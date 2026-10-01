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Edi Rama, către „prietenii democrați” din SUA: „Dacă nu-l puteți învinge pe Trump în America, nu veniți în Albania să vă răzbunați”

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Premierul albanez Edi Rama. Sursa foto: Profimedia Images
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Prim-ministrul albanez Edi Rama a lansat o aluzie glumeață la adresa democraților americani, în contextul protestelor din cadrul „Revoluției Flamingo” împotriva unui proiect de complex turistic de lux susținut de Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, relatează Politico.

Ceea ce a început ca o serie de manifestații împotriva proiectului s-a transformat într-o mișcare mai amplă de proteste antiguvernamentale și ajunge acum la a 124-a zi consecutivă, atrăgând atenția pe scară largă a presei internaționale.

Rama a atribuit această atenție „umbrei lungi a lui Donald Trump”, într-un interviu acordat publicației WELT.

El a adăugat: „Le-am spus prietenilor mei democrați din America: dacă nu-l puteți învinge pe Trump în America, nu veniți în Albania să vă răzbunați. Nu este corect”.

Kushner este implicat într-un proiect de mai multe miliarde de dolari care vizează construirea unui complex turistic de lux pe insula Sazan, o insulă nelocuită din sudul Albaniei, și pe o fâșie de coastă adiacentă, situată lângă o zonă protejată populată de flamingo, pelicani și o faună diversă specifică zonelor umede. Planurile au stârnit proteste la nivel național și internațional la sfârșitul lunii mai, iar în fiecare seară au loc manifestații în fața biroului lui Rama din Tirana.

Protestele au atras o atenție largă, fiind adoptată o rezoluție în Parlamentul European, iar marca internațională de îmbrăcăminte Patagonia și cântăreața pop kosovo-albaneză Dua Lipa s-au implicat în această cauză.

Rama a declarat că planurile cuprind două proiecte: unul pe Insula Sazan, care se află în proprietate publică și este o fostă bază militară sovietică, din care doar 8% urmează să fie dezvoltată, și altul pe o peninsulă aflată în proprietate privată.

Protestatarii se opun proiectului din motive de mediu și din cauza lipsei unei consultări publice. Între timp, Parchetul Special pentru Crimă Organizată și Corupție (SPAK) din țară, susținut de UE și SUA, investighează dacă un om de afaceri albanez a falsificat documente de proprietate referitoare la terenul privat.

Fostul proprietar a negat orice faptă ilegală. Un purtător de cuvânt al investitorilor proiectului, printre care se numără și Kushner, nu a răspuns la solicitarea de comentarii până la momentul publicării articolului Politico.

Exprimându-și dezacordul față de sloganurile de protest precum „Albania nu este de vânzare” și „Albania pentru albanezi”, Rama a spus: „Dacă ați aduce capital străin în Germania, ați spune atunci că Germania este vândută?”

„Reprezint interesele țării mele și voi continua să fac acest lucru”, a adăugat el.

El a mai spus că negocierile privind proiectul sunt încă în curs și că se va evalua impactul acestuia asupra mediului.

În cadrul unei conferințe de presă susținută miercuri la Tirana alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Rama a dat asigurări că guvernul său va „pune în lumină acest proces, garantând transparență deplină în ceea ce privește toate documentele legate de acest proiect care a stârnit numeroase discuții”.

În timp ce Rama se întâlnea cu președinta Comisiei Europene, câteva sute de persoane au protestat în fața biroului său, ținând pancarte pe care scria „Fără UE cu Rama”.

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Editor : A.M.G.

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