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Video Elicopter prăbușit pe o insulă din Grecia: trei morți. Martorii au auzit un zgomot neobișnuit înainte de explozie

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Idyllic view of sandy beach and catamaran boat in sea bay near Chrysopigi monastery, Sifnos island, Greece
Insula Sifnos, Grecia. Foto: Profimedia
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Din articol
Martorii spun că elicopterul a scos un zgomot neobișnuit înainte de prăbușire Informații contradictorii despre momentul în care s-a produs accidentul

Trei persoane au murit luni după ce un elicopter privat de taxi aerian s-a prăbușit pe insula greacă Sifnos, din arhipelagul Cicladelor. Victimele, care nu au fost încă identificate, ar fi un cuplu și pilotul aparatului. Elicopterul a explodat și a luat foc în urma impactului, iar autoritățile investighează cauzele accidentului, relatează AFP, EFE și Agerpres.

Serviciul de pompieri din Grecia a anunțat că trei persoane și-au pierdut viața în urma accidentului produs pe mica insulă turistică Sifnos.

Potrivit primelor informații, la bordul elicopterului privat se aflau un cuplu și pilotul aparatului. Identitatea victimelor nu a fost deocamdată stabilită.

Martorii spun că elicopterul a scos un zgomot neobișnuit înainte de prăbușire

Locuitori ai insulei care au asistat la accident au declarat presei locale că elicopterul a scos un zgomot neobișnuit înainte de a se prăbuși în zona Tholos, unde se află un mic heliport înconjurat de case răsfirate.

În urma prăbușirii s-au produs o explozie și un incendiu.

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Focul a fost ulterior stins de pompieri, care au recuperat corpurile celor trei persoane aflate la bord, potrivit postului de radio Skai.

Informații contradictorii despre momentul în care s-a produs accidentul

Circumstanțele exacte ale accidentului nu sunt deocamdată clare, iar presa din Grecia prezintă informații diferite cu privire la traseul elicopterului și momentul prăbușirii.

Potrivit portalului de știri Ieidiseis, elicopterul decolase de la periferia capitalei Atena și s-a prăbușit în timp ce se apropia de heliportul de pe insula Sifnos.

Ziarul Kathimerini prezintă însă o versiune diferită, potrivit căreia elicopterul s-ar fi prăbușit la numai câteva secunde după ce decolase de pe insulă.

Autoritățile investighează cauza accidentului.

Editor : Ș.A.

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