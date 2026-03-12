După vizita în România, Zelenski merge la Paris. Ce mesaj îi va transmite lui Macron despre negocierile de pace cu Rusia

Preşedintele francez Emmanuel Macron îl va primi vineri la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, care joi se află în România, şi vor discuta, printre altele, despre „mijloacele de a intensifica presiunea asupra Rusiei” după patru ani de război, „în special prin combaterea flotei sale fantomă”, a anunţat joi Palatul Elysee, citat de Agerpres.

Cei doi lideri „vor discuta, de asemenea, despre condiţiile pentru o pace durabilă şi echitabilă şi vor face un bilanţ, în acest sens, al angajamentelor asumate în cadrul Coaliţiei de Voinţă pentru garanţii de securitate”, a precizat Preşedinţia franceză.

Aliaţii Ucrainei, reuniţi în cadrul acestei coaliţii de 35 de ţări, au solicitat din nou Rusiei, la 24 februarie, un „armistiţiu necondiţionat”, chiar dacă Emmanuel Macron s-a declarat cu această ocazie „foarte sceptic” cu privire la posibilitatea de a ajunge la „pace pe termen scurt”. De asemenea, în ianuarie, aceştia au convenit să desfăşoare o forţă multinaţională în Ucraina în cazul unui tratat de pace, cu „sprijinul” Washingtonului, şi au stabilit că încetarea focului va fi monitorizată de un mecanism sub conducere americană.

În timpul noii sale vizite la Paris - precedenta a avut loc pe 6 ianuarie -, Volodimir Zelensky va discuta cu omologul său francez şi despre „sprijinul Franţei şi al partenerilor europeni pentru a ajuta Ucraina să se apere”. În timp ce Donald Trump a sugerat luni că ar putea ridica sancţiunile asupra petrolului din cauza creşterii preţurilor legate de războiul din Orientul Mijlociu, fără a preciza însă că acest lucru va viza Rusia, ţările G7 au repetat miercuri că această situaţie nu justifică „în niciun caz” atenuarea sancţiunilor impuse Moscovei.

În acest context, Emmanuel Macron şi Volodimir Zelenski vor analiza cazul „flotei fantomă” a Rusiei, compusă din nave cu proprietari necunoscuţi, utilizate pentru a eluda sancţiunile occidentale, transportând petrol, cereale sau alte produse.

Pe câmpul de luptă, forţele ruse au înregistrat în februarie cea mai slabă avansare în Ucraina din primăvara anului 2024, sub efectul contraofensivelor ucrainene, în special în sud-est, potrivit analizei AFP a datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Rusia se află „într-o situaţie de eşec militar, strategic şi economic”, estimează Palatul Elysee.

La rândul lor, Statele Unite au propus organizarea săptămâna viitoare a unui nou ciclu de negocieri între Kiev şi Moscova, cu medierea americană. Potrivit lui Volodimir Zelenski, aceste discuţii ar putea avea loc în Elveţia sau Turcia.

Editor : C.A.