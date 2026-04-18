Live TV

Analiză Efectul Trump în Europa: Un aliat „toxic” pentru extrema dreaptă după eşecul lui Viktor Orban (Politico)

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
AfD îşi recalibrează strategia în pragul alegerilor regionale Le Pen păstrează distanţa faţă de Trump, dar fără a rupe legăturile Moştenirea lui Viktor Orbán

Tot mai mulţi lideri ai extremei drepte europene îşi regândesc relaţia cu Donald Trump, pe fondul scăderii popularităţii acestuia şi al eşecului electoral al lui Viktor Orbán, într-un moment cheie pentru strategiile politice de pe continent.

Donald Trump a devenit atât de toxic în Europa încât chiar şi cei mai apropiaţi aliaţi ideologici ai săi îl privesc tot mai mult ca pe o povară, scrie POLITICO.

Populiştii de dreapta din Europa începuseră să se distanţeze de preşedintele american chiar înainte ca premierul ungar Viktor Orbán să sufere o înfrângere dură la alegerile parlamentare de duminică. Campania a inclus mai multe mesaje de susţinere din partea lui Trump şi o vizită, în ultimele zile, a vicepreşedintelui american JD Vance. Înfrângerea lui Orbán, combinată cu efectele războiului din Iran şi conflictul lui Trump cu papa, a accelerat această retragere.

Deşi unii văd avantaje în menţinerea legăturilor cu Trump, „în context electoral concret, aceasta nu este o abordare promiţătoare”, a declarat Torben Braga, parlamentar al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) şi membru al comisiei de politică externă din Bundestag.

Pentru premierul italian Giorgia Meloni, atacurile lui Trump la adresa papei Leon au reprezentat un punct de ruptură. Însă susţinerea Suveranului Pontif a fost şi o decizie politică convenabilă, având în vedere baza sa electorală catolică şi faptul că europenii, de la Bologna la Budapesta, îl consideră pe preşedintele american responsabil pentru conflictul din Orientul Mijlociu şi creşterea preţurilor la energie.

„Înfrângerea [lui Orbán] nu poate fi explicată doar prin oboseala alegătorilor”, a spus oficialul din Rassemblement National, care, la fel ca alţi interlocutori citaţi, a beneficiat de anonimat. „Apropierea de Statele Unite, în contextul actual, nu a fost bine primită de alegătorii maghiari.”

Pentru a-şi maximiza şansele la alegerile prezidenţiale franceze de anul viitor, Rassemblement National va încerca probabil să evite să fie perceput ca apropiat de administraţia Trump.

AfD îşi recalibrează strategia în pragul alegerilor regionale

Dincolo de Rin, parlamentarii AfD adoptă o strategie similară, în contextul unor alegeri regionale importante programate în septembrie. Matthias Moosdorf, deputat AfD, a scris pe X că „afişarea ostentativă a prieteniei” dintre Budapesta şi administraţia Trump, inclusiv decizia lui Vance de a face campanie pentru Orbán, „a atârnat ca o piatră de moară de gâtul [liderului ungar]”.

Când Trump a revenit la Casa Albă anul trecut, părea că ar putea impulsiona mişcările populiste anti-imigraţie din alte ţări, care se confruntau cu dificultăţi în a ajunge la putere sau a câştiga legitimitate. Administraţia Trump şi-a formalizat chiar eforturile de a construi o reţea internaţională de aliaţi ideologici, ca parte a strategiei sale de securitate naţională.

AfD a văzut iniţial sprijinul lui Trump ca pe o oportunitate de a-şi consolida legitimitatea şi de a creşte presiunea asupra conservatorilor cancelarului Friedrich Merz pentru a renunţa la „cordonul sanitar”, o barieră informală existentă încă de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, menită să ţină extrema dreaptă departe de guvernare.

Lidera AfD, Alice Weidel, încearcă în continuare să menţină relaţii bune cu administraţia Trump, declarând că nu consideră apropierea de acesta o povară şi că „Orbán a avut o campanie foarte bună”.

Le Pen păstrează distanţa faţă de Trump, dar fără a rupe legăturile

Rassemblement National al lui Le Pen s-a arătat însă mai sceptic, având în vedere nepopularitatea lui Trump în rândul electoratului francez, inclusiv al propriilor susţinători.

„Încă de la atacul asupra Capitoliului [din 2021, după pierderea alegerilor din 2020 de către Trump], Marine Le Pen a înţeles că nu este o idee bună să fie prea apropiată de el. Este foarte prudentă şi a păstrat distanţa”, a declarat un fost oficial al unui grup rival de extremă dreapta.

Relaţiile strânse cu Washingtonul „pot deveni o povară şi pot fi interpretate greşit”, a spus un apropiat al lui Le Pen. „Ne plac prietenii noştri din Washington, dar nu vrem să ne spună ce să facem.”

Asta nu înseamnă că Le Pen nu a colaborat cu administraţia americană atunci când a fost convenabil. Louis Aliot, primarul din Perpignan, a reprezentat Rassemblement National la comemorarea podcasterului de dreapta Charlie Kirk, asasinat anul trecut. De asemenea, Le Pen şi preşedintele partidului, Jordan Bardella, s-au numărat printre liderii politici francezi care au acceptat invitaţia de a se întâlni cu ambasadorul SUA în Franţa, Charles Kushner.

Oficialul din Rassemblement National citat anterior a spus că întâlnirea cu Kushner „arată că suntem capabili să dialogăm cu marii actori ai lumii”.

Moştenirea lui Viktor Orbán

Războiul SUA–Israel împotriva Iranului a declanşat o reevaluare în rândul aliaţilor ideologici ai lui Trump, conducerea AfD distanţându-se tot mai mult de administraţia americană. Totuşi, moştenirea lui Orbán rămâne puternică şi poate fi continuată de extrema dreaptă.

Orbán a oferit modelul agendei populiste în Europa: o atitudine ostilă faţă de instituţiile UE şi atacuri la adresa statului de drept şi a mass-mediei. Numeroase partide naţionaliste din blocul comunitar au adoptat astfel de tactici.

Aceste poziţii nu i-au adus neapărat înfrângerea; mulţi politicieni de extremă dreapta atribuie victoria lui Péter Magyar accentului pus pe corupţie şi pe problemele cotidiene.

Având în vedere că ostilitatea faţă de Bruxelles nu a decis rezultatul alegerilor, înfrângerea lui Orbán nu va însemna „sfârşitul luptei” împotriva Comisiei Europene, a spus aliatul lui Le Pen. „Avem nevoie de o ţară mare care să conducă revolta”, a adăugat acesta. „Dacă vom câştiga în 2027, şi alte ţări vor urma.”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Claudiu Manda
3
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi...
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
4
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
militari români
5
Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare: „Le-am spus că sunt...
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Digi Sport
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Xi Jinping
Donald Trump: Xi Jinping este „foarte mulţumit” că Strâmtoarea Ormuz „este deschisă şi/sau se deschide rapid”
buton rosu stop de urgenat
Țările europene s-au trezit fără suveranitate digitală. Butonul „kill switch” pentru serviciile cloud de securitate se află peste ocean
Vladimir Putin și Xi Jinping
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Iran holds Gulf Drill Amid US Tension
Război în Orientul Mijlociu, ziua 50. Trump respinge ideea că Iranul ar putea percepe taxe de trecere în Strâmtoarea Ormuz
trump
Două armistiții și redeschiderea Strâmtorii Ormuz: începutul unei noi faze în negocierile cu Iranul
Recomandările redacţiei
profimedia-1090649602
Alegerile din Bulgaria lasă UE în fața unei noi incertitudini pe...
An de vechime pentru pensie în 2026. Foto Getty Images
Cum schimbă ASF regulile pentru pensiile Pilon III: fără prag de 90...
Contents of a car first aid kit.
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este...
Moscow Marks 100 Years Of Artek Children's Summer Camp
Generaţia propagandei TikTok: Tineri influenceri formaţi de Kremlin...
Ultimele știri
Ce faci cu mâncarea rămasă de la masa de Paște. Bucătarii explică cum transformi rapid ouăle și friptura de miel în rețete noi
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul astronomic al anului
Admiterea la liceu 2026 pentru elevii olimpici: Când încep înscrierile și ce acte sunt necesare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat...
Fanatik.ro
Cum a ajutat Mircea Lucescu mai multe persoane în timpul vieții sale, fără să vorbească public: ”Mi-a întins...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Adrian Ropotan, imagine rară cu soția și fiul lor, Ivan. Micuțul a furat toate privirile
Adevărul
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși. Kremlinul respinge...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunțul-surpriză al lui Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns la un pas de titlu: ”Niciodată”
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Securitatea spitalelor, o glumă pe bani publici: de la bătăi cu topoare la furtul instalației de oxigen. Cine...
Newsweek
Casa de Pensii anunță dacă crește pensia celor cu grupe de muncă. „Stagiu suplimentar - contributiv sau nu?”
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...