Live TV

Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a devenit acum riscantă: „Repatriați aurul”

Data publicării:
Lingouri de aur
Lingouri de aur. Foto: Profimedia
Din articol
Independență strategică Gaz pe foc

Germania se confruntă cu cereri de retragere a aurului său depozitat în seifurile americane, în valoare de miliarde de euro, ca urmare a schimbării relaţiilor transatlantice şi a imprevizibilităţii lui Donald Trump, scrie The Guardian.

Germania deţine a doua cea mai mare rezervă naţională de aur din lume după SUA, din care aproximativ 164 de miliarde de euro – 1.236 de tone – sunt depozitate la New York.

Emanuel Mönch, economist de renume şi fost şef al departamentului de cercetare al băncii federale germane, Bundesbank, a cerut repatrierea aurului, afirmând că este prea „riscant” să fie păstrat în SUA sub actuala administraţie.

„Având în vedere situaţia geopolitică actuală, pare riscant să depozitezi atât de mult aur în SUA”, a declarat el pentru ziarul financiar Handelsblatt. „În interesul unei mai mari independenţe strategice faţă de SUA, Bundesbank ar fi bine să ia în considerare repatrierea aurului”, a arătat el.

Pieţele bursiere mondiale se pregătesc pentru turbulenţe după ultimul şoc tarifar al lui Trump.

Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al guvernului de coaliţie al lui Friedrich Merz, a declarat recent că retragerea rezervelor de aur nu este în prezent luată în considerare.

Independență strategică

Însă Mönch este doar cel mai recent dintr-o serie de economişti şi experţi financiari care susţin că o astfel de măsură ar fi în concordanţă cu independenţa strategică mai mare pe care cea mai mare economie europeană o caută faţă de SUA în ultimele luni.

Michael Jäger, şeful Asociaţiei Contribuabililor Europeni (TAE), precum şi al Asociaţiei Contribuabililor Germani, a declarat, de asemenea, că Berlinul ar trebui să ia măsuri, argumentând că dorinţa declarată a SUA de a acapara Groenlanda ar trebui să atragă atenţia.

„Trump este imprevizibil şi face totul pentru a genera venituri. De aceea, aurul nostru nu mai este în siguranţă în seifurile Fed”, a declarat Jäger pentru Rheinische Post. „Ce se va întâmpla dacă provocarea Groenlandei continuă? ... Riscul ca Bundesbank-ul german să nu mai poată accesa aurul său este din ce în ce mai mare. Prin urmare, ar trebui să-şi repatrieze rezervele”, a arătat Jaeger.

El a declarat că a scris anul trecut Bundesbank şi Ministerului de Finanţe, îndemnându-i să „aducă aurul acasă”.

Până de curând, problema aurului a fost apanajul principal al partidului de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD), care a cerut în repetate rânduri returnarea aurului din motive patriotice. Dar această problemă a început să se strecoare din ce în ce mai mult în discursul mainstream.

Katharina Beck, purtătoarea de cuvânt pentru finanţe a opoziţiei Verzilor din Bundestag, s-a pronunţat, de asemenea, în favoarea relocării lingourilor de aur, numindu-le „un important punct de sprijin pentru stabilitate şi încredere”, care „nu trebuie să devină pioni în disputele geopolitice”.

Gaz pe foc

Cu toate acestea, Clemens Fuest, preşedintele Institutului de Cercetări Economice (Ifo) şi unul dintre cei mai proeminenţi economişti ai ţării, a avertizat în privinţa unei astfel de măsuri, afirmând că aceasta ar putea duce la consecinţe neintenţionate şi „ar arunca doar gaz pe focul situaţiei actuale”, a declarat el pentru Rheinische Post.

Rezervele totale de aur ale Germaniei valorează aproape 450 de miliarde de euro.

Puţin peste jumătate sunt deţinute la Bundesbank în Frankfurt am Main, 37% în seifurile Rezervei Federale a SUA din New York şi 12% la Banca Angliei din Londra, centrul global al comerţului cu aur. Bundesbank afirmă că efectuează în mod regulat un audit al rezervelor de aur pe care le deţine în depozit.

În octombrie anul trecut, în cadrul reuniunilor de toamnă ale Fondului Monetar Internaţional (FMI) de la Washington DC, preşedintele Bundesbank, Joachim Nagel, a asigurat participanţii că „nu există motive de îngrijorare” cu privire la aurul german deţinut la Rezerva Federală a SUA.

Frauke Heiligenstadt, purtătorul de cuvânt al grupului parlamentar pentru politica financiară al social-democraţilor, parteneri minoritari în guvern, a declarat că, deşi înţelege îngrijorările legate de rezervele de aur, nu este nevoie de panică.

„Rezervele de aur ale Germaniei sunt bine diversificate”, a spus ea. Deoarece jumătate dintre acestea se află la Frankfurt, „capacitatea noastră de a acţiona este garantată”. Deţinerea aurului la New York are sens, a adăugat ea, deoarece „Germania, Europa şi SUA sunt strâns legate în ceea ce priveşte politica financiară”.

Însă, pe fondul retoricii tot mai dure a lui Trump faţă de partenerii săi occidentali, un număr tot mai mare de creştin-democraţi, partidul lui Merz, s-au pronunţat în favoarea relocării. „Din cauza administraţiei Trump, SUA nu mai sunt un partener de încredere”, a declarat Ulrike Neyer, profesor de economie la Universitatea din Düsseldorf, pentru Rheinische Post.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu face declaratii
1
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
photo-collage.png (51)
2
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
4
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
profimedia-1068266366
5
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
Lovitură pentru Groenlanda: ”NU”, în unanimitate! ”Numărul 1” din Nuuk e convins: ”E dificil, o problemă financiară”
Digi Sport
Lovitură pentru Groenlanda: ”NU”, în unanimitate! ”Numărul 1” din Nuuk e convins: ”E dificil, o problemă financiară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump.
Groenlanda se opune presiunilor lui Trump: „Nu schimbăm minerale pentru suveranitate”
nicusor dan iasi ziua unirii
Nicușor Dan, huiduit la ceremonia de Ziua Unirii de la Iași: „Dacă aveţi lideri cu un proiect, hai să dezbatem”
nava razboi - sua
Vizită simbolică a unei nave americane la baza navală Ream din Cambodgia, lângă nave chineze
barca scufundata in pacific pt trafic de droguri
Armata SUA a scufundat în Pacific încă o barcă suspectată pentru trafic de droguri: doi morți și un supraviețuitor
Donald Trump pleacă de la Davos
Retragerea tactică de la Davos și adevărata amenințare a lui Donald Trump. Pentru ce noi „ofensive” trebuie să se pregătească Europa
Recomandările redacţiei
nicusor dan la focsani de ziua unirii
Nicuşor Dan, fluierat și la Focșani, și la Iași. „La mulți ani celor...
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier...
Donald Trump
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru...
profimedia-1068255598
Nicușor Dan, despre miliardul pentru consiliul lui Trump: Pentru trei...
Ultimele știri
Vicepremier: Există o emoţie în societate pentru Tarom. Mi-aş dori să ieşim din paradigma „nu ne vindem ţara” sau nu facem parteneriate
Remus Ștefureac despre Strategia de Apărare a SUA: „Ar trebui să fie știrea anului pentru noi și trezirea la realitate a națiunii”
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din anturajul lui Xi Jinping
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Universul le deschide un nou drum de pe 24 ianuarie. Cele patru zodii favorizate de astre care primesc...
Cancan
Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă la înmormântarea fiului
Fanatik.ro
Vestea care șochează lumea sportului. La 33 de ani, fotbalistul ar avea o fiică de 22 de ani. ”Da, este tatăl...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
El este singurul fundaș central care ar putea câștiga Balonul de Aur: „O să vă dau un titlu”
Adevărul
Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor
Playtech
Cele mai căutate meserii în 2026, în contextul schimbărilor economice. Domeniile cu cerere mare
Digi FM
Gelu Duminică, după crima din judeţul Timiş: „În spatele faptelor, poveşti de viaţă care încep cu multe...
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ce spune Kate Hudson despre un film cu mama ei, celebra Goldie Hawn: „Poate ar trebui să dispar puțin și să...
Adevarul
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în...
Newsweek
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari
Digi FM
O școală din Austria a interzis hârtia igienică din toalete. Elevii sunt obligați să vină cu ea de acasă
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Colin Farrell spune că scenariul pentru „Batman 2” este o „capodoperă”. Actorul are doar cuvinte de laudă...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat