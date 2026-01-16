În timp ce Donald Trump amenință să folosească armata americană pentru a cuceri Groenlanda, oficialii și diplomații europeni au început să discute în liniște o idee care până acum era de neconceput: cum ar arăta o ripostă? - scrie Politico.

Deși o confruntare militară între SUA și orice forță europeană ar duce probabil la unul dintre cele mai scurte războaie din istorie, există și alte modalități prin care aliații Groenlandei pot rezista președintelui american dacă acesta refuză să facă compromisuri.

Principalul punct de presiune potențial este rețeaua extinsă de active militare din regiune, pe care SUA o utilizează, în jargonul geopoliticii, pentru a proiecta puterea americană departe de casă – în Africa și mai ales în Orientul Mijlociu.

De ce ar trebui SUA să continue să aibă acces la aceste baze sau să primească sprijin din partea resurselor navale, forțelor aeriene sau chiar serviciilor de informații ale aliaților, dacă încearcă să preia teritoriul suveran al unui membru NATO precum Danemarca?

Întrebarea este atât de sensibilă încât diplomații se străduiesc să o țină departe de dezbaterile principale dintre guverne în sălile de summit ale UE sau NATO. Însă cinci oficiali și diplomați au confirmat pentru Politico că subiectul extrem de sensibil al modului în care se poate riposta împotriva lui Trump este discutat în privat pe tot continentul.

Pe lângă resursele militare ale Europei, SUA se bazează și pe Europa ca partener comercial cheie, iar guvernele europene cheltuiesc multe miliarde de dolari în fiecare an pentru a cumpăra arme americane. Toate acestea oferă un potențial avantaj dacă clienții europeni decid să nu mai cumpere din SUA.

Riscul major, spun unii oficiali, este că o astfel de provocare directă ar putea escalada rapid într-o ruptură completă a relațiilor transatlantice. Alții susțin că alianța este din ce în ce mai toxică sub Trump și că Europa trebuie să meargă mai departe.

Cel mai apropiat de a avertiza cu privire la represalii a fost președintele francez Emmanuel Macron, prin remarce criptice.

„Nu subestimăm declarațiile privind Groenlanda”, le-a spus Macron miniștrilor săi săptămâna aceasta. „Dacă suveranitatea unui stat european și aliat ar fi afectată, efectele secundare ar fi fără precedent. Franța urmărește situația cu cea mai mare atenție și va acționa în deplină solidaritate cu Danemarca.”

Un oficial al guvernului francez nu a putut confirma dacă Macron a fost sau intenționa să fie în contact cu Trump pe tema Groenlandei, dar a subliniat că „este un subiect extrem de sensibil și el cântărește fiecare cuvânt cu atenție”.

Calea ușoară sau calea grea

Avertismentul voalat al președintelui francez a venit în momentul în care miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei au deschis discuții cu administrația Trump la Washington, în căutarea unui compromis privind soarta insulei cu 57.000 de locuitori.

După discuțiile de miercuri cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, ministrul danez de externe Lars Løkke Rasmussen a încercat să pară optimist, dar a mărturisit că nu se întrevede niciun acord. „ Președintele are această dorință de a cuceri Groenlanda”, a declarat Rasmussen presei. „Prin urmare, avem în continuare o neînțelegere fundamentală.”

Diplomații din țările europene, care au refuzat să fie identificați deoarece subiectul este sensibil, au declarat că în capitalele respective sunt în curs discuții despre cum să se opună lui Trump. Opțiunile mai ușoare includ tactici de amânare, eforturi de lobby în rândul republicanilor din Washington, trimiterea de trupe aliate în Groenlanda și chiar o campanie publicitară în America.

Dar a apărut și posibilitatea de a întrerupe sprijinul pentru desfășurările militare americane, inclusiv sugestii radicale de a prelua controlul asupra bazelor americane, a spus unul dintre diplomați.

„Se poartă discuții despre cum am putea exercita presiune și spune «Hei, aveți nevoie de noi, și dacă faceți asta, vom riposta într-un fel sau altul»”, a spus diplomatul. „Dar, în același timp, nimeni nu vrea să vorbească deschis despre acest lucru.”

Principalul motiv pentru care europenii ezită să adopte o atitudine agresivă în public este că ei consideră sprijinul lui Trump esențial pentru a oferi garanții de securitate viabile Ucrainei în cadrul oricărui acord de pace cu Rusia. În același timp, mulți aliați pur și simplu nu își pot imagina o lume în care SUA să cucerească Groenlanda cu forța. „Poate că este o iluzie”, a spus diplomatul, dar a remarcat:

„Ar trebui să fim pregătiți pentru asta.”

Un alt oficial european a confirmat că guvernele discută despre cum să riposteze eficient împotriva pretențiilor teritoriale americane. „Europa are pârghii, dar acestea nu sunt utilizate la maximum”, a spus oficialul.

În acest moment, europenii nu sunt pregătiți mintal pentru escaladarea pe care o astfel de represalii ar declanșa-o. „Trebuie să fim pregătiți”, a adăugat oficialul.

În cadrul NATO – unde orice discuție despre pedepsirea americanilor rămâne în mare parte interzisă – unii subliniază că acest lucru ar fi o sabie cu două tăișuri.

„Utilizarea bazelor ca monedă de schimb pentru a obține pârghii – și acest lucru este posibil – ar duce la prejudicii reciproce”, a spus un diplomat NATO. „Europa ar pierde și mai mult din garanțiile de securitate... iar SUA ar pierde cea mai valoroasă platformă operațională avansată.”

Ce active, mai exact?

În 2024, SUA aveau 31 de baze permanente și 19 alte amplasamente militare în Europa, ca parte a Comandamentului European al Statelor Unite. Acestea includeau cel puțin 67.500 de militari în serviciu activ, potrivit ultimelor cifre ale Departamentului Apărării al SUA, cea mai mare parte dintre aceștia fiind staționați în Germania, Italia și Marea Britanie.

Printre acestea se numără cea mai mare bază NATO din Europa, situată la Ramstein, în Germania, și bazele aeriene din Marea Britanie, la Lakenheath și Mildenhall, care găzduiesc împreună aproximativ 3.000 de militari. Baza aeriană Aviano din Italia susține singura escadrilă de vânătoare americană din sudul Alpilor și este „un centru cheie al puterii aeriene NATO”, potrivit Centrului pentru Analiza Politicilor Europene.

Ben Hodges, fost comandant al trupelor americane din Europa, a declarat că aceste baze sunt „esențiale pentru pregătirea și facilitarea acțiunilor strategice globale [ale Americii]”.

Forțarea americanilor să abandoneze aceste locații ar avea un efect „dezastruos” asupra operațiunilor SUA, a spus Hodges, Ramstein fiind în special o rampă de lansare cheie pentru desfășurările americane în Orientul Mijlociu și Africa.

Aceasta nu este singura pârghie a Europei. Washingtonul ar pierde, de asemenea, aproximativ „jumătate” din capacitățile sale de partajare a informațiilor ca urmare a unei rupturi, a susținut el, în timp ce continentul ar putea, de asemenea, să amenințe că va înceta să mai cumpere arme americane. În 2024, Europa a aprobat posibile contracte interguvernamentale în valoare de 76 de miliarde de dolari – peste jumătate din totalul global al SUA.

„Europa poate contribui la salvarea NATO și a relației transatlantice cu Statele Unite, opunându-se SUA și nefiind doar un pion și cedând”, a spus Hodges.

Când Trump a bombardat Iranul în iunie anul trecut, planificatorii militari americani se așteptau la o rezistență mult mai mare din partea forțelor iraniene și au solicitat sprijinul forțelor aeriene europene, inclusiv prin intermediul bazei aeriene NATO de lângă coasta românească a Mării Negre. Chiar săptămâna trecută, forțele americane au folosit bazele britanice pentru o operațiune de capturare a unui petrolier al flotei fantomă sub pavilion rus în Atlanticul de Nord.

Oficialii europeni au indicat aceste exemple ca dovadă că Trump încă are nevoie de facilități militare în Europa.

Din punct de vedere logistic, închiderea bazelor americane ar implica „provocări profunde”, a spus Geoffrey Corn, directorul Centrului pentru Drept și Politică Militară de la Universitatea Texas Tech, cum ar fi gestionarea plecărilor trupelor și revendicările legale pentru valoarea bunurilor militare. Dar din punct de vedere juridic, „este într-adevăr o chestiune de drept intern” pentru țările europene care doresc să pună capăt prezenței americane, a spus el. „Este prerogativa lor.”

Și, în ciuda îngrijorării provocate de planurile lui Trump privind Groenlanda, aceasta nu este cea mai importantă prioritate de securitate pentru UE sau Marea Britanie. În timp ce țări precum Germania, Suedia, Marea Britanie și Franța s-au angajat să trimită personal militar pe insulă ca semn de sprijin, altele se tem că disputa reprezintă o distragere periculoasă de la sarcina lor principală de a apăra Ucraina împotriva Rusiei.

Fără garanțiile de securitate americane, diplomații recunosc că va fi imposibil să-l descurajeze pe Vladimir Putin să atace din nou Ucraina, așa că, deocamdată, trebuie să se acorde prioritate calmării lui Trump, chiar dacă alianța nu va dura pentru totdeauna.

„Relația transatlantică se schimbă”, a spus un oficial dintr-o țară a UE. „Nu va mai fi la fel.”

