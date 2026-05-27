Live TV

Ebola pune Europa în gardă. UE intensifică măsurile de prevenție după explozia cazurilor din Congo

Data publicării:
ebola congo
Un lucrător medical, purtând mască, a fost surprins la spitalul din Rwampara, estul Republicii Democratice Congo, pe 16 mai 2026. Numărul deceselor din focarul de Ebola a ajuns la 87. Foto: Profimedia Images

Europa intensifică supravegherea simptomelor potențiale ale virusului Ebola în rândul pasagerilor care sosesc din Republica Democratică Congo, pe măsură ce virusul mortal se răspândește mai repede decât reușește personalul medical să-l țină sub control. Până luni, în Congo fuseseră raportate peste 900 de cazuri suspecte de Ebola, cu cel puțin 223 de decese, dar se estima că numărul real al cazurilor era mult mai mare. Uganda, care se învecinează cu Congo, a raportat șapte cazuri, anunță Politico.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor modelează probabilitatea importării cazurilor în Europa și colaborează cu sectorul aviației „pentru a consolida siguranța tuturor pasagerilor aflați la bord”, a declarat agenția într-un comunicat miercuri.

La începutul acestei săptămâni, Italia a raportat două cazuri suspecte în rândul pasagerilor sosiți din Uganda, dar ulterior aceștia au fost testați negativ pentru Ebola, a declarat agenția de prevenire a bolilor.

Între timp, Belgia are zboruri directe zilnice către și dinspre Congo. Brussels Airlines a declarat miercuri că face modificări la programul echipajelor sale, având în vedere că Statele Unite au interzis intrarea în țară din această regiune, dar a adăugat: „Aceste modificări sunt implementate fără a afecta programul actual de zboruri.”

„În vremuri ca acestea, zborurile sunt mai importante ca niciodată pentru a menține legătura în regiune și pentru a permite ca medicamentele esențiale și personalul medical calificat să ajungă în zonele afectate”, a declarat compania aeriană într-un comunicat. Operatorul, care face parte din Grupul Lufthansa, a adăugat că rămâne „hotărâtă să își mențină programul de zbor ori de câte ori este posibil”.

Această epidemie mortală este cauzată de virusul Bundibugyo, pentru care nu există tratamente sau vaccinuri. Organizația Mondială a Sănătății a declarat că sunt în curs discuții cu dezvoltatorii a două vaccinuri experimentale, în timp ce firma germană de diagnosticare Altona a declarat că își propune să pună la dispoziție un test pentru tulpina specifică de Ebola în „săptămânile următoare”.

Conflictul în curs din regiune și tipul rar de virus fac aproape imposibilă oprirea răspândirii infecției de către personalul medical, a declarat OMS reporterilor.

Unitățile medicale au fost atacate ocazional de localnici, deoarece rudele doreau să ia cadavrele celor dragi pentru înmormântare - o practică ce poate duce la noi infecții.

Între timp, agenția europeană pentru boli mobilizează mai multe resurse dintr-o rețea de experți pentru a trimite mai mult ajutor. Această prezență mai amplă o va ajuta să „colecteze informații mai detaliate privind screeningul la ieșire, care este crucial pentru reducerea riscului prin identificarea călătorilor care prezintă simptome”, a declarat agenția.

De asemenea, aceasta va contribui la asigurarea faptului că evaluările de risc și recomandările agenției pentru țările europene și cetățenii acestora sunt prompte și actualizate.

Citește și:

„Epidemia ne depășește”. Răspândirea Ebola în Republica Democratică Congo „depășește” capacitatea de intervenție, spune OMS

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Avertizare meteo de furtuni.
2
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
3
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Dmitri Medvedev
5
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ebola
Uganda a închis graniţa cu RD Congo pentru a încerca să limiteze extinderea epidemiei de Ebola
profimedia-1001584946
Comisarul UE pentru Apărare îndeamnă țările să renunțe la fabricarea armelor „haute couture”: „O producție extrem de sofisticată”
E5 Group Ministers of Defence meeting in Krakow, Poland
„Este un moment foarte periculos”. Șefa diplomației europene avertizează că Rusia ar putea ataca NATO
European Parliament EU vote voting concept
UE ar putea refuza noilor state membre dreptul de veto. Plan controversat la Bruxelles pentru aderare
profimedia-1104956591
UE și SUA îl sfidează pe Putin: refuză să evacueze ambasadele din Kiev după amenințările lui Lavrov privind bombardamentele iminente
Recomandările redacţiei
colaj poarta focsani 2
NATO întărește „Poarta Focșani”. General al Alianței: „Suntem...
Alexander Stubb
Președintele Finlandei, avertisment dur legat de politica lui Trump...
ministrul educatiei
Cum explică ministrul Educației momentul în care se uita la telefon...
Trump Ucraine
Scrisoare urgentă de la Volodimir Zelenski către Donald Trump: „Vă...
Ultimele știri
Când s-ar putea circula pe secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş, parte a Autostrăzii Transilvania
BCE: Războiul din Iran perturbă creşterea economiei UE şi majorează inflaţia
Adolescent de 15 ani, dispărut în Dunăre. Căutări de amploare cu scafandri și un elicopter SMURD
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său...
Fanatik.ro
„Să fii blestemat!” Florin Prunea, derapaj la adresa primarului Iașului, după ce a primit 20.000 euro...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Anamaria Prodan face dezvăluiri cutremurătoare. Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat impresara
Adevărul
„Mi s-a scârbit". Dezvăluirile unei angajate de la un magazin de haine despre ce lasă clienții în cabinele de...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan și ce a spus despre partenera lui de viață: ”Nu credeam!”
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...