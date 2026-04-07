Efectul instant al amenințărilor lui Trump pe piața energetică din Europa. Cum au fluctuat prețurile după noul ultimatum

Donald Trump a adresat un ultimatum Iranului în legătură cu distrugerea podurilor și a centralelor electrice. Blocarea Strâmtorii Hormuz amenință să provoace o penurie de GNL pe piața mondială.

Prețurile gazelor naturale în Europa au înregistrat fluctuații după ce președintele SUA, Donald Trump, și-a intensificat amenințările de a distruge infrastructura cheie a Iranului în cazul în care condițiile sale pentru un acord de soluționare a conflictului nu vor fi îndeplinite până la termenul limită de marți, relatează UNN, citând Bloomberg.

Contractele futures de referință au oscilat între creșteri și scăderi relativ mici, în timp ce traderii așteptau rezultatul amenințărilor lui Trump. Prețul contractelor a crescut cu peste 50% de la începutul războiului.

Trump a declarat că armata americană ar putea distruge „toate podurile din Iran până mâine seară la ora 12” dacă țara nu va ajunge la un acord până la termenul limită de marți, ora 20:00 (ora Coastei de Est). Centralele electrice „vor arde, vor exploda și nu vor mai fi folosite niciodată”.

El a insistat, de asemenea, că libertatea de navigație prin Strâmtoarea Hormuz trebuie să facă parte din orice acord, calificând redeschiderea acesteia drept o „prioritate foarte importantă”. Iranul a avertizat că, ca răspuns la astfel de lovituri, își va intensifica propriile atacuri asupra infrastructurii energetice din Golful Persic – o măsură care ar putea reduce și mai mult aprovizionarea globală cu energie.

„Piața așteaptă acum să vadă ce se va întâmpla cu ultimatumul”, se arată în raportul EnergyScan al Engie SA.

În special în ceea ce privește gazul european, restricțiile prelungite riscă să complice eforturile de realimentare a stocurilor de combustibil – care sunt acum pline doar în proporție de puțin peste 28% – înainte de iarna viitoare. În timp ce cea mai mare parte a gazului din Orientul Mijlociu se îndreaptă în mod normal către Asia, întreruperile continue din această regiune ar putea intensifica concurența pentru o rezervă globală limitată de gaz natural lichefiat.

Potrivit traderilor, Iranul nu a permis niciunui transport de GNL să treacă prin Strâmtoarea Hormuz în ultimele câteva săptămâni de război, ceea ce ar putea agrava criza globală de aprovizionare. Traficul prin strâmtoare a scăzut drastic de la începutul conflictului. Tancurile petroliere și alte nave trec treptat prin această strâmtoare, de obicei cu permisiunea Iranului, în timp ce o cincime din rezervele globale de GNL rămân inaccesibile, scrie publicația.

Marți, fluctuațiile de preț au fost exacerbate de volumele reduse de tranzacționare, deoarece mulți participanți la piață au rămas pe margine după sărbătorile de Paște din Europa. Tranzacționarea a scăzut deja în ultima lună, pe fondul incertitudinii persistente legate de conflict.

Contractele futures pentru referința olandeză a gazelor naturale cu livrare în luna următoare se tranzacționau cu 1% mai ieftin, la 49,52 euro pe megawatt-oră, la ora 10:52, la Amsterdam.

