Ebola pune Europa în gardă. UE intensifică măsurile de prevenție după explozia cazurilor din Congo

Europa intensifică supravegherea simptomelor potențiale ale virusului Ebola în rândul pasagerilor care sosesc din Republica Democratică Congo, pe măsură ce virusul mortal se răspândește mai repede decât reușește personalul medical să-l țină sub control. Până luni, în Congo fuseseră raportate peste 900 de cazuri suspecte de Ebola, cu cel puțin 223 de decese, dar se estima că numărul real al cazurilor era mult mai mare. Uganda, care se învecinează cu Congo, a raportat șapte cazuri, anunță Politico.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor modelează probabilitatea importării cazurilor în Europa și colaborează cu sectorul aviației „pentru a consolida siguranța tuturor pasagerilor aflați la bord”, a declarat agenția într-un comunicat miercuri.

La începutul acestei săptămâni, Italia a raportat două cazuri suspecte în rândul pasagerilor sosiți din Uganda, dar ulterior aceștia au fost testați negativ pentru Ebola, a declarat agenția de prevenire a bolilor.

Între timp, Belgia are zboruri directe zilnice către și dinspre Congo. Brussels Airlines a declarat miercuri că face modificări la programul echipajelor sale, având în vedere că Statele Unite au interzis intrarea în țară din această regiune, dar a adăugat: „Aceste modificări sunt implementate fără a afecta programul actual de zboruri.”

„În vremuri ca acestea, zborurile sunt mai importante ca niciodată pentru a menține legătura în regiune și pentru a permite ca medicamentele esențiale și personalul medical calificat să ajungă în zonele afectate”, a declarat compania aeriană într-un comunicat. Operatorul, care face parte din Grupul Lufthansa, a adăugat că rămâne „hotărâtă să își mențină programul de zbor ori de câte ori este posibil”.

Această epidemie mortală este cauzată de virusul Bundibugyo, pentru care nu există tratamente sau vaccinuri. Organizația Mondială a Sănătății a declarat că sunt în curs discuții cu dezvoltatorii a două vaccinuri experimentale, în timp ce firma germană de diagnosticare Altona a declarat că își propune să pună la dispoziție un test pentru tulpina specifică de Ebola în „săptămânile următoare”.

Conflictul în curs din regiune și tipul rar de virus fac aproape imposibilă oprirea răspândirii infecției de către personalul medical, a declarat OMS reporterilor.

Unitățile medicale au fost atacate ocazional de localnici, deoarece rudele doreau să ia cadavrele celor dragi pentru înmormântare - o practică ce poate duce la noi infecții.

Între timp, agenția europeană pentru boli mobilizează mai multe resurse dintr-o rețea de experți pentru a trimite mai mult ajutor. Această prezență mai amplă o va ajuta să „colecteze informații mai detaliate privind screeningul la ieșire, care este crucial pentru reducerea riscului prin identificarea călătorilor care prezintă simptome”, a declarat agenția.

De asemenea, aceasta va contribui la asigurarea faptului că evaluările de risc și recomandările agenției pentru țările europene și cetățenii acestora sunt prompte și actualizate.

