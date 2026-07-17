„E ca în «Mad Max», dar pe mare”. Noua „autostradă” a cocainei: strategia în stilul SUA propusă pentru lupta antidrog în Europa

Barca apare prin lentila verde și pixelată a unui dispozitiv de vedere pe întuneric, alunecând pe suprafața Oceanului Atlantic, la sute de mile de coastele europene. La bord se află 2,5 tone de cocaină, patru membri ai echipajului și un ansamblu de motoare de mare putere, capabile să depășească majoritatea navelor pazei de coastă. Apoi, o lumină orbitoare, un nor de fum, iar nava de contrabandă de mare viteză, cunoscută sub numele de „go-fast”, se oprește brusc, imobilizată de un glonț tras în motoarele sale de un lunetist al marinei franceze care trăgea dintr-un elicopter, relatează Washington Post.

Operațiunea din octombrie a fost prima ocazie în care armata franceză sau orice altă forță militară europeană a deschis focul asupra unor nave implicate în traficul de droguri, care au transformat un coridor al Atlanticului, în largul coastelor vestice ale Africii, într-o nouă „autostradă a cocainei”, potrivit unor oficiali europeni și autorităților de combatere a traficului de droguri.

Însă astfel de lovituri cu gloanțe asupra motoarelor exterioare ar putea deveni mai frecvente dacă autoritățile europene de combatere a traficului de droguri vor reuși să includă focul de lunetist și alte tactici militare în arsenalul extins de combatere a traficului de droguri.

Propunerile Europei sunt cu mult inferioare tacticii adoptate de administrația Trump, care a calificat cartelurile de droguri drept organizații teroriste și a lansat atacuri cu rachete asupra a zeci de nave suspectate de contrabandă în Caraibe, ucigând cel puțin 221 de persoane, notează sursa citată.

Însă principala agenția europeană în lupta împotriva traficului de droguri a îndemnat statele membre în acest an să adopte noi competențe legale care să permită desfășurarea unui număr mai mare de operațiuni de tip militar, potrivit unor documente confidențiale analizate de The Washington Post în cadrul unei anchete comune cu postul de televiziune german NDR, Le Monde din Franța, NRC din Țările de Jos și alte organizații de presă europene.

O „notă de îndemn la acțiune” emisă de Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime (MAOC) solicită „utilizarea forței în timpul urmăririlor maritime, permițând aplicarea unor tactici de blocare a motoarelor și folosirea armelor de foc”.

Autoritățile maritime franceze au aprobat planul MAOC într-un document separat, subliniind că autoritățile nu au reușit să oprească decât o mică parte din navele care transportau cocaină către Europa, „din cauza lipsei de mijloace navale”.

Tendința către o abordare mai militarizată — care se confruntă cu opoziție în unele capitale — reflectă îngrijorarea tot mai mare față de cantitatea record de cocaină care ajunge pe coastele Europei și de capacitatea traficanților de droguri de a ocoli măsurile de apărare europene.

După ani de acțiuni de combatere a contrabandei în Rotterdam, Hamburg și alte porturi importante, rețelele de contrabandă descarcă din ce în ce mai des încărcăturile în Atlantic înainte de a ajunge în apele teritoriale europene, au declarat oficialii, distribuind pachete de cocaină către ambarcațiuni mai mici și mai greu de depistat, care urmează semnalele GPS către punctele de livrare din porturi mici și golfuri.

Multe transferuri au loc în cadrul unor flote care nu sunt altceva decât flote de trafic de droguri în marea liberă, au declarat oficialii.

Navele de transport din America de Sud se îndreaptă spre tabere plutitoare formate din ambarcațiuni rapide legate între ele, iar navele de aprovizionare aduc alimente și combustibil echipajelor care, uneori, așteaptă săptămâni întregi pentru a primi încărcătura ilegală și coordonatele.

„E ca în «Mad Max», dar pe mare”, a declarat Dimitri Zoulas, șeful OFAST, agenția națională franceză de combatere a traficului de droguri. În ceea ce privește Europa, a adăugat el, „este un fenomen fără precedent la o asemenea amploare”.

În Caraibe, administrația Trump a recurs la atacuri cu rachete pentru a distruge cel puțin 67 de ambarcațiuni în apele internaționale din largul Americii Centrale și de Sud, ucigând membri ai echipajului, fără a furniza dovezi suficiente că la bord se aflau narcotice. În cadrul unor interviuri, mai mulți oficiali occidentali din domeniul securității au afirmat că aceste operațiuni ale SUA par să încalce dreptul internațional.

„Nu discutăm despre a face asta”, a declarat un oficial, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre operațiuni sensibile. Cu toate acestea, oficialii europeni au menționat necesitatea unor măsuri mai ferme pentru a combate creșterea ofertei de cocaină.

Amploarea problemei a fost evidențiată în luna mai, când trupele speciale spaniole au efectuat un raid nocturn asupra unei nave de marfă situate la sud de Insulele Canare — o operațiune care a dus la cea mai mare captură de cocaină înregistrată vreodată.

Autoritățile spaniole au confiscat 30 de tone de cocaină ascunse într-o cameră etanșă a navei Arconian, potrivit documentelor judiciare și declarațiilor guvernamentale. De asemenea, au descoperit containere cu peste 11.000 de galoane de benzină, combustibil care, potrivit autorităților, era probabil destinat unei flote de ambarcațiuni rapide.

În ansamblu, cantitatea de cocaină confiscată de autoritățile europene a crescut de peste șapte ori față de 2014, potrivit Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, care estimează că vânzările anuale pe stradă de pe continent se apropie acum de 14 miliarde de dolari.

„Tsunami de cocaină”

Excesul de cocaină din Europa este alimentat, în parte, de nivelurile record ale cultivării plantei de coca în Columbia, de o reorientare de lungă durată a cererii din SUA către fentanil și alte droguri sintetice, precum și de percepția cartelurilor că Europa reprezintă o piață mai profitabilă și mai puțin protejată, au declarat oficialii.

„Cartelurile și-au îndreptat atenția către Europa, în contextul unor operațiuni de interdicție și de zădărnicire mai agresive din partea Statelor Unite”, a declarat Derek Maltz, un ofițer de carieră al DEA care a ocupat funcția de administrator interimar în cadrul administrației Trump anul trecut.

În parte din acest motiv, a afirmat Maltz: „Regatul Unit și Europa sunt lovite de un tsunami de cocaină”.

Unii oficiali consideră că atacul cu lunetistul din octombrie reprezintă o demonstrație a unei capacități care ar putea schimba calculele cartelurilor. Acțiunea a făcut parte dintr-o misiune comună denumită „Operațiunea Galgo”, numită astfel după o rasă de câini asemănătoare ogarilor.

Operațiunea, care a necesitat luni întregi de planificare, a vizat zone din Oceanul Atlantic utilizate din ce în ce mai des pentru livrări de cocaină, potrivit informațiilor publicate de MAOC. La aceasta au participat trei fregate, trei avioane de supraveghere și două elicoptere.

Tirul lunetistului a avut loc în apropierea insulei portugheze Madeira, la aproximativ 600 de mile de continent. Armata franceză a făcut public un videoclip cu operațiunea.

„Vedem sute de ambarcațiuni rapide care intră” în astfel de zone din larg pentru a prelua încărcături de la nave mai mari, a declarat Andy Kraag, directorul Centrului European pentru Combaterea Criminalității Grave și Organizate din Țările de Jos. Odată încărcate, „vor încerca să scape de tine prin orice mijloace posibile”, a spus Kraag.

Propulsate de mai multe motoare exterioare, ambarcațiunile pot atinge viteze de până la 160 km/h și pot acționa în grupuri, au declarat oficialii, depășind și copleșind navele obișnuite ale pazei de coastă sau ale patrulelor portuare.

Spania a interzis ambarcațiunile de mare viteză în 2018, din cauza legăturii acestora cu traficul de droguri și de persoane. Cu toate acestea, aceste ambarcațiuni sunt în continuare omniprezente în operațiunile de contrabandă. Imaginile din satelit arată „cimitire” în care se află zeci de ambarcațiuni de mare viteză confiscate sau abandonate — cunoscute sub denumirea de „narcolanchas” în spaniolă — de-a lungul căilor navigabile ale țării.

La începutul acestui an, poliția spaniolă a fost implicată într-un schimb de focuri cu contrabandiști aflați la bordul unor ambarcațiuni de mare viteză care parcurseseră 20 de mile în amonte pe râul Guadalquivir, în direcția Seviliei. În 2024, doi polițiști spanioli au fost uciși atunci când nava lor a fost lovită de o ambarcațiune de mare viteză condusă de presupuși contrabandiști, în apropierea orașului de coastă Cadiz.

Barcile costă sute de mii de dolari, o sumă care le face relativ ușor de înlocuit pentru organizațiile de trafic de droguri, ale căror transporturi au o valoare pe piața neagră care depășește 100 de milioane de dolari, au afirmat experții.

Documentul MAOC a solicitat o mobilizare mai amplă a resurselor militare și de combatere a traficului de droguri ale Uniunii Europene în coridorul de contrabandă cu cocaină, care se întinde de la Capul Verde, în largul coastelor Africii de Vest, până dincolo de Insulele Canare ale Spaniei. Navele și aeronavele poziționate în această zonă ar trebui să aibă „un mandat clar pentru operațiuni de combatere a traficului de droguri”, se menționează în notă. De asemenea, documentul a solicitat ca Europa să acorde finanțare celor care doresc să se alăture efortului, inclusiv Marinei senegaleze și Gărzii de Coastă din Capul Verde.

Paulo Silva, un înalt funcționar al MAOC, a refuzat să comenteze nota, dar a recunoscut că în Europa ajung cantități uriașe de cocaină, în parte din cauza faptului că resursele necesare pentru a opri transporturile sunt insuficiente.

MAOC, cu sediul la Lisabona, este un consorțiu dedicat colectării și schimbului de informații, care nu desfășoară operațiuni proprii. Acesta are opt țări membre, printre care Franța, Spania, Germania și Regatul Unit, precum și ofițeri de legătură din cadrul Administrației pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA).

Citește și: Concentrații mai mari de cocaină și ketamină, detectate în apele uzate din Europa (studiu)

Transferuri multiple

Într-un interviu, Silva a declarat că informațiile de care dispune Europa cu privire la transporturile de cocaină depășesc cu mult capacitățile sale de interceptare. MAOC a contribuit la confiscarea a peste 100 de tone de cocaină anul trecut, a spus el, dar deținea informații despre nave și aeronave suspectate că transportau încă 770 de tone — transporturi pe care autoritățile nu au fost în măsură să le oprească.

Confiscările „sunt doar vârful aisbergului”, a spus el, subliniind că urmărirea și interceptarea devin mai dificile odată ce cocaina a fost transferată de pe o navă mare pe ambarcațiuni mai mici și mai rapide. „Uneori pur și simplu nu dispunem de resursele necesare pentru a încerca să oprim o operațiune de trafic de droguri înainte ca transferul să aibă loc”, a spus el.

Cartelurile recurg din ce în ce mai des la transferuri multiple pentru a se sustrage autorităților. Reprezentanții oficiali au declarat că, în prezent, transporturile de cocaină schimbă nava, în medie, de trei ori înainte de a ajunge în Europa, după ce, timp de mai mulți ani, cocaina era introdusă ilegal în principal la bordul unor nave container uriașe, în marile porturi europene.

Perspectivele privind mobilizarea avută în vedere de MAOC rămân neclare. Constrângerile juridice și prioritățile în materie de securitate fac ca multe guverne europene să fie reticente în a-și mobiliza forțele armate în misiuni de combatere a traficului de droguri, considerate a fi de competența poliției și a autorităților antidrog.

Întrebat dacă această situație s-ar putea schimba în Germania, Ministerul de Interne a răspuns printr-o declarație în care se preciza că „desfășurarea forțelor [militare] pentru combaterea criminalității nu este, în principiu, prevăzută”.

Dintre țările europene, doar Franța și Marea Britanie recunosc că își autorizează forțele armate să folosească focul de neutralizare în misiunile de combatere a traficului de droguri.

Marea Britanie, unde majoritatea transporturilor de cocaină sosesc cu avioane de mici dimensiuni și prin alte mijloace, nu a folosit această tactică în Canalul Mânecii sau în alte zone din apropierea granițelor sale, au declarat oficialii. În schimb, astfel de operațiuni au avut loc, în general, în Caraibe și în Golful Oman, unde Marina Regală Britanică acționează în cadrul unui parteneriat naval multinațional care patrulează apele internaționale.

Franța și Marea Britanie au refuzat să răspundă la întrebările privind temeiurile juridice pe care se bazează atunci când efectuează atacuri asupra navelor implicate în contrabandă. „Orice operațiuni de combatere a traficului de droguri sunt desfășurate în deplină conformitate cu cadrele juridice naționale și internaționale”, a declarat Ministerul Apărării din Marea Britanie într-un comunicat.

Nu există cifre precise cu privire la cantitatea de cocaină care ajunge în Europa la bordul ambarcațiunilor de mare viteză, versiuni simplificate ale navelor ostentative care au devenit celebre în serialul de televiziune „Miami Vice” din anii 1980. Totuși, datele arată clar că a avut loc o schimbare fundamentală în activitatea de contrabandă.

Capturile din Anvers, Rotterdam și alte porturi importante au scăzut drastic în ultimii ani, în urma unor acțiuni de combatere a traficului de droguri de mare amploare. De exemplu, confiscările din Hamburg au scăzut la doar cinci tone în 2024, de la 37 de tone în 2023. Totuși, prețul de stradă al cocainei a scăzut, de asemenea, în mod constant, au afirmat oficialii, ceea ce indică o ofertă continuă și abundentă.

O mare parte din aceste livrări ajung acum în Spania și Portugalia, au declarat oficialii, înainte de a fi încărcate în camioane și alte vehicule pentru a fi distribuite în toată Europa.

Ambarcațiunile de mare viteză reprezintă doar o parte din acest fenomen. Autoritățile au declarat că traficanții au recurs, de asemenea, la nave submersibile care se deplasează sub linia de plutire, la aeronave mici care pot ateriza pe piste private și la utilizarea unor porturi mai permisive din Africa de Vest pentru a descărca transporturile pe bărci de pescuit și alte nave.

Nava Arconian, care a fost percheziționată de comandourile spaniole, era înregistrată pe numele unei companii din Sierra Leone. Conform relatărilor presei spaniole, operațiunea a fost declanșată pe baza informațiilor furnizate de autoritățile olandeze și de DEA.

Autoritățile spaniole au arestat 17 membri ai echipajului de origine filipineză, precum și șase cetățeni olandezi suspectați că se aflau la bord pentru a păzi încărcătura ilegală și care erau înarmați cu arme semiautomate.

Cocaina a fost ambalată în peste 1.200 de pachete, fiecare marcat cu un nume sau o marcă care corespundea probabil diferitelor grupări criminale care urmau să preia marfa, au declarat oficialii. O hotărâre preliminară pronunțată în acest caz de o instanță spaniolă a precizat că planul privind acest transport masiv prevedea „introducerea iminentă a acestuia în Peninsula Iberică”.

Citește și:

Belgia riscă să fie copleșită de carteluri, avertizează un judecător din Anvers: „Drogurile pun în pericol coeziunea socială a țării”

Cum intră drogurile în țara noastră. Anul trecut, în România au fost capturate peste 3 tone de stupefiante (raport DIICOT)

Editor : A.M.G.