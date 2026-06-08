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Eastern Flank Watch. Comisarul UE pentru Apărare cere urgentarea planurilor pentru un zid antidrone: „Este o prioritate”

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EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
UE vrea un zid anti-drone care să-i protejeze spațiul aerian. Foto: Profimedia

Andrius Kubilius, comisarul UE pentru Apărare, a cerut, luni, capitalelor europene să finalizeze propunerile pentru proiecte de interes comun (EDPCI) până la sfârșitul acestei luni și să acorde prioritate inițiativei Eastern Flank Watch, potrivit Euractiv.

„În iunie, trebuie să ajungem la un acord comun privind EDPCI-urile”, a declarat Andrius Kubilius înaintea unei reuniuni informale a miniștrilor Apărării din Cipru. „Printre acestea, inițiativa de apărare împotriva dronelor, sau Eastern Flank Watch, este o prioritate.”

Proiectul – care a pornit de la ideea unui „zid antidrone”, propusă inițial în septembrie anul trecut de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen – își propune să protejeze țările cele mai apropiate de Rusia de incursiunile aeriene. 

Însă incursiunile repetate ale dronelor, Rusia provocând devierea de la curs și prăbușirea dronelor ucrainene pe teritoriul UE, au făcut din această problemă o prioritate pentru țările estice, inclusiv țările baltice și România. 

„De aceea trebuie să acționăm rapid cu toată munca pe care o depunem în legătură cu zidul antidrone și să dezvoltăm efectiv aceste capabilități”, a declarat Kaja Kallas, șefa diplomației UE, într-o conferință de presă ulterioară. 

Comentariile ei au venit la câteva ore după ce avioanele de vânătoare franceze au doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian leton din Rusia. 

Letonia a fost deja vizată de incursiuni repetate în ultimele săptămâni, două drone ucrainene prăbușindu-se în țară după ce au fost bruiate de sistemele de război electronic rusești. Incidentele au determinat demisia ministrului Apărării și a prim-ministrului.  

Von der Leyen a declarat, după o întâlnire cu cei trei șefi de stat baltici de luna trecută, în urma mai multor încălcări ale spațiului aerian, că UE ar trebui să colaboreze cu NATO pentru a revizui capacitățile antidrone ale continentului.

Aceste îngrijorări au fost exprimate luni și de viceministrul lituanian al Apărării Naționale, Karalis Aleksa, care a declarat reporterilor că „ar trebui să accelerăm proiectele comune de apărare europene, în special Eastern Flank Watch, concentrându-ne pe apărarea împotriva dronelor, apărarea aeriană și contra-mobilitatea”.

Țările au format coaliții pentru a prezenta Comisiei proiecte comune de apărare și pentru a asigura o parte din Programul pentru Industria Europeană de Apărare (EDIP), în valoare de 1,5 miliarde de euro. Doar  300 de milioane de euro din program sunt alocate proiectelor mature de interes comun, iar alte 25 de milioane sunt alocate propunerilor care necesită mai mult timp pentru a fi elaborate. 

Conform mai multor surse din industrie, unele propuneri constau în puțin mai mult decât o listă a țărilor participante, un nume al proiectului și o scurtă descriere.

Prin urmare, nu este clar ce va implica exact misiunea Eastern Flank Watch, pentru că ar putea include mai multe capabilități. Kubilius a spus că ar trebui să existe capabilități pentru detectarea dronelor și altele pentru neutralizarea lor. 

E de așteptat ca țările să își fi împărtășit toate proiectele propuse până la sfârșitul acestei luni, a relatat anterior Euractiv.

Kubilius a mai spus că capitalele ar trebui să fie mai „proactive” în lucrul la proiecte regionale, astfel încât să fie „mai interoperabile”. 

Executivul UE a reiterat că activele dezvoltate în principal pentru flancul estic ar putea fi utilizate și de alte țări mai îndepărtate de Rusia.

Kubilius a sugerat la începutul acestui an un echivalent mediteranean , „dacă țările îl solicită”, după ce statele din sudul Europei au declarat că evaluarea lor privind amenințările ar trebui, de asemenea, luată în considerare. 

Editor : Ș.R.

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