven Robert Golob pe 2 septembrie. Vizita va fi precedată de participarea sa la Forumul strategic de la Bled de pe 1 septembrie, unde va susţine un discurs.

Pe 2 septembrie, Costa se va întâlni cu premierul croat Andrej Plenkovic la Zagreb, iar pe 3 septembrie cu cancelarul austriac Christian Stocker la Viena.

Pe 4 septembrie, preşedintele Consiliului European se va afla în România, unde se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan, şi în Bulgaria, unde va avea o întrevedere cu preşedintele Rossen Jeliazkov.

Săptămâna se va încheia cu întâlniri cu premierul Petr Fiala, în Cehia, şi cu prim-ministrul Dick Schoof, în Olanda, pe 5 septembrie, când vor fi anunţate şi detaliile pentru următoarea săptămână. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere: taxe pe...
guvern
3
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
elevi la examen
4
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră...
livrator politist
5
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Digi Sport
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nava ucrainean simferopol dunare
Noi imagini cu momentul atacului rusesc din Delta Dunării asupra...
FED CRIMA OTOPENI 290825 R12_01968
Negociatori și trupe speciale la Otopeni. Un bărbat și-a ucis copilul...
dan tanasa
O nouă controversă generată de Dan Tanasă, după ce a reclamat că a...
tulsi gabbard John Ratcliffe Kash Patel
Directoarea Serviciilor de Informații ale SUA a publicat, aparent din...
Ultimele știri
Accident grav în Buzău. Un adolescent de 14 ani a murit și patru tineri au fost răniți după ce mașina lor s-a izbit de un cap de pod
Două cazuri de infectare cu virusul West Nile în judeţul Timiş. Unul dintre pacienţi este în stare gravă la ATI
Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Canada și Cipru. Surprizele din selecționata României
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ursula von der leyen
Von der Leyen, după ce a vorbit la telefon cu Trump și Zelenski: „Putin trebuie să vină la masa negocierilor”
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen vine luni în vizită la Constanța. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan
ue kiev
Rusia a bombardat „în mod intenționat” reprezentanța UE de la Kiev. Anunțul președintelui Consiliului European
Ursula von der Leyen dă mâna cu Donald Trump la întâlnirea din Scoția
Donald Trump ar putea declanșa un „secol al umilinței” pentru Europa. Ce alte „bătălii” vor izbucni în războiul comercial cu SUA
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Golfing Getaway
Acordul cu SUA zdruncină credibilitatea UE. Bruxelles-ul, acuzat că subminează principiile comerțului internațional (Politico)
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna septembrie 2025. Investițiile Taurilor încep să dea roade, Leii sunt în centrul atenției
Cancan
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator...
Fanatik.ro
Primarul PNL al Slatinei, reacție furibundă după o înregistrare telefonică apărută pe Facebook: „Nu am...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Culisele cazului din Otopeni: părinții au încercat să acopere crima. Cum a murit copilul de 3 ani și cine...
Adevărul
Ecaterina Varga, nobila maghiară care i-a cucerit pe moți. „Erau în stare să-și jertfească viața pentru...
Playtech
Mihaela Rădulescu, abandonată de prieteni și familie! A răbufnit, la 40 de zile de la moartea lui Felix...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
S-a încheiat "telenovela" Florinel Coman. Gigi Becali exultă: "Facem echipă mare!"
Pro FM
Selena Gomez, în costum de baie și cu voal prins în păr, la petrecerea burlăcițelor. Imaginile de peste 4...
Film Now
Actor cu experiență, comentariu tăios despre Jennifer Lopez. Fostul coleg de platou al actriței nu a...
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc...
Newsweek
Ministrul Muncii a promis că va crește, azi, 1.500.000 pensii. Cum au fost păcăliți pensionarii
Digi FM
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a...
Digi World
Viață extraterestră mai aproape decât credeam? Descoperire surprinzătoare pe o planetă pitică din sistemul...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum arată Kim Novak din "Vertigo" la 92 de ani. Actrița făcută celebră de Hitchcock, elegantă și tonică la...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie