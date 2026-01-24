Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a devenit acum riscantă: „Repatriați aurul”

Germania se confruntă cu cereri de retragere a aurului său depozitat în seifurile americane, în valoare de miliarde de euro, ca urmare a schimbării relaţiilor transatlantice şi a imprevizibilităţii lui Donald Trump, scrie The Guardian.

Germania deţine a doua cea mai mare rezervă naţională de aur din lume după SUA, din care aproximativ 164 de miliarde de euro – 1.236 de tone – sunt depozitate la New York.

Emanuel Mönch, economist de renume şi fost şef al departamentului de cercetare al băncii federale germane, Bundesbank, a cerut repatrierea aurului, afirmând că este prea „riscant” să fie păstrat în SUA sub actuala administraţie.

„Având în vedere situaţia geopolitică actuală, pare riscant să depozitezi atât de mult aur în SUA”, a declarat el pentru ziarul financiar Handelsblatt. „În interesul unei mai mari independenţe strategice faţă de SUA, Bundesbank ar fi bine să ia în considerare repatrierea aurului”, a arătat el.

Pieţele bursiere mondiale se pregătesc pentru turbulenţe după ultimul şoc tarifar al lui Trump.

Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al guvernului de coaliţie al lui Friedrich Merz, a declarat recent că retragerea rezervelor de aur nu este în prezent luată în considerare.

Independență strategică

Însă Mönch este doar cel mai recent dintr-o serie de economişti şi experţi financiari care susţin că o astfel de măsură ar fi în concordanţă cu independenţa strategică mai mare pe care cea mai mare economie europeană o caută faţă de SUA în ultimele luni.

Michael Jäger, şeful Asociaţiei Contribuabililor Europeni (TAE), precum şi al Asociaţiei Contribuabililor Germani, a declarat, de asemenea, că Berlinul ar trebui să ia măsuri, argumentând că dorinţa declarată a SUA de a acapara Groenlanda ar trebui să atragă atenţia.

„Trump este imprevizibil şi face totul pentru a genera venituri. De aceea, aurul nostru nu mai este în siguranţă în seifurile Fed”, a declarat Jäger pentru Rheinische Post. „Ce se va întâmpla dacă provocarea Groenlandei continuă? ... Riscul ca Bundesbank-ul german să nu mai poată accesa aurul său este din ce în ce mai mare. Prin urmare, ar trebui să-şi repatrieze rezervele”, a arătat Jaeger.

El a declarat că a scris anul trecut Bundesbank şi Ministerului de Finanţe, îndemnându-i să „aducă aurul acasă”.

Până de curând, problema aurului a fost apanajul principal al partidului de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD), care a cerut în repetate rânduri returnarea aurului din motive patriotice. Dar această problemă a început să se strecoare din ce în ce mai mult în discursul mainstream.

Katharina Beck, purtătoarea de cuvânt pentru finanţe a opoziţiei Verzilor din Bundestag, s-a pronunţat, de asemenea, în favoarea relocării lingourilor de aur, numindu-le „un important punct de sprijin pentru stabilitate şi încredere”, care „nu trebuie să devină pioni în disputele geopolitice”.

Gaz pe foc

Cu toate acestea, Clemens Fuest, preşedintele Institutului de Cercetări Economice (Ifo) şi unul dintre cei mai proeminenţi economişti ai ţării, a avertizat în privinţa unei astfel de măsuri, afirmând că aceasta ar putea duce la consecinţe neintenţionate şi „ar arunca doar gaz pe focul situaţiei actuale”, a declarat el pentru Rheinische Post.

Rezervele totale de aur ale Germaniei valorează aproape 450 de miliarde de euro.

Puţin peste jumătate sunt deţinute la Bundesbank în Frankfurt am Main, 37% în seifurile Rezervei Federale a SUA din New York şi 12% la Banca Angliei din Londra, centrul global al comerţului cu aur. Bundesbank afirmă că efectuează în mod regulat un audit al rezervelor de aur pe care le deţine în depozit.

În octombrie anul trecut, în cadrul reuniunilor de toamnă ale Fondului Monetar Internaţional (FMI) de la Washington DC, preşedintele Bundesbank, Joachim Nagel, a asigurat participanţii că „nu există motive de îngrijorare” cu privire la aurul german deţinut la Rezerva Federală a SUA.

Frauke Heiligenstadt, purtătorul de cuvânt al grupului parlamentar pentru politica financiară al social-democraţilor, parteneri minoritari în guvern, a declarat că, deşi înţelege îngrijorările legate de rezervele de aur, nu este nevoie de panică.

„Rezervele de aur ale Germaniei sunt bine diversificate”, a spus ea. Deoarece jumătate dintre acestea se află la Frankfurt, „capacitatea noastră de a acţiona este garantată”. Deţinerea aurului la New York are sens, a adăugat ea, deoarece „Germania, Europa şi SUA sunt strâns legate în ceea ce priveşte politica financiară”.

Însă, pe fondul retoricii tot mai dure a lui Trump faţă de partenerii săi occidentali, un număr tot mai mare de creştin-democraţi, partidul lui Merz, s-au pronunţat în favoarea relocării. „Din cauza administraţiei Trump, SUA nu mai sunt un partener de încredere”, a declarat Ulrike Neyer, profesor de economie la Universitatea din Düsseldorf, pentru Rheinische Post.

Editor : Sebastian Eduard