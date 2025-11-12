Elon Musk, mesaj pentru Ursula von der Leyen după prezentarea Scutului democrației: Liderul UE ar trebui să fie „ales de popor”

Magnatul din domeniul tehnologiei Elon Musk a lansat miercuri, 12 noiembrie, o critică la adresa democrației europene și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Politico.

„Dacă democrația este fundamentul libertății, cu siguranță că funcția dumneavoastră de lider al UE ar trebui să fie aleasă direct de către popor?”, a scris Musk într-o postare pe platforma X, mesaj adresat Ursulei von der Leyen.

Într-o altă postare, șeful Tesla și SpaceX a adăugat că „liderul UE” ar trebui să fie „ales de poporul” blocului, „nu numit de un comitet”.

Musk a reacționat la prezentarea de către von der Leyen a Scutului european pentru democrație, o nouă strategie menită să intensifice lupta împotriva interferențelor online străine, inclusiv în alegeri.

„Democrația este fundamentul libertății noastre. Democrația este fundamentul prosperității noastre. Democrația este fundamentul securității noastre”, a scris von der Leyen pe rețelele sociale.

Politicianul german a prezentat ideea „Scutului democrației” într-un discurs electoral la Summitul democrației de la Copenhaga de anul trecut, în timp ce candida pentru un nou mandat de președinte al Comisiei înaintea alegerilor europene din 2024.

Președintele Comisiei – șeful executivului UE, deși nu este literalmente „liderul UE” – este propus și votat de Consiliul European, format din cei 27 de șefi de stat și de guvern ai UE, pentru un mandat de cinci ani. Candidatul propus trebuie să câștige și votul membrilor Parlamentului European.

După ce a obținut sprijinul necesar anul trecut, von der Leyen a trecut cu bine peste trei moțiuni de cenzură depuse în iulie și octombrie anul acesta de către facțiuni din Parlament.

Piesa centrală a strategiei „Scutul democrației” este Centrul European pentru Reziliență Democratică, care se bazează pe expertiza țărilor membre actuale și aspirante ale UE pentru a combate dezinformarea.

Alte elemente includ îndrumări privind utilizarea inteligenței artificiale în alegeri sau utilizarea influencerilor pentru a ajuta oamenii să înțeleagă regulile UE, cum ar fi reglementările privind conținutul online sau publicitatea politică.

Musk, care a jucat un rol scurt, dar proeminent la începutul acestui an în calitate de consilier al președintelui american Donald Trump, după ce l-a susținut cu fermitate pe tot parcursul campaniei electorale din 2024, și-a folosit adesea platforma pentru a amplifica opiniile controversate privind democrația, libertatea de exprimare și leadershipul politic din întreaga lume.

