„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear

Petro Hurin spune că starea lui de sănătate nu a mai fost la fel de când a fost trimis, în urmă cu 40 de ani, să curețe zona de la Cernobîl, în urma celui mai grav accident nuclear din istorie. El a făcut parte din sutele de mii de „lichidatori” mobilizați pentru a curăța zona în urma exploziei de la reactorul patru al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, pe 26 aprilie 1986. Dezastrul a împrăștiat nori de materiale radioactive peste o mare parte a Europei, relatează Reuters.

Treizeci și unu de muncitori ai centralei și pompieri au murit imediat după accident, în mare parte din cauza sindromului de radiații acute. De atunci, alte mii de persoane au decedat din cauza unor boli legate de radiații, precum cancerul, deși numărul total al victimelor și efectele pe termen lung asupra sănătății rămân subiectul unor dezbateri aprinse.

La acea vreme, Hurin lucra pentru o firmă care furniza excavatoare și utilaje de construcții, care l-a trimis în zona de excludere de la Cernobîl în iunie 1986. Din cele 40 de persoane trimise de compania sa, doar cinci mai sunt în viață astăzi, a spus el.

„Niciunul dintre cei afectați de accidentul de la Cernobîl nu se bucură de o sănătate bună”, a spus bărbatul în vârstă de 76 de ani. „E o moarte lentă și chinuitoare.”

Autoritățile sovietice s-au străduit să ascundă amploarea dezastrului de la Cernobîl, refuzând să anuleze parada de 1 mai de la Kiev, situat la aproximativ 100 km spre sud. Actualul guvern al Ucrainei a subliniat modul defectuos în care autoritățile sovietice au gestionat accidentul și încercările de a mușamaliza dezastrul.

Hurin a spus că unii colegi au prezentat certificate medicale pentru a se sustrage de la serviciul la Cernobîl, dar el era dispus să ajute.

„Mi-am dat seama că, oricât de mică ar fi fost contribuția mea, făceam tot ce-mi stătea în putință pentru a ajuta la stăpânirea acestei bestii atomice”, a spus el.

Lucrând în ture de 12 ore, Hurin a folosit un excavator pentru a încărca beton uscat amestecat cu plumb – adus la șantier cu barja – în camioane, în vederea transportului către reactor, unde a fost amestecat pentru a construi un sarcofag masiv menit să rețină radiațiile.

„Praful era îngrozitor”, și-a amintit Hurin. „După ce lucrai o jumătate de oră cu masca de protecție, aceasta ajungea să arate (maro) ca o ceapă.”

După patru zile, Hurin a spus că a început să aibă simptome severe, precum dureri de cap, dureri în piept, sângerări și un gust metalic în gât. Medicii l-au tratat, dar, după încă un schimb de tură, abia mai putea să meargă. Se temea că mai avea „o zi sau două” de trăit.

„Am fost dus la spital, iar medicii mi-au făcut mai întâi o analiză de sânge”, a spus Hurin. „Mi-au înțepat toate degetele și a ieșit un lichid palid, dar nu sânge.”

Medicii sovietici au refuzat să diagnosticheze boala cauzată de radiații, o constatare care, potrivit lui, nu era permisă la acea vreme. În schimb, i s-a spus că suferă de distonie vegetativ-vasculară, o afecțiune nervoasă adesea asociată cu stresul.

Înainte de dezastru, Hurin nu luase niciodată concediu medical, dar după aceea a petrecut aproximativ șapte luni mergând de la un spital la altul pentru a primi tratament, inclusiv o transfuzie de sânge.

El spune că a fost diagnosticat cu anemie – adesea asociată cu boala cauzată de radiații –, angină, pancreatită și o serie de alte afecțiuni. După standardele compatrioților săi, Hurin a trăit o viață lungă. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, speranța medie de viață pentru bărbați în Ucraina era de 66 de ani în 2021, înregistrând o scădere pe durata pandemiei de COVID.

Acum pensionat, Hurin locuiește împreună cu soția sa, Olha, în regiunea Cerkasi, din centrul Ucrainei. Deși are probleme de sănătate, el continuă să cânte la bayan – un tip de acordeon – și să compună cântece și poezii.

El spune că luptă pentru a obține o pensie specială de invaliditate destinată „lichidatorilor” dezastrului nuclear.

O altă catastrofă – invazia Rusiei din 2022 asupra țării sale natale – a ajuns să-i domine viața. El și soția sa, Olha, vizitează regulat un monument comemorativ din localitatea vecină Kholodnyi Yar, dedicat nepotului lor, Andrii Vorobkalo, un soldat ucrainean care a fost ucis în război acum trei ani, la vârsta de 26 de ani.

După ce fiica sa a plecat să lucreze în Europa, Hurin și soția sa l-au crescut pe Andrii de la vârsta de patru ani. Când Rusia a invadat Ucraina în 2022, Andrii și-a dat demisia de la locul de muncă din Grecia.

„A lăsat totul în urmă și a venit să apere Ucraina”, a declarat Hurin pentru Reuters, stând lângă piatra comemorativă dedicată nepotului său. „Ne gândim la Andrii tot timpul.”

Citește și:

Pericol de scurgeri radioactive în cazul prăbuşirii structurii de protecţie a reactorului de la Cernobîl (Greenpeace)

Ciuperca de la Cernobîl care pare să trăiască din radiații. Descoperirea care îi uimește pe cercetători

Editor : A.M.G.