Live TV

După vizita în România, Zelenski merge la Paris. Ce mesaj îi va transmite lui Macron despre negocierile de pace cu Rusia

Data actualizării: Data publicării:
Paris, France. 06th Jan, 2026. Ukraine's President Volodymyr Zelensky received at the Elysee Palace on January 6, 2026, as part of a summit of the Coalition of the Willing. - 06/01/2026 - France/Ile-de-France (region)/Paris - Antonin Burat/Le Pictorium Cr
Volodimir Zelenski, întâmpinat de Emmanuel Macron la Palatul Elysee. Foto Profimedia

Preşedintele francez Emmanuel Macron îl va primi vineri la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, care joi se află în România, şi vor discuta, printre altele, despre „mijloacele de a intensifica presiunea asupra Rusiei” după patru ani de război, „în special prin combaterea flotei sale fantomă”, a anunţat joi Palatul Elysee, citat de Agerpres.

Cei doi lideri „vor discuta, de asemenea, despre condiţiile pentru o pace durabilă şi echitabilă şi vor face un bilanţ, în acest sens, al angajamentelor asumate în cadrul Coaliţiei de Voinţă pentru garanţii de securitate”, a precizat Preşedinţia franceză.

Aliaţii Ucrainei, reuniţi în cadrul acestei coaliţii de 35 de ţări, au solicitat din nou Rusiei, la 24 februarie, un „armistiţiu necondiţionat”, chiar dacă Emmanuel Macron s-a declarat cu această ocazie „foarte sceptic” cu privire la posibilitatea de a ajunge la „pace pe termen scurt”. De asemenea, în ianuarie, aceştia au convenit să desfăşoare o forţă multinaţională în Ucraina în cazul unui tratat de pace, cu „sprijinul” Washingtonului, şi au stabilit că încetarea focului va fi monitorizată de un mecanism sub conducere americană.

În timpul noii sale vizite la Paris - precedenta a avut loc pe 6 ianuarie -, Volodimir Zelensky va discuta cu omologul său francez şi despre „sprijinul Franţei şi al partenerilor europeni pentru a ajuta Ucraina să se apere”. În timp ce Donald Trump a sugerat luni că ar putea ridica sancţiunile asupra petrolului din cauza creşterii preţurilor legate de războiul din Orientul Mijlociu, fără a preciza însă că acest lucru va viza Rusia, ţările G7 au repetat miercuri că această situaţie nu justifică „în niciun caz” atenuarea sancţiunilor impuse Moscovei.

În acest context, Emmanuel Macron şi Volodimir Zelenski vor analiza cazul „flotei fantomă” a Rusiei, compusă din nave cu proprietari necunoscuţi, utilizate pentru a eluda sancţiunile occidentale, transportând petrol, cereale sau alte produse.

Pe câmpul de luptă, forţele ruse au înregistrat în februarie cea mai slabă avansare în Ucraina din primăvara anului 2024, sub efectul contraofensivelor ucrainene, în special în sud-est, potrivit analizei AFP a datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Rusia se află „într-o situaţie de eşec militar, strategic şi economic”, estimează Palatul Elysee.

La rândul lor, Statele Unite au propus organizarea săptămâna viitoare a unui nou ciclu de negocieri între Kiev şi Moscova, cu medierea americană. Potrivit lui Volodimir Zelenski, aceste discuţii ar putea avea loc în Elveţia sau Turcia.

Citește și: Zelenski a anunţat că Ucraina a primit de la Germania un nou lot de rachete pentru sistemele Patriot

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Digi Sport
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Volodimir Zelenski, vizită oficială în România. Președintele Ucrainei se va întâlni cu Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan
sistem patriot
Zelenski a anunţat că Ucraina a primit de la Germania un nou lot de rachete pentru sistemele Patriot
volodimir zelenski mar a lago trump
Zelenski către Trump: Puneți mai multă presiune pe Putin, „nu pe mine”
donald trump
Un important lider european contrazice declarațiile lui Trump privind războiul din Iran
nicusor da da noroc cu volodimir zelenski
Nicușor Dan îl primește joi, la Cotroceni, pe Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean, întâlnire și cu Ilie Bolojan
Recomandările redacţiei
Iulian-Mugurel-Vrabete
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul formaţiei Holograf, a murit...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Bază italiană din Irak, lovită...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Când va fi lansată noua platformă digitală din Sănătate. Alexandru...
Silhouettes of Trump and Putin facing each other against a dramatic nuclear explosion background, symbolizing global tension, conflict, and the threat
„Noi vom fi următorii”. Șeful comuniștilor din Rusia se teme că Trump...
Ultimele știri
„Satana în persoană”. Consilierul lui Mojtaba Khamenei îl atacă dur pe Trump: „Cel mai prost președinte american”
Momentul în care dronele ucrainene atacă posturile de comandă rusești din Selidove, la 20 km în spatele liniei frontului
Produsele cosmetice ar putea avea etichete digitale. Informațiile despre ingrediente și utilizare, accesibile prin cod QR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
Suma uriaşă strânsă de DDB pentru a ajuta Dinamo: “Toţi banii au fost băgaţi în club!”. Cum funcţionează...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
O angajată a Senatului a mers la CAR să ceară un împrumut și a ajuns condamnată pentru înșelăciune. Rețeaua...
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Autorităţile din Turcia, mesaj pentru turişti! Ce se întâmplă cu vacanţele programate. Destinaţiile preferate
Digi FM
Fanii Holograf observaseră că ceva nu e în regulă cu Mugurel Vrabete, încă din februarie: “Ce se întâmplă cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Motivul pentru care Matthew Fox, starul din „Lost”, a părăsit Hollywood-ul în apogeul celebrității sale: „Era...
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Holograf, mesaj după moartea lui Mugurel Vrabete: "Ne doare enorm lipsa lui. A fost un punct de echilibru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Nicole Kidman, primele declarații despre divorțul de Keith Urban: „2025 nu a fost anul meu!” Ce planuri are...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...