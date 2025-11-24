Live TV

„E de rahat”. Părerile ucrainenilor din prima linie despre planul care ar obliga Kievul să renunțe la teritoriu

Soldați ucraineni în Pokrovsk. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Renunțarea la teritoriu Reducerea dimensiunii forțelor armate ale Ucrainei

Soldații ucraineni de pe linia frontului au reacționat la proiectul de propuneri de pace al SUA cu un amestec de sfidare, furie și resemnare. 

BBC a vorbit cu șase dintre ei, care au trimis opiniile lor prin intermediul rețelelor sociale și al e-mailului, ca răspuns la planul inițial al SUA, ale cărui detalii au fost divulgate săptămâna trecută.

De atunci, negociatorii americani și ucraineni au lucrat la modificarea propunerilor și sunt hotărâți să continue discuțiile despre „cadrul de pace”.

Despre planul inițial al SUA, Yaroslav, din estul Ucrainei, spune că „e de rahat... nimeni nu-l va susține”, în timp ce un medic militar cu indicativul Shtutser l-a respins ca fiind „un proiect de plan de pace absolut rușinos, nedemn de atenția noastră”.

Dar un soldat cu indicativul Snake ne-a spus că „e timpul să ne punem de acord măcar asupra unui lucru”.

Iată ce au avut de spus soldații care au vorbit cu BBC despre unele dintre punctele cheie ale proiectului inițial al planului de pace al SUA.

Renunțarea la teritoriu

SUA a prezentat un proiect de propunere de pace într-un moment în care Rusia înregistrează progrese semnificative pe câmpul de luptă. Numai în ultima lună, Ucraina a pierdut încă 450 km pătrați în favoarea Rusiei.

Kievul controlează încă aproximativ 15% din regiunea Donbas, partea de est a Ucrainei care cuprinde regiunile Luhansk și Donetsk, care reprezintă un obiectiv militar cheie pentru Rusia. Însă planul inițial al SUA propune ca Ucraina să renunțe la întreaga regiune, chiar și la părțile pe care le-a apărat cu succes timp de aproape patru ani de război pe scară largă.

„Să o ia”, a declarat Snake pentru BBC. „Practic, nu mai este nimeni în orașe și sate... Nu luptăm pentru oameni, ci pentru pământ, pierzând tot mai mulți oameni.”

Andrii, un ofițer din statul major al Ucrainei, spune că ceea ce se propune pentru Luhansk și Donețk este „dureros și dificil”, dar sugerează că țara s-ar putea să nu aibă altă opțiune.

harta bbc
Sursa foto: ISW

Ucraina apără regiunea din 2014, când Rusia a anexat Crimeea și forțele sale proxy au ocupat părți din Donbas. „Poate că nu vrem să renunțăm la ea, dar nu vom putea să o păstrăm cu forța militară și resurse”, spune Andrii.

Estul Ucrainei a fost scena celor mai intense lupte din acest război, iar Ucraina a pierdut zeci de mii de soldați apărând această regiune.

Matros, care luptă din 2018, ne-a spus că renunțarea la Donbas ar „anula totul – toate eforturile forțelor armate”.

„Ar însemna să nu ținem cont de viețile soldaților și civililor căzuți la datorie”, a spus el.

Reducerea dimensiunii forțelor armate ale Ucrainei

Proiectul de plan de pace al SUA prevede limitarea dimensiunii forțelor armate ale Ucrainei la 600.000 de soldați. Aceasta este încă o cifră semnificativ mai mare decât înainte de invazia pe scară largă, când efectivul său permanent era de aproximativ 250.000 de soldați, dar mai mică decât dimensiunea sa actuală. Cele mai recente estimări sugerează că forța militară a Ucrainei este de peste 800.000 de soldați.

Snake consideră că țara va avea nevoie de mulți dintre cei care poartă în prezent uniformă pentru a ajuta la reconstrucția Ucrainei după încheierea războiului. „Ce rost are să ai atât de mulți oameni în armată dacă vor exista garanții de securitate?”, întreabă el.

Andrii, ofițerul de stat major, este de acord. „Dacă există garanții de securitate, atunci, desigur, nu are rost să menținem o armată atât de mare”, spune el. „Oamenii sunt obosiți și vor să se întoarcă la familiile lor. Nu există niciun motiv să-i menținem într-o armată de timp de pace după război.” El consideră că economia Ucrainei nu ar putea susține forțe armate atât de mari în timp de pace.

Medicul militar Shtutser nu este de acord, afirmând că armata ucraineană „este singurul lucru care ne separă de înfrângere și sclavie”, în timp ce Matros califică propunerea de reducere a efectivelor armatei drept „absurdă și manipulatoare”.

