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Elon Musk și MAGA, acuzați de subminarea dezbaterii democratice din Europa. Franța: „Îi vedem, îi denunţăm, răspundem cu intransigenţă”

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Elon Musk
Elon Musk. Foto: Profimedia
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Şeful diplomaţiei franceze, Jean-Noël Barrot, a lansat marţi încă un avertisment referitor la tentativele de ingerinţă vizând alegerile prezidenţiale din Franţa din 2027 şi l-a evocat pe multimiliardarul american Elon Musk printre actorii care încearcă să submineze dezbaterea democratică din Europa, informează France Presse.

În perspectiva scrutinului din 2027, „adversarii democraţiei dau totul pentru a ne destabiliza”, a acuzat Barrot, în discursul de încheiere a unei conferinţe a Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), consacrată instaurării încrederii şi consolidării democraţiei, scrie Agerpres.

„Ei ne exploatează divizările, instrumentalizează imigraţia, laicitatea şi chiar conflictul israeliano-palestinian pentru a alimenta ura şi tensiunile”, a adăugat demnitarul francez, precizând că „acest lucru a fost deja documentat pe larg”.

Ministrul francez a evocat în special o companie israeliană ce a creat conturi false „pentru a înscena dispute artificiale pe chestiunea palestiniană, campanii de hărţuire masivă online ale lui Elon Musk contra liderilor europeni, pentru a submina dezbaterile naţionale exploatând caracterul viral al reţelei sale sociale” sau chiar „campanii perfide sugerând că viitoarele alegeri prezidenţiale franceze vor fi trucate”.

Barrot a denunţat exploatarea manifestaţiilor liceenilor din Franţa „prin relatări ostile venite din Rusia şi China, trecând prin Iran şi comunitatea MAGA”, formată din susţinătorii preşedintelui american Donald Trump.

Săptămâna trecută, preşedintele SUA afirmase pe platforma sa Truth Social că „ceea ce se întâmplă în Franţa nu este nimic altceva decât o imigraţie în masă scăpată de sub control”. „Nu este vorba despre şcoli, este vorba despre islamul care vrea să pună mâna pe o ţară odinioară măreaţă”, scrisese liderul american.

„Îi vedem, îi denunţăm şi le răspundem cu intransigenţă. Nu vom tolera nicio ingerinţă străină, indiferent de unde vine ea. Este o chestiune de suveranitate”, a subliniat ministrul Jean-Noël Barrot.

Editor : Sebastian Eduard

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